Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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_Mykola_ написав:Это окна нижнего ценового сегмента с таким же качеством, его очень любят ставить застройщики - дешево и сердито, как правило их меняют на что-то более качественное. Посмотрите в сторону профиля Veka softline (70 или 82 - но это уже почти Mersedes). Кроме профиля важен изготовитель окон + качественная установка. Из подоконников неплохой Danko.
спасибо. да, смотрели в сторону 5-ти камерного профиля (и Века была самой дорогой из тройки Опентек, Рехау и Века), но 82 это уже слишком круто. Важность замерщика и установки вроде осознают люди, а изготовителя Викна Прок советовали предварительно.
Рассматривать стоит профиль от 60 и больше, 70-ка золотая середина (конечно если Вы живете не на юге), попробуйте посмотреть заводы которые работают с Века на сайте они есть, через них можно несколько сьэкономить, т.к. часто фирмочки-прилипалы берут себе до 30% от стоимости окна. Посчитайте разницу между одинаковой конфигурацией окна но с разным профилем и стеклопакетом, и тогда решите, стоит ли брать более дорогой. Банально по разнице теплопотерь через стеклопакет и профиль, если есть счетчик.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 25 жов, 2018 12:43, всього редагувалось 1 раз.
Alex_V_K_79 написав:Ничего себе, спецжитлофонд рядит по 37 К за Сильвер Хаус.. геть здурiли, 8-10 этаж делают... В апреле было 22 К за м2. Шо происходит? Или посмотрели на Вайт лайнс и лупанули ценник???
Так доллар с апреля подорожал на 8% , они с запасом +60 %))
Не, ну это до **а для этого дома.. больше 1300 баксов за м2. такое..
В США рекордно за последние годы обвалился рынок акций Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft потеряли как минимум 5%
. Состояние богатейшего человека в мире, Джеффа Безоса снизилось на $8,2 млрд. Суммарно же крупнейшие бизнесмены потеряли $33 милллиарда.
Bloomberg пишет о том, что подтолкнуть рынок к обвалу могла ситуация на рынке жилья в США. 25 октября в США выложили отчет о том, что продажи новостроек в стране сократились на 5,5%. Спрос на жилье падает из-за политики Федеральной резервной системы, которая постепенно ужесточается.
Но мы то знаем, что КРЖН-тихая гавань
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери