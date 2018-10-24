RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2436243724382439>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 09:26

  Первый написав:
  X-Fresh написав:
  Первый написав:Вентус заливал вчера по 32.
Долар добавит 4 грн, как вентус добавит 16?


так же как аи95


Я не вірю що Ти як останній лошара заправляєшся за вентус по повній ціні без купону з -3,50 грн 95. вентус 95тий з купоном коштує 32 грн/л ( може ще якісь копійки).

я не лошара)
X-Fresh
 
Повідомлень: 511
З нами з: 17.05.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 09:28

X-Fresh
Тоді по 32 грн/л за 95 вентус.


:-)

Зи. Проте вартість пального додає переваг квартирам в іпенях іпеня.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13416
З нами з: 27.10.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 1753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 09:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Мне такое купить даже за 25 КУЕ -как на расстрел. Железка с товарняками круглосуточными вокруг дома. Один маленький въезд через переулок. Вонючая продовольственная база под окнами. Ни школы, ни садика, от слова -"совсем". Куренёвский парк говорите? Вы в нём когда последний раз прогуливались? Всё равно, что у дороги стоишь.
Купить там можно разве что однушку под сдачу в аренду с пониманием, что арендаторы будут каждый год съезжать...

Ну возразить можно разве что про парк - парк вполне нормальный, никакого ощущения "у дороги" нет. В остальном - хз для какой ЦА тот навигатор
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22375
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 5010 раз.
 
Профіль
5
1
1
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 09:44

  Первый написав:X-Fresh
Тоді по 32 грн/л за 95 вентус.


:-)

Зи. Проте вартість пального додає переваг квартирам в іпенях іпеня.

живя в центре я и так трачу по 6000 грн в мес на бенз.
сколько тратят жители ипеней могу только догадываться.
наверное выгодней взять квартиру в ипотеку в центре :mrgreen:
X-Fresh
 
Повідомлень: 511
З нами з: 17.05.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:01

  5748909 написав:Думаю что дорожай выдохся.Доллар чуть вверх,до заявленых в бюджете величин,сезон праздников не за горами,а там и выборы.Скидки ждем на Рождество.

Дорожай поддерживается низкими ставками по депо и общим недоверием к банкам.
У людей в поле моего зрения: накопили на объект недвижимости - покупка.

ПС. При этом 2/3 населения Украины имеют сбережения менее месячного дохода... т.е . вообще не имеют сбережений.
UA
 
Повідомлень: 2966
З нами з: 19.07.08
Подякував: 227 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:09

  X-Fresh написав:бакс попер. жду 32.

хорошо бы, я бы кредиты гривневые быстрее погасил
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19184
З нами з: 20.04.08
Подякував: 355 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:11

  X-Fresh написав:
  Первый написав:X-Fresh
Тоді по 32 грн/л за 95 вентус.


:-)

Зи. Проте вартість пального додає переваг квартирам в іпенях іпеня.

живя в центре я и так трачу по 6000 грн в мес на бенз.
сколько тратят жители ипеней могу только догадываться.
наверное выгодней взять квартиру в ипотеку в центре :mrgreen:

у тебя шо меган не дизельный?
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19184
З нами з: 20.04.08
Подякував: 355 раз.
Подякували: 460 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:12

  l66 написав:
  Elensk написав:почему так активно раскупают новострои? Из-за рассрочки. Будет ипотека, подтянется вторичка

Не факт. Рассрочка на 2-3 года для тех, кто может позволить себе приобрести квартиру - часто всего лишь приятный бонус, когда сумму можно держать на депозите, а за квартиру выплачивать частями.
Новострои раскупают совсем по другим причинам.
Новые коммуникации, теплосчетчики, монолит, нет старческого запаха в подъезде, в соседях нет алкашей, наркоманов и т.д.

Зато есть неадекваты выносящие несущие стены, и штробящие и вырезающие монолит...
_Mykola_
 
Повідомлень: 3172
З нами з: 09.02.09
Подякував: 484 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:14

  _Mykola_ написав:
  l66 написав:
  Elensk написав:почему так активно раскупают новострои? Из-за рассрочки. Будет ипотека, подтянется вторичка

Не факт. Рассрочка на 2-3 года для тех, кто может позволить себе приобрести квартиру - часто всего лишь приятный бонус, когда сумму можно держать на депозите, а за квартиру выплачивать частями.
Новострои раскупают совсем по другим причинам.
Новые коммуникации, теплосчетчики, монолит, нет старческого запаха в подъезде, в соседях нет алкашей, наркоманов и т.д.

Зато есть неадекваты выносящие несущие стены, и штробящие и вырезающие монолит...


Такие есть везде. Но не везде УК дает по шее.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13416
З нами з: 27.10.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 1753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:18

  UA написав:
  5748909 написав:Думаю что дорожай выдохся.Доллар чуть вверх,до заявленых в бюджете величин,сезон праздников не за горами,а там и выборы.Скидки ждем на Рождество.

Дорожай поддерживается низкими ставками по депо и общим недоверием к банкам.
У людей в поле моего зрения: накопили на объект недвижимости - покупка.

ПС. При этом 2/3 населения Украины имеют сбережения менее месячного дохода... т.е . вообще не имеют сбережений.

Менталитет,это предмет отдельного разговора.ВСЕ ж знают,что недвига МЕГАСУПЕРНАДЕЖНОЕ вложение.Но это временно.Пока у нас дешевое владение недвигой,нет налогов на владение,на капремонт,на придомовую.Не платят налог с аренды.Ну и спрос на аренду есть.Вот только это все закончится,рано или поздно.Шара вечной не бывает.
5748909
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 25.09.18
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2436243724382439>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 5748909, X-Fresh, Хомякоид, Чукча2 і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1163, 1164, 1165
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11642 2083929
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 жов, 2018 08:52
Vadim V
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 126
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167304
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.