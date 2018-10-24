Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
5748909 написав:Думаю что дорожай выдохся.Доллар чуть вверх,до заявленых в бюджете величин,сезон праздников не за горами,а там и выборы.Скидки ждем на Рождество.
Дорожай поддерживается низкими ставками по депо и общим недоверием к банкам. У людей в поле моего зрения: накопили на объект недвижимости - покупка.
ПС. При этом 2/3 населения Украины имеют сбережения менее месячного дохода... т.е . вообще не имеют сбережений.
2/3 населения вообще не относятся к числу покупателей новостроев,это не та ЦА. Последние несколько месяцев приток денег от физиков в банки как-раз ускорился. Даже начали расти остатки по валютным вкладам . Могу выложить графики.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 25 жов, 2018 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Kostia написав:Согласен что правильные квартиры будут дорожать , но как быть с рынком Киева в целом ? Он большой и многоранный. В любом случае рост цен на надвигу должен быть поддержан ипотечным кредитованием о котором пока рано говорить и устойчивым ростом ВВП. Весь этот рост ВВП за последние 2 года вызван отчасти ростом цен на ЖРС, а что будет если цены на ЖРС пойдут вниз ?
Посмотрел свежий видос из Донецка. Пустой город, аренда в центре с джакузями и прочим фаршем 200 у.е., на окраине 50 у.е., в ближней Макеевке бесплатно (даже не за коммуналь - просто чтобы кто-то жил и присматривал!) не могут квартирантов найти. Так что дно оно такое, многоуровневое. КРЖН есть куда падать.[/quote]
В центре Донецка за комуналь знакомые сдают. Есть информация что в Киеве 1 млн. переселенцев с дныр. Я думаю из-за таких пока еще держиться спрос на аренду. Что будет когда откроют рынок труда Дейчланда, вот в чем вопрос ? Аренда может просесть в несколько раз. Кто не спрятался сам себе доктор [/quote] 1 млн? Ты головой думаешь? Это типа каждый 4?[/quote]
Да я в Киеве не был уже три года, поэтому не могу видеть ситуацию. Ну если Донецк пустой, то выехали куда-то же люди. Большинство выехавших в Украину я думаю осело в Киеве. Кто их точно считает, есть какие-то базы переселенцев ?
Kostia написав:Согласен что правильные квартиры будут дорожать , но как быть с рынком Киева в целом ? Он большой и многоранный. В любом случае рост цен на надвигу должен быть поддержан ипотечным кредитованием о котором пока рано говорить и устойчивым ростом ВВП. Весь этот рост ВВП за последние 2 года вызван отчасти ростом цен на ЖРС, а что будет если цены на ЖРС пойдут вниз ?
Посмотрел свежий видос из Донецка. Пустой город, аренда в центре с джакузями и прочим фаршем 200 у.е., на окраине 50 у.е., в ближней Макеевке бесплатно (даже не за коммуналь - просто чтобы кто-то жил и присматривал!) не могут квартирантов найти. Так что дно оно такое, многоуровневое. КРЖН есть куда падать.
В центре Донецка за комуналь знакомые сдают. Есть информация что в Киеве 1 млн. переселенцев с дныр. Я думаю из-за таких пока еще держиться спрос на аренду. Что будет когда откроют рынок труда Дейчланда, вот в чем вопрос ? Аренда может просесть в несколько раз. Кто не спрятался сам себе доктор [/quote] 1 млн? Ты головой думаешь? Это типа каждый 4?[/quote]
Да я в Киеве не был уже три года, поэтому не могу видеть ситуацию. Ну если Донецк пустой, то выехали куда-то же люди. Большинство выехавших в Украину я думаю осело в Киеве. Кто их точно считает, есть какие-то базы переселенцев ?[/quote] Не был, так зачем пишешь? Это все равно что я напишу что в Германии арабов 80% потому что я читал гдето
zzzzzz написав:Согласен что правильные квартиры будут дорожать , но как быть с рынком Киева в целом ? Он большой и многоранный. В любом случае рост цен на надвигу должен быть поддержан ипотечным кредитованием о котором пока рано говорить и устойчивым ростом ВВП. Весь этот рост ВВП за последние 2 года вызван отчасти ростом цен на ЖРС, а что будет если цены на ЖРС пойдут вниз ?
Посмотрел свежий видос из Донецка. Пустой город, аренда в центре с джакузями и прочим фаршем 200 у.е., на окраине 50 у.е., в ближней Макеевке бесплатно (даже не за коммуналь - просто чтобы кто-то жил и присматривал!) не могут квартирантов найти. Так что дно оно такое, многоуровневое. КРЖН есть куда падать.
В центре Донецка за комуналь знакомые сдают. Есть информация что в Киеве 1 млн. переселенцев с дныр. Я думаю из-за таких пока еще держиться спрос на аренду. Что будет когда откроют рынок труда Дейчланда, вот в чем вопрос ? Аренда может просесть в несколько раз. Кто не спрятался сам себе доктор
Про 1млн сильно преувеличено. Во-первых, во всем ОРДЛО проживало максимум несколько млн, и свалило оттуда не более половины, даже меньшая часть. Во-вторых, большинство выехало в ближайшие регионы - Днепр, Харьков, какая то часть в облцентры поменьше - Полтава, Черкассы, часть в Крым. Потому даже теоретически не могло в Киев свалить столько. В-третьих, Киев бы просто лопнул, если бы туда за пару лет привалило на треть больше населения. Переселенцев в Киеве вместе с областью максимум 100-200 тыс