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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1138
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1138
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:07

Ребята, Юля обещает ипотеку всем под 3% годовых.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:08

  zzzzzz написав:Согласен что правильные квартиры будут дорожать , но как быть с рынком Киева в целом ? Он большой и многоранный.
В любом случае рост цен на надвигу должен быть поддержан ипотечным кредитованием о котором пока рано говорить и устойчивым ростом ВВП.
Весь этот рост ВВП за последние 2 года вызван отчасти ростом цен на ЖРС, а что будет если цены на ЖРС пойдут вниз ?

Посмотрел свежий видос из Донецка. Пустой город, аренда в центре с джакузями и прочим фаршем 200 у.е., на окраине 50 у.е., в ближней Макеевке бесплатно (даже не за коммуналь - просто чтобы кто-то жил и присматривал!) не могут квартирантов найти. Так что дно оно такое, многоуровневое. КРЖН есть куда падать.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:10

  airmax78 написав:Ребята, Юля обещает ипотеку всем под 3% годовых.

В какой валюте ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:13

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Ребята, Юля обещает ипотеку всем под 3% годовых.

В какой валюте ? :mrgreen:

Ну в гривне, конечно. В валюте кредитование физиков запрещено + откуда у нее валюта?
Юлю - в президенты! Заживем! Ипотека под 3%, газ по 3000 грн., коммуналку заморозят, зарплаты поднимут, налоги снизят, больные выздоровят, пожилые помолодеют.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 24 жов, 2018 23:16, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:14

  zzzzzz написав:Elensk
Ипотека под 20-25% априори мало на что сможет влиять.Это первый фактор.
Второй фактор - еще даже не подписан закон о банкротстве физ.лиц.Банки еще старые ипотеки не разгребли.


Так может станет не 20-25%, если инвестиции пойдут и нужные банкам законы все же примут?
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:18

  Elensk написав:
  zzzzzz написав:Elensk
Ипотека под 20-25% априори мало на что сможет влиять.Это первый фактор.
Второй фактор - еще даже не подписан закон о банкротстве физ.лиц.Банки еще старые ипотеки не разгребли.


Так может станет не 20-25%, если инвестиции пойдут и нужные банкам законы все же примут?


Изменения могут произойти только через год, после парламентских выборов (27 октября 2019 года). До этого все будет как сейчас. ФРС намерена поднимать ставки еще 1-1,5 года , вплоть до 5% в долларах.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 06:54

  Elensk написав:почему так активно раскупают новострои? Из-за рассрочки. Будет ипотека, подтянется вторичка

Не факт. Рассрочка на 2-3 года для тех, кто может позволить себе приобрести квартиру - часто всего лишь приятный бонус, когда сумму можно держать на депозите, а за квартиру выплачивать частями.
Новострои раскупают совсем по другим причинам.
Новые коммуникации, теплосчетчики, монолит, нет старческого запаха в подъезде, в соседях нет алкашей, наркоманов и т.д.
l66
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 06:54

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Ребята, Юля обещает ипотеку всем под 3% годовых.

В какой валюте ? :mrgreen:

Ну в гривне, конечно. В валюте кредитование физиков запрещено + откуда у нее валюта?
Юлю - в президенты! Заживем! Ипотека под 3%, газ по 3000 грн., коммуналку заморозят, зарплаты поднимут, налоги снизят, больные выздоровят, пожилые помолодеют.

:mrgreen: ...ну і як тут за неї не проголосувати?! :mrgreen: .....зразу, після Зеленського, буду ставки робити на неї! :mrgreen:
.... але переможе Зеленський! 8)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 07:08

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Юлю - в президенты! Заживем! Ипотека под 3%, газ по 3000 грн., коммуналку заморозят, зарплаты поднимут, налоги снизят, больные выздоровят, пожилые помолодеют.

:mrgreen: ...ну і як тут за неї не проголосувати?! :mrgreen: .....зразу, після Зеленського, буду ставки робити на неї! :mrgreen:
.... але переможе Зеленський!
[/quote]
Это она умеет :mrgreen:
Мы уже увидели чудо исцеления женщины, прикованной к инвалидной коляске, а затем помолодевшую старушку)
Может...хватит уже сажать на трон лживых проходимцев?
l66
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