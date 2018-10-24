Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Согласен что правильные квартиры будут дорожать , но как быть с рынком Киева в целом ? Он большой и многоранный. В любом случае рост цен на надвигу должен быть поддержан ипотечным кредитованием о котором пока рано говорить и устойчивым ростом ВВП. Весь этот рост ВВП за последние 2 года вызван отчасти ростом цен на ЖРС, а что будет если цены на ЖРС пойдут вниз ?
Посмотрел свежий видос из Донецка. Пустой город, аренда в центре с джакузями и прочим фаршем 200 у.е., на окраине 50 у.е., в ближней Макеевке бесплатно (даже не за коммуналь - просто чтобы кто-то жил и присматривал!) не могут квартирантов найти. Так что дно оно такое, многоуровневое. КРЖН есть куда падать.
В центре Донецка за комуналь знакомые сдают. Есть информация что в Киеве 1 млн. переселенцев с дныр. Я думаю из-за таких пока еще держиться спрос на аренду. Что будет когда откроют рынок труда Дейчланда, вот в чем вопрос ? Аренда может просесть в несколько раз. Кто не спрятался сам себе доктор
Если откроют рынок труда в дойчляндии то ты самый первый взвоешь и вернёшься обратно в чабаны. Потому что гастрики из украинских деревень устроят такой демпинг тебе по зарплате что ты прозреешь. Или ты решил что туда поедут одни киевляне??
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Alex_V_K_79 написав:Зашёл на сайт ДБК, продают ЖК Навигатор, куреневка, Балтийский 23. Цена-14000 грн. За м2... При текущем 28,2, это 497 usd за м2. Да, немного в ж***.. да, промка рядом, да, панель очень надёжный застройщик, меньше 500 баксов за м2,
Даже, я проснулся от такой цены. Место действительно фонарёвое. но с ДБК я люблю работать, не одну сделку провернул через них . Собрался ехать покупать квартиру, ведь 14 000грн за квадрат это реально шара, но перед тем как ехать, дай думаю позвоню в ОП, и о чудо, квадрат стоит уже 19 с копейками, а это на минуточку тридцатка зелени за однушку (687 usd за м2)