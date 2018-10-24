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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24332434243524362437>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:07

Ребята, Юля обещает ипотеку всем под 3% годовых.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:08

  zzzzzz написав:Согласен что правильные квартиры будут дорожать , но как быть с рынком Киева в целом ? Он большой и многоранный.
В любом случае рост цен на надвигу должен быть поддержан ипотечным кредитованием о котором пока рано говорить и устойчивым ростом ВВП.
Весь этот рост ВВП за последние 2 года вызван отчасти ростом цен на ЖРС, а что будет если цены на ЖРС пойдут вниз ?

Посмотрел свежий видос из Донецка. Пустой город, аренда в центре с джакузями и прочим фаршем 200 у.е., на окраине 50 у.е., в ближней Макеевке бесплатно (даже не за коммуналь - просто чтобы кто-то жил и присматривал!) не могут квартирантов найти. Так что дно оно такое, многоуровневое. КРЖН есть куда падать.
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:10

  airmax78 написав:Ребята, Юля обещает ипотеку всем под 3% годовых.

В какой валюте ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:13

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Ребята, Юля обещает ипотеку всем под 3% годовых.

В какой валюте ? :mrgreen:

Ну в гривне, конечно. В валюте кредитование физиков запрещено + откуда у нее валюта?
Юлю - в президенты! Заживем! Ипотека под 3%, газ по 3000 грн., коммуналку заморозят, зарплаты поднимут, налоги снизят, больные выздоровят, пожилые помолодеют.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 24 жов, 2018 23:16, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:14

  zzzzzz написав:Elensk
Ипотека под 20-25% априори мало на что сможет влиять.Это первый фактор.
Второй фактор - еще даже не подписан закон о банкротстве физ.лиц.Банки еще старые ипотеки не разгребли.


Так может станет не 20-25%, если инвестиции пойдут и нужные банкам законы все же примут?
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 жов, 2018 23:18

  Elensk написав:
  zzzzzz написав:Elensk
Ипотека под 20-25% априори мало на что сможет влиять.Это первый фактор.
Второй фактор - еще даже не подписан закон о банкротстве физ.лиц.Банки еще старые ипотеки не разгребли.


Так может станет не 20-25%, если инвестиции пойдут и нужные банкам законы все же примут?


Изменения могут произойти только через год, после парламентских выборов (27 октября 2019 года). До этого все будет как сейчас. ФРС намерена поднимать ставки еще 1-1,5 года , вплоть до 5% в долларах.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 06:54

  Elensk написав:почему так активно раскупают новострои? Из-за рассрочки. Будет ипотека, подтянется вторичка

Не факт. Рассрочка на 2-3 года для тех, кто может позволить себе приобрести квартиру - часто всего лишь приятный бонус, когда сумму можно держать на депозите, а за квартиру выплачивать частями.
Новострои раскупают совсем по другим причинам.
Новые коммуникации, теплосчетчики, монолит, нет старческого запаха в подъезде, в соседях нет алкашей, наркоманов и т.д.
l66
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 06:54

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Ребята, Юля обещает ипотеку всем под 3% годовых.

В какой валюте ? :mrgreen:

Ну в гривне, конечно. В валюте кредитование физиков запрещено + откуда у нее валюта?
Юлю - в президенты! Заживем! Ипотека под 3%, газ по 3000 грн., коммуналку заморозят, зарплаты поднимут, налоги снизят, больные выздоровят, пожилые помолодеют.

:mrgreen: ...ну і як тут за неї не проголосувати?! :mrgreen: .....зразу, після Зеленського, буду ставки робити на неї! :mrgreen:
.... але переможе Зеленський! 8)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 07:08

  Долярчик написав:
  airmax78 написав:Юлю - в президенты! Заживем! Ипотека под 3%, газ по 3000 грн., коммуналку заморозят, зарплаты поднимут, налоги снизят, больные выздоровят, пожилые помолодеют.

:mrgreen: ...ну і як тут за неї не проголосувати?! :mrgreen: .....зразу, після Зеленського, буду ставки робити на неї! :mrgreen:
.... але переможе Зеленський!
[/quote]
Это она умеет :mrgreen:
Мы уже увидели чудо исцеления женщины, прикованной к инвалидной коляске, а затем помолодевшую старушку)
Может...хватит уже сажать на трон лживых проходимцев?
l66
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:14

  Оранжевый-хит сезона написав:

1. З точки зору бізнес-клімату: Україна – найбільший незадекларований офшор на кордоні з Євросоюзом.
4. Населення тотального не платить податки зі своїх доходів. І за 26 років цієї вакханалії ще нікого за це не посадили! Більш того: в Україні діє презумпція невинності за податковим звинуваченнями (тобто податкова повинна довести що ви незаконно заробили ці гроші), а у всій Європі презумпції винності з податкових злочинів (тобто ви ЗОБОВ’ЯЗАНІ пояснити звідки у вас гроші на квартиру, на машину і на літній відпочинок. Інакше вас вважатимуть винними)

Є багато речей, за якими Україна краще Європи, але 60% нашого населення не скоро навчаться в це вірити. Вони буду плакати і плакати, ганьбити і ганьбити, – тому що ми нація жалобників і скаржників! Вони не здатні повірити, що існує хоч одна така річ … Хоча при цьому, вони кажуть, що люблять Україну, – а насправді соромляться її і готові пройти крізь будь-які приниження аби жити в Європі …

Джерело: https://prolviv.com/blog/2018/10/24/pos ... M6PPnaoRkc
© prolviv.com


Чувствуете руку? Чью? Вовчика Гебельсона. Эта муть конечно для тех кто "ТУДА" в разведку не ходил. Про "падатки" - вкладчики 200+ заплатили "за всех". Этим вкладчикам "ТАМ" уже дышится по другому - без "любимых" жлоббо-гоппо "чертей" с Банковой-Инситутской и других кончезасп.
Востаннє редагувалось moniks в Чет 25 жов, 2018 08:35, всього редагувалось 2 разів.
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