Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
5748909 написав:Пока у нас дешевое владение недвигой,.....Вот только это все закончится,рано или поздно.Шара вечной не бывает.
И на это есть основания
В рамках договоренности с МВФ цена на газ для населения может вырасти еще на 40%, пишет “Экономическая правда”.
Собеседники издания, знакомые с ходом переговоров и позицией кредитора, указывают на то, что в МВФ уверены, что не выполнить такие “льготные условия” повышения цены на газ Украина не сможет. По информации издания, кредитор ожидает очередного повышения весной 2019 года – на 15%, а следующее запланировано на осень 2019 года.
5748909 написав:Менталитет,это предмет отдельного разговора.ВСЕ ж знают,что недвига МЕГАСУПЕРНАДЕЖНОЕ вложение.Но это временно.Пока у нас дешевое владение недвигой,нет налогов на владение,на капремонт,на придомовую.Не платят налог с аренды.Ну и спрос на аренду есть.Вот только это все закончится,рано или поздно.Шара вечной не бывает.
"Да не торопитесь, ребята. На ваш век хватит." (с) Шара говорите? Вы ЛИЧНО сделали хоть один капитальный ремонт?
5748909 написав:Менталитет,это предмет отдельного разговора.ВСЕ ж знают,что недвига МЕГАСУПЕРНАДЕЖНОЕ вложение.Но это временно.Пока у нас дешевое владение недвигой,нет налогов на владение,на капремонт,на придомовую.Не платят налог с аренды.Ну и спрос на аренду есть.Вот только это все закончится,рано или поздно.Шара вечной не бывает.
Не заганяйте плз в жк мордор. Тут и без Вас хватает.
Сын Авакова купил квартиру в небоскребе с бассейном на крыше.Как указано в документе, речь идет об апартаментах на 19 этаже 33-этажного небоскреба. Находится он по адресу бульвар Леси Украинки 7В. Как известно, это модный жилой комплекс Jack House (проект Taryan Group, основателем которой является Артур Мхитарян), открытие которого состоялось 2 октября.
Цены на башни-вверх?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери