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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 жов, 2018 09:26
Первый написав: X-Fresh написав: Первый написав:
Вентус заливал вчера по 32.
Долар добавит 4 грн, как вентус добавит 16?
так же как аи95
Я не вірю що Ти як останній лошара заправляєшся за вентус по повній ціні без купону з -3,50 грн 95. вентус 95тий з купоном коштує 32 грн/л ( може ще якісь копійки).
я не лошара)
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X-Fresh
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Додано: Чет 25 жов, 2018 09:28
X-Fresh
Тоді по 32 грн/л за 95 вентус.
Зи. Проте вартість пального додає переваг квартирам в іпенях іпеня.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Чет 25 жов, 2018 09:43
Serg-ik написав:
Мне такое купить даже за 25 КУЕ -как на расстрел. Железка с товарняками круглосуточными вокруг дома. Один маленький въезд через переулок. Вонючая продовольственная база под окнами. Ни школы, ни садика, от слова -"совсем". Куренёвский парк говорите? Вы в нём когда последний раз прогуливались? Всё равно, что у дороги стоишь.
Купить там можно разве что однушку под сдачу в аренду с пониманием, что арендаторы будут каждый год съезжать...
Ну возразить можно разве что про парк - парк вполне нормальный, никакого ощущения "у дороги" нет. В остальном - хз для какой ЦА тот навигатор
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Faceless
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Додано: Чет 25 жов, 2018 09:44
Первый написав:X-Fresh
Тоді по 32 грн/л за 95 вентус.
Зи. Проте вартість пального додає переваг квартирам в іпенях іпеня.
живя в центре я и так трачу по 6000 грн в мес на бенз.
сколько тратят жители ипеней могу только догадываться.
наверное выгодней взять квартиру в ипотеку в центре
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X-Fresh
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Додано: Чет 25 жов, 2018 10:01
5748909 написав:
Думаю что дорожай выдохся.Доллар чуть вверх,до заявленых в бюджете величин,сезон праздников не за горами,а там и выборы.Скидки ждем на Рождество.
Дорожай поддерживается низкими ставками по депо и общим недоверием к банкам.
У людей в поле моего зрения: накопили на объект недвижимости - покупка.
ПС. При этом 2/3 населения Украины имеют сбережения менее месячного дохода... т.е . вообще не имеют сбережений.
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UA
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Додано: Чет 25 жов, 2018 10:09
X-Fresh написав:
бакс попер. жду 32.
хорошо бы, я бы кредиты гривневые быстрее погасил
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 25 жов, 2018 10:11
X-Fresh написав: Первый написав:X-Fresh
Тоді по 32 грн/л за 95 вентус.
Зи. Проте вартість пального додає переваг квартирам в іпенях іпеня.
живя в центре я и так трачу по 6000 грн в мес на бенз.
сколько тратят жители ипеней могу только догадываться.
наверное выгодней взять квартиру в ипотеку в центре
у тебя шо меган не дизельный?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 25 жов, 2018 10:12
l66 написав: Elensk написав:
почему так активно раскупают новострои? Из-за рассрочки. Будет ипотека, подтянется вторичка
Не факт. Рассрочка на 2-3 года для тех, кто может позволить себе приобрести квартиру - часто всего лишь приятный бонус, когда сумму можно держать на депозите, а за квартиру выплачивать частями.
Новострои раскупают совсем по другим причинам.
Новые коммуникации, теплосчетчики, монолит, нет старческого запаха в подъезде, в соседях нет алкашей, наркоманов и т.д.
Зато есть неадекваты выносящие несущие стены, и штробящие и вырезающие монолит...
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_Mykola_
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Додано: Чет 25 жов, 2018 10:14
_Mykola_ написав: l66 написав: Elensk написав:
почему так активно раскупают новострои? Из-за рассрочки. Будет ипотека, подтянется вторичка
Не факт. Рассрочка на 2-3 года для тех, кто может позволить себе приобрести квартиру - часто всего лишь приятный бонус, когда сумму можно держать на депозите, а за квартиру выплачивать частями.
Новострои раскупают совсем по другим причинам.
Новые коммуникации, теплосчетчики, монолит, нет старческого запаха в подъезде, в соседях нет алкашей, наркоманов и т.д.
Зато есть неадекваты выносящие несущие стены, и штробящие и вырезающие монолит...
Такие есть везде. Но не везде УК дает по шее.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Чет 25 жов, 2018 10:18
UA написав: 5748909 написав:
Думаю что дорожай выдохся.Доллар чуть вверх,до заявленых в бюджете величин,сезон праздников не за горами,а там и выборы.Скидки ждем на Рождество.
Дорожай поддерживается низкими ставками по депо и общим недоверием к банкам.
У людей в поле моего зрения: накопили на объект недвижимости - покупка.
ПС. При этом 2/3 населения Украины имеют сбережения менее месячного дохода... т.е . вообще не имеют сбережений.
Менталитет,это предмет отдельного разговора.ВСЕ ж знают,что недвига МЕГАСУПЕРНАДЕЖНОЕ вложение.Но это временно.Пока у нас дешевое владение недвигой,нет налогов на владение,на капремонт,на придомовую.Не платят налог с аренды.Ну и спрос на аренду есть.Вот только это все закончится,рано или поздно.Шара вечной не бывает.
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5748909
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