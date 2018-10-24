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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2434243524362437>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:16

  Alex_V_K_79 написав:[ шо про локацию по антоновича 136 напротив здания укрэксимбанка думаете? ДИМ будет типа бизнес

Выше зззед написал, что инвесторы в автографе негодуют. Метр в однухе с видом на общагу 850 дол (приблизительно), и это в адской жжёппе без свай. Как думаете сколько залупит дим на антоновича, учитывая, что это не комплекс зданий, а свечечка.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  Alex_V_K_79 написав:[ шо про локацию по антоновича 136 напротив здания укрэксимбанка думаете? ДИМ будет типа бизнес

Выше зззед написал, что инвесторы в автографе негодуют. Метр в однухе с видом на общагу 850 дол (приблизительно), и это в адской жжёппе без свай. Как думаете сколько залупит дим на антоновича, учитывая, что это не комплекс зданий, а свечечка.
Это да, в Автографе на старте не оценили потенциальный спрос, видимо. Думаю, тут залупят на старте нормально, но на Антоновича и в р-не дворца Украины есть предложение, поэтому, возможно, будет, как с а52: ***** на старте 1500, а потом низкие этажи с видом на посольство кубы продавали по штуке. Хотя, только раскручивались в Киеве, сейчас жирку поднабрали, поэтому хз, но рассчитываю на 1300 до 10 эт :) ну и в рассрочку. П.с. почём за м2 ушла смарт Плаза?

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:39

  hume написав:
  Alex_V_K_79 написав:[ шо про локацию по антоновича 136 напротив здания укрэксимбанка думаете? ДИМ будет типа бизнес

Выше зззед написал, что инвесторы в автографе негодуют. Метр в однухе с видом на общагу 850 дол (приблизительно), и это в адской жжёппе без свай. Как думаете сколько залупит дим на антоновича, учитывая, что это не комплекс зданий, а свечечка.

Думаю что дорожай выдохся.Доллар чуть вверх,до заявленых в бюджете величин,сезон праздников не за горами,а там и выборы.Скидки ждем на Рождество.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:40

  zzzzzz написав:Квартирный вопрос: в каком состоянии рынок недвижимости и чего ждать от цен
( статья написана сотрудниками департамена фінансової стабільності НБУ )

https://voxukraine.org/ru/metr-peremen- ... t-ot-tsen/

Довольно неодназначная статья. Лендлорды сейчас начнут рассказывать что "это фсё ложь и провокация патамушо я купил в 2016 в котловане ....а оно потом выросло...."
Потенциальные покупатели будут говорить " а вот еще 2 года тому назад однушки стоили ХХХ а сейчса ХХХ-10(20)%"

Хочу почути другу частину саксес сторі. Десь років 2 тому здається людина муха писав та ну нах готову хату від кгс на обухівській за 15 куе, куплю за фонд (200 кгрн) через 2 роки.


Зи. Візьму з 5ток тих хат по озвученій тобою формулі і тобі премію дам по 1 куе за кожну.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

бакс попер. жду 32.
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:47

  X-Fresh написав:бакс попер. жду 32.


A-95 по 45?
moniks
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:48

Alex_V_K_79
По антоновича. Все залежить від ціни і параметрів квартири.
60 квадратів 1к на котловані по 1300 при 100% оплаті з видом в стіну Я б не брав.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:49

  moniks написав:
  X-Fresh написав:бакс попер. жду 32.


A-95 по 45?


Жителі Ірпеня і др іпенів в шоці
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  l66 написав:Рассрочка на 2-3 года для тех, кто может позволить себе приобрести квартиру - часто всего лишь приятный бонус, когда сумму можно держать на депозите, а за квартиру выплачивать частями.


Это в большинстве случаев не так. Обычные люди дают первый взнос на максимуме возможностей, чтобы снизить стоимость м2., а остаток добивают рассрочкой.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:52

  moniks написав:
  X-Fresh написав:бакс попер. жду 32.


A-95 по 45?


я заправляюсь с мустангом/вентус ...поэтому 48
X-Fresh
 
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