Мне такое купить даже за 25 КУЕ -как на расстрел. Железка с товарняками круглосуточными вокруг дома. Один маленький въезд через переулок. Вонючая продовольственная база под окнами. Ни школы, ни садика, от слова -"совсем". Куренёвский парк говорите? Вы в нём когда последний раз прогуливались? Всё равно, что у дороги стоишь.Купить там можно разве что однушку под сдачу в аренду с пониманием, что арендаторы будут каждый год съезжать...