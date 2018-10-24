Вентус заливал вчера по 32.
Долар добавит 4 грн, как вентус добавит 16?
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Додано: Чет 25 жов, 2018 08:55
Вентус заливал вчера по 32.
Долар добавит 4 грн, как вентус добавит 16?
Всім процвітання!
Додано: Чет 25 жов, 2018 08:57
Ни в чем, надо лишь их иметь. Читал такое про эффективность способов обогрева. (Своими словами, по памяти). Площадь радиаторов небольшая, расположены они локально, в результате их надо нагревать до бОльшей температуры, чтоб получить на выходе один и тот-же результат, по сравнению с теплым полом. При обогреве радиаторами имеем неравномерную температуру в помещении, возле радиатора слишком тепло, где-то слишком прохладно, теплый воздух уходит вверх, возникает конвекционное движение воздуха. Для того, чтоб детям на полу было комфортно, нужно поддерживать весьма высокую температуру отопления. При использовании теплых полов для получения достаточного комфорта энергии нужно потратить меньше.
Сам думаю, что истина где-то посередине. Окна самые холодные, поэтому, наверное, выгоднее чуть греть радиаторы под окнами, отсекая холодный воздух, и чуть теплым полом, создавая комфортный микроклимат в целом.
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