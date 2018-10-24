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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 24 жов, 2018 23:07
Ребята, Юля обещает ипотеку всем под 3% годовых.
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airmax78
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Додано: Сер 24 жов, 2018 23:08
zzzzzz написав:
Согласен что правильные квартиры будут дорожать , но как быть с рынком Киева в целом ? Он большой и многоранный.
В любом случае рост цен на надвигу должен быть поддержан ипотечным кредитованием о котором пока рано говорить и устойчивым ростом ВВП.
Весь этот рост ВВП за последние 2 года вызван отчасти ростом цен на ЖРС, а что будет если цены на ЖРС пойдут вниз ?
Посмотрел свежий видос из Донецка. Пустой город, аренда в центре с джакузями и прочим фаршем 200 у.е., на окраине 50 у.е., в ближней Макеевке бесплатно (даже не за коммуналь - просто чтобы кто-то жил и присматривал!) не могут квартирантов найти. Так что дно оно такое, многоуровневое. КРЖН есть куда падать.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 24 жов, 2018 23:10
airmax78 написав:
Ребята, Юля обещает ипотеку всем под 3% годовых.
В какой валюте ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 24 жов, 2018 23:13
zzzzzz написав: airmax78 написав:
Ребята, Юля обещает ипотеку всем под 3% годовых.
В какой валюте ?
Ну в гривне, конечно. В валюте кредитование физиков запрещено + откуда у нее валюта?
Юлю - в президенты! Заживем! Ипотека под 3%, газ по 3000 грн., коммуналку заморозят, зарплаты поднимут, налоги снизят, больные выздоровят, пожилые помолодеют.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 24 жов, 2018 23:16, всього редагувалось 1 раз.
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airmax78
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Додано: Сер 24 жов, 2018 23:14
zzzzzz написав:Elensk
Ипотека под 20-25% априори мало на что сможет влиять.Это первый фактор.
Второй фактор - еще даже не подписан закон о банкротстве физ.лиц.Банки еще старые ипотеки не разгребли.
Так может станет не 20-25%, если инвестиции пойдут и нужные банкам законы все же примут?
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Elensk
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Додано: Сер 24 жов, 2018 23:18
Elensk написав: zzzzzz написав:Elensk
Ипотека под 20-25% априори мало на что сможет влиять.Это первый фактор.
Второй фактор - еще даже не подписан закон о банкротстве физ.лиц.Банки еще старые ипотеки не разгребли.
Так может станет не 20-25%, если инвестиции пойдут и нужные банкам законы все же примут?
Изменения могут произойти только через год, после парламентских выборов (27 октября 2019 года)
. До этого все будет как сейчас. ФРС намерена поднимать ставки еще 1-1,5 года , вплоть до 5% в долларах.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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