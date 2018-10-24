Выше зззед написал, что инвесторы в автографе негодуют. Метр в однухе с видом на общагу 850 дол (приблизительно), и это в адской жжёппе без свай. Как думаете сколько залупит дим на антоновича, учитывая, что это не комплекс зданий, а свечечка.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 жов, 2018 08:16
Выше зззед написал, что инвесторы в автографе негодуют. Метр в однухе с видом на общагу 850 дол (приблизительно), и это в адской жжёппе без свай. Как думаете сколько залупит дим на антоновича, учитывая, что это не комплекс зданий, а свечечка.
Додано: Чет 25 жов, 2018 08:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это да, в Автографе на старте не оценили потенциальный спрос, видимо. Думаю, тут залупят на старте нормально, но на Антоновича и в р-не дворца Украины есть предложение, поэтому, возможно, будет, как с а52: ***** на старте 1500, а потом низкие этажи с видом на посольство кубы продавали по штуке. Хотя, только раскручивались в Киеве, сейчас жирку поднабрали, поэтому хз, но рассчитываю на 1300 до 10 эт ну и в рассрочку. П.с. почём за м2 ушла смарт Плаза?
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Додано: Чет 25 жов, 2018 08:39
Думаю что дорожай выдохся.Доллар чуть вверх,до заявленых в бюджете величин,сезон праздников не за горами,а там и выборы.Скидки ждем на Рождество.
Додано: Чет 25 жов, 2018 08:40
Хочу почути другу частину саксес сторі. Десь років 2 тому здається людина муха писав та ну нах готову хату від кгс на обухівській за 15 куе, куплю за фонд (200 кгрн) через 2 роки.
Зи. Візьму з 5ток тих хат по озвученій тобою формулі і тобі премію дам по 1 куе за кожну.
Всім процвітання!
Додано: Чет 25 жов, 2018 08:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
бакс попер. жду 32.
Додано: Чет 25 жов, 2018 08:48
Alex_V_K_79
По антоновича. Все залежить від ціни і параметрів квартири.
60 квадратів 1к на котловані по 1300 при 100% оплаті з видом в стіну Я б не брав.
Всім процвітання!
Додано: Чет 25 жов, 2018 08:49
Всім процвітання!
Додано: Чет 25 жов, 2018 08:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Это в большинстве случаев не так. Обычные люди дают первый взнос на максимуме возможностей, чтобы снизить стоимость м2., а остаток добивают рассрочкой.
Додано: Чет 25 жов, 2018 08:52
|