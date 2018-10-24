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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2438243924402441

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:07

  UA написав:
  5748909 написав:Думаю что дорожай выдохся.Доллар чуть вверх,до заявленых в бюджете величин,сезон праздников не за горами,а там и выборы.Скидки ждем на Рождество.

Дорожай поддерживается низкими ставками по депо и общим недоверием к банкам.
У людей в поле моего зрения: накопили на объект недвижимости - покупка.

ПС. При этом 2/3 населения Украины имеют сбережения менее месячного дохода... т.е . вообще не имеют сбережений.


2/3 населения вообще не относятся к числу покупателей новостроев,это не та ЦА.
Последние несколько месяцев приток денег от физиков в банки как-раз ускорился. Даже начали расти остатки по валютным вкладам . Могу выложить графики.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 25 жов, 2018 11:14, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:12

  Kostia написав:Согласен что правильные квартиры будут дорожать , но как быть с рынком Киева в целом ? Он большой и многоранный.
В любом случае рост цен на надвигу должен быть поддержан ипотечным кредитованием о котором пока рано говорить и устойчивым ростом ВВП.
Весь этот рост ВВП за последние 2 года вызван отчасти ростом цен на ЖРС, а что будет если цены на ЖРС пойдут вниз ?

Посмотрел свежий видос из Донецка. Пустой город, аренда в центре с джакузями и прочим фаршем 200 у.е., на окраине 50 у.е., в ближней Макеевке бесплатно (даже не за коммуналь - просто чтобы кто-то жил и присматривал!) не могут квартирантов найти. Так что дно оно такое, многоуровневое. КРЖН есть куда падать.[/quote]

В центре Донецка за комуналь знакомые сдают.
Есть информация что в Киеве 1 млн. переселенцев с дныр.
Я думаю из-за таких пока еще держиться спрос на аренду.
Что будет когда откроют рынок труда Дейчланда, вот в чем вопрос ?
Аренда может просесть в несколько раз. Кто не спрятался сам себе доктор :D[/quote]
1 млн? Ты головой думаешь? Это типа каждый 4?[/quote]

Да я в Киеве не был уже три года, поэтому не могу видеть ситуацию.
Ну если Донецк пустой, то выехали куда-то же люди. Большинство выехавших в Украину я думаю осело в Киеве.
Кто их точно считает, есть какие-то базы переселенцев ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:13

  Хомякоид написав:
  Kostia написав:Согласен что правильные квартиры будут дорожать , но как быть с рынком Киева в целом ? Он большой и многоранный.
В любом случае рост цен на надвигу должен быть поддержан ипотечным кредитованием о котором пока рано говорить и устойчивым ростом ВВП.
Весь этот рост ВВП за последние 2 года вызван отчасти ростом цен на ЖРС, а что будет если цены на ЖРС пойдут вниз ?

Посмотрел свежий видос из Донецка. Пустой город, аренда в центре с джакузями и прочим фаршем 200 у.е., на окраине 50 у.е., в ближней Макеевке бесплатно (даже не за коммуналь - просто чтобы кто-то жил и присматривал!) не могут квартирантов найти. Так что дно оно такое, многоуровневое. КРЖН есть куда падать.


В центре Донецка за комуналь знакомые сдают.
Есть информация что в Киеве 1 млн. переселенцев с дныр.
Я думаю из-за таких пока еще держиться спрос на аренду.
Что будет когда откроют рынок труда Дейчланда, вот в чем вопрос ?
Аренда может просесть в несколько раз. Кто не спрятался сам себе доктор :D[/quote]
1 млн? Ты головой думаешь? Это типа каждый 4?[/quote]

Да я в Киеве не был уже три года, поэтому не могу видеть ситуацию.
Ну если Донецк пустой, то выехали куда-то же люди. Большинство выехавших в Украину я думаю осело в Киеве.
Кто их точно считает, есть какие-то базы переселенцев ?[/quote]
Не был, так зачем пишешь? Это все равно что я напишу что в Германии арабов 80% потому что я читал гдето
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 11:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  Gastarbaiter написав:
  zzzzzz написав:Согласен что правильные квартиры будут дорожать , но как быть с рынком Киева в целом ? Он большой и многоранный.
В любом случае рост цен на надвигу должен быть поддержан ипотечным кредитованием о котором пока рано говорить и устойчивым ростом ВВП.
Весь этот рост ВВП за последние 2 года вызван отчасти ростом цен на ЖРС, а что будет если цены на ЖРС пойдут вниз ?

Посмотрел свежий видос из Донецка. Пустой город, аренда в центре с джакузями и прочим фаршем 200 у.е., на окраине 50 у.е., в ближней Макеевке бесплатно (даже не за коммуналь - просто чтобы кто-то жил и присматривал!) не могут квартирантов найти. Так что дно оно такое, многоуровневое. КРЖН есть куда падать.


В центре Донецка за комуналь знакомые сдают.
Есть информация что в Киеве 1 млн. переселенцев с дныр.
Я думаю из-за таких пока еще держиться спрос на аренду.
Что будет когда откроют рынок труда Дейчланда, вот в чем вопрос ?
Аренда может просесть в несколько раз. Кто не спрятался сам себе доктор :D
Про 1млн сильно преувеличено.
Во-первых, во всем ОРДЛО проживало максимум несколько млн, и свалило оттуда не более половины, даже меньшая часть. Во-вторых, большинство выехало в ближайшие регионы - Днепр, Харьков, какая то часть в облцентры поменьше - Полтава, Черкассы, часть в Крым. Потому даже теоретически не могло в Киев свалить столько.
В-третьих, Киев бы просто лопнул, если бы туда за пару лет привалило на треть больше населения. Переселенцев в Киеве вместе с областью максимум 100-200 тыс
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:03

360 панорама над б васильковской
https://www.skypixel.com/photos/velyka- ... ska-street
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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