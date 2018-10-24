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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2440244124422443>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:41

  striped написав:
  _Mykola_ написав:Это окна нижнего ценового сегмента с таким же качеством, его очень любят ставить застройщики - дешево и сердито, как правило их меняют на что-то более качественное.
Посмотрите в сторону профиля Veka softline (70 или 82 - но это уже почти Mersedes).
Кроме профиля важен изготовитель окон + качественная установка.
Из подоконников неплохой Danko.


спасибо. да, смотрели в сторону 5-ти камерного профиля (и Века была самой дорогой из тройки Опентек, Рехау и Века), но 82 это уже слишком круто. Важность замерщика и установки вроде осознают люди, а изготовителя Викна Прок советовали предварительно.

Рассматривать стоит профиль от 60 и больше, 70-ка золотая середина (конечно если Вы живете не на юге), попробуйте посмотреть заводы которые работают с Века на сайте они есть, через них можно несколько сьэкономить, т.к. часто фирмочки-прилипалы берут себе до 30% от стоимости окна.
Посчитайте разницу между одинаковой конфигурацией окна но с разным профилем и стеклопакетом, и тогда решите, стоит ли брать более дорогой. Банально по разнице теплопотерь через стеклопакет и профиль, если есть счетчик.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 25 жов, 2018 12:43, всього редагувалось 1 раз.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Alex_V_K_79 написав:Ничего себе, спецжитлофонд рядит по 37 К за Сильвер Хаус.. геть здурiли, 8-10 этаж делают... В апреле было 22 К за м2. Шо происходит? Или посмотрели на Вайт лайнс и лупанули ценник???


Так доллар с апреля подорожал на 8% , они с запасом +60 %))
Не, ну это до **а для этого дома.. больше 1300 баксов за м2. такое..

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:49

В США рекордно за последние годы обвалился рынок акций
Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft потеряли как минимум 5%
. Состояние богатейшего человека в мире, Джеффа Безоса снизилось на $8,2 млрд. Суммарно же крупнейшие бизнесмены потеряли $33 милллиарда.

Bloomberg пишет о том, что подтолкнуть рынок к обвалу могла ситуация на рынке жилья в США. 25 октября в США выложили отчет о том, что продажи новостроек в стране сократились на 5,5%. Спрос на жилье падает из-за политики Федеральной резервной системы, которая постепенно ужесточается.

Но мы то знаем, что КРЖН-тихая гавань
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 12:54

панорамки над метрополем

https://www.skypixel.com/photos/metropole

и над кардиналом

https://www.skypixel.com/photos/cardinal
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 13:29

НБУ сегодня обновил свои прогнозы.
Инфляция на конец этого года подрастет с 8,9% до 10,1%

ВВП 2018 - 3,4%
2019 -2,5%
2020 - 2,9%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:06

Alex_V_K_79

Помню тексти " шо? По 22? А вони не офігели?"

:mrgreen:

І ехом з напівпідвалу віфлиємскай "ага! Продаж 0. Шаромиги жодної квартири не можуть продати"
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:18

  Serg-ik написав:
Сын Авакова купил квартиру в небоскребе с бассейном на крыше.Как указано в документе, речь идет об апартаментах на 19 этаже 33-этажного небоскреба. Находится он по адресу бульвар Леси Украинки 7В. Как известно, это модный жилой комплекс Jack House (проект Taryan Group, основателем которой является Артур Мхитарян), открытие которого состоялось 2 октября.

Цены на башни-вверх?

Вниз. Соседи некошерные
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:27

  Alex_V_K_79 написав:Так доллар с апреля подорожал на 8% , они с запасом +60 %))

Не, ну это до **а для этого дома.. больше 1300 баксов за м2. такое..


Всё как надо.
Строят общагу, медленно, дорого. У метрошников нужно искать, хотя подозреваю там уже по 10му разу перепродажи
Востаннє редагувалось hume в Чет 25 жов, 2018 14:29, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:27

  Serg-ik написав:В США рекордно за последние годы обвалился рынок акций
Amazon, Alphabet, Facebook, Microsoft потеряли как минимум 5%
. Состояние богатейшего человека в мире, Джеффа Безоса снизилось на $8,2 млрд. Суммарно же крупнейшие бизнесмены потеряли $33 милллиарда.

Bloomberg пишет о том, что подтолкнуть рынок к обвалу могла ситуация на рынке жилья в США. 25 октября в США выложили отчет о том, что продажи новостроек в стране сократились на 5,5%. Спрос на жилье падает из-за политики Федеральной резервной системы, которая постепенно ужесточается.


Да уж, легкий запах кризиса уже стоит в воздухе. Хотя, учитывая, как все ДИКО выросло за последние 10 лет, даже падение всего и вся на 50% - будет сильной, но всего-лишь коррекцией. А 5% - это так, ни о чем.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До речі. Кому не подобається сільвер бриз по 37, може взяти готову "видову" смарт плазу па 1300. Якраз в районі вивісок, стіни і витяжок парочка продається. Зображення
Всім процвітання!
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