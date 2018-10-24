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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2436243724382439

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  5748909 написав:Пока у нас дешевое владение недвигой,.....Вот только это все закончится,рано или поздно.Шара вечной не бывает.

И на это есть основания
В рамках договоренности с МВФ цена на газ для населения может вырасти еще на 40%, пишет “Экономическая правда”.

Собеседники издания, знакомые с ходом переговоров и позицией кредитора, указывают на то, что в МВФ уверены, что не выполнить такие “льготные условия” повышения цены на газ Украина не сможет. По информации издания, кредитор ожидает очередного повышения весной 2019 года – на 15%, а следующее запланировано на осень 2019 года.

https://news.finance.ua/ru/news/-/43720 ... -na-40-smi
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:23

  Оранжевый-хит сезона написав:у тебя шо меган не дизельный?

не, не люблю дизель.
я вообще люблю ретро - если двиг то бенз, если коробка то мех, если опускать стекла то в ручную, если кондишин - то свежий воздух.
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:24

  5748909 написав:Менталитет,это предмет отдельного разговора.ВСЕ ж знают,что недвига МЕГАСУПЕРНАДЕЖНОЕ вложение.Но это временно.Пока у нас дешевое владение недвигой,нет налогов на владение,на капремонт,на придомовую.Не платят налог с аренды.Ну и спрос на аренду есть.Вот только это все закончится,рано или поздно.Шара вечной не бывает.

"Да не торопитесь, ребята. На ваш век хватит." (с)
Шара говорите?
Вы ЛИЧНО сделали хоть один капитальный ремонт?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:27

  5748909 написав:Менталитет,это предмет отдельного разговора.ВСЕ ж знают,что недвига МЕГАСУПЕРНАДЕЖНОЕ вложение.Но это временно.Пока у нас дешевое владение недвигой,нет налогов на владение,на капремонт,на придомовую.Не платят налог с аренды.Ну и спрос на аренду есть.Вот только это все закончится,рано или поздно.Шара вечной не бывает.



Не заганяйте плз в жк мордор. Тут и без Вас хватает.
:mrgreen:
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  X-Fresh написав:я вообще люблю ретро - если двиг то бенз, если коробка то мех, если опускать стекла то в ручную, если кондишин - то свежий воздух.

и движок карбюраторный. И карбюратор на выходные в гараже промыть -прочистить
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://voxukraine.org/uk/metr-zmin-v-y ... vEFSU1zgBE
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 10:36

Сын Авакова купил квартиру в небоскребе с бассейном на крыше.Как указано в документе, речь идет об апартаментах на 19 этаже 33-этажного небоскреба. Находится он по адресу бульвар Леси Украинки 7В. Как известно, это модный жилой комплекс Jack House (проект Taryan Group, основателем которой является Артур Мхитарян), открытие которого состоялось 2 октября.

Цены на башни-вверх?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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