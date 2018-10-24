Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Согласен что правильные квартиры будут дорожать , но как быть с рынком Киева в целом ? Он большой и многоранный. В любом случае рост цен на надвигу должен быть поддержан ипотечным кредитованием о котором пока рано говорить и устойчивым ростом ВВП. Весь этот рост ВВП за последние 2 года вызван отчасти ростом цен на ЖРС, а что будет если цены на ЖРС пойдут вниз ?
Посмотрел свежий видос из Донецка. Пустой город, аренда в центре с джакузями и прочим фаршем 200 у.е., на окраине 50 у.е., в ближней Макеевке бесплатно (даже не за коммуналь - просто чтобы кто-то жил и присматривал!) не могут квартирантов найти. Так что дно оно такое, многоуровневое. КРЖН есть куда падать.
airmax78 написав:Ребята, Юля обещает ипотеку всем под 3% годовых.
В какой валюте ?
Ну в гривне, конечно. В валюте кредитование физиков запрещено + откуда у нее валюта? Юлю - в президенты! Заживем! Ипотека под 3%, газ по 3000 грн., коммуналку заморозят, зарплаты поднимут, налоги снизят, больные выздоровят, пожилые помолодеют.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 24 жов, 2018 23:16, всього редагувалось 1 раз.
Elensk написав:почему так активно раскупают новострои? Из-за рассрочки. Будет ипотека, подтянется вторичка
Не факт. Рассрочка на 2-3 года для тех, кто может позволить себе приобрести квартиру - часто всего лишь приятный бонус, когда сумму можно держать на депозите, а за квартиру выплачивать частями. Новострои раскупают совсем по другим причинам. Новые коммуникации, теплосчетчики, монолит, нет старческого запаха в подъезде, в соседях нет алкашей, наркоманов и т.д.
airmax78 написав:Ребята, Юля обещает ипотеку всем под 3% годовых.
В какой валюте ?
Ну в гривне, конечно. В валюте кредитование физиков запрещено + откуда у нее валюта? Юлю - в президенты! Заживем! Ипотека под 3%, газ по 3000 грн., коммуналку заморозят, зарплаты поднимут, налоги снизят, больные выздоровят, пожилые помолодеют.
...ну і як тут за неї не проголосувати?! .....зразу, після Зеленського, буду ставки робити на неї! .... але переможе Зеленський!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
1. З точки зору бізнес-клімату: Україна – найбільший незадекларований офшор на кордоні з Євросоюзом. 4. Населення тотального не платить податки зі своїх доходів. І за 26 років цієї вакханалії ще нікого за це не посадили! Більш того: в Україні діє презумпція невинності за податковим звинуваченнями (тобто податкова повинна довести що ви незаконно заробили ці гроші), а у всій Європі презумпції винності з податкових злочинів (тобто ви ЗОБОВ’ЯЗАНІ пояснити звідки у вас гроші на квартиру, на машину і на літній відпочинок. Інакше вас вважатимуть винними)
Є багато речей, за якими Україна краще Європи, але 60% нашого населення не скоро навчаться в це вірити. Вони буду плакати і плакати, ганьбити і ганьбити, – тому що ми нація жалобників і скаржників! Вони не здатні повірити, що існує хоч одна така річ … Хоча при цьому, вони кажуть, що люблять Україну, – а насправді соромляться її і готові пройти крізь будь-які приниження аби жити в Європі …
Чувствуете руку? Чью? Вовчика Гебельсона. Эта муть конечно для тех кто "ТУДА" в разведку не ходил. Про "падатки" - вкладчики 200+ заплатили "за всех". Этим вкладчикам "ТАМ" уже дышится по другому - без "любимых" жлоббо-гоппо "чертей" с Банковой-Инситутской и других кончезасп.
Востаннє редагувалось moniks в Чет 25 жов, 2018 08:35, всього редагувалось 2 разів.