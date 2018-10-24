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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2434243524362437

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:55

  X-Fresh написав:
  moniks написав:
  X-Fresh написав:бакс попер. жду 32.


A-95 по 45?


я заправляюсь с мустангом/вентус ...поэтому 48

Вентус заливал вчера по 32.
Долар добавит 4 грн, как вентус добавит 16?
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 08:57

  Прохожий написав:
  Mazay256 написав:По поводу "цена/качество" не скажу, не знаю. Есть вполне северные европейские страны, где радиаторы редкость, только теплые полы, наверное, что-то знают. Думаю, электричество более универсально, нет проблем использовать в будущем разные возобновляемые источники энергии.

в чем проблема греть батареи электричеством?


Ни в чем, надо лишь их иметь. Читал такое про эффективность способов обогрева. (Своими словами, по памяти). Площадь радиаторов небольшая, расположены они локально, в результате их надо нагревать до бОльшей температуры, чтоб получить на выходе один и тот-же результат, по сравнению с теплым полом. При обогреве радиаторами имеем неравномерную температуру в помещении, возле радиатора слишком тепло, где-то слишком прохладно, теплый воздух уходит вверх, возникает конвекционное движение воздуха. Для того, чтоб детям на полу было комфортно, нужно поддерживать весьма высокую температуру отопления. При использовании теплых полов для получения достаточного комфорта энергии нужно потратить меньше.

Сам думаю, что истина где-то посередине. Окна самые холодные, поэтому, наверное, выгоднее чуть греть радиаторы под окнами, отсекая холодный воздух, и чуть теплым полом, создавая комфортный микроклимат в целом.
Mazay256
 
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