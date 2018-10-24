Додано: Чет 25 жов, 2018 11:12

Kostia написав: Согласен что правильные квартиры будут дорожать , но как быть с рынком Киева в целом ? Он большой и многоранный.

В любом случае рост цен на надвигу должен быть поддержан ипотечным кредитованием о котором пока рано говорить и устойчивым ростом ВВП.

Весь этот рост ВВП за последние 2 года вызван отчасти ростом цен на ЖРС, а что будет если цены на ЖРС пойдут вниз ? Согласен что правильные квартиры будут дорожать , но как быть с рынком Киева в целом ? Он большой и многоранный.В любом случае рост цен на надвигу должен быть поддержан ипотечным кредитованием о котором пока рано говорить и устойчивым ростом ВВП.Весь этот рост ВВП за последние 2 года вызван отчасти ростом цен на ЖРС, а что будет если цены на ЖРС пойдут вниз ?

Посмотрел свежий видос из Донецка. Пустой город, аренда в центре с джакузями и прочим фаршем 200 у.е., на окраине 50 у.е., в ближней Макеевке бесплатно (даже не за коммуналь - просто чтобы кто-то жил и присматривал!) не могут квартирантов найти. Так что дно оно такое, многоуровневое. КРЖН есть куда падать.[/quote]В центре Донецка за комуналь знакомые сдают.Есть информация что в Киеве 1 млн. переселенцев с дныр.Я думаю из-за таких пока еще держиться спрос на аренду.Что будет когда откроют рынок труда Дейчланда, вот в чем вопрос ?Аренда может просесть в несколько раз. Кто не спрятался сам себе доктор[/quote]1 млн? Ты головой думаешь? Это типа каждый 4?[/quote]Да я в Киеве не был уже три года, поэтому не могу видеть ситуацию.Ну если Донецк пустой, то выехали куда-то же люди. Большинство выехавших в Украину я думаю осело в Киеве.Кто их точно считает, есть какие-то базы переселенцев ?