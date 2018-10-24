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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24412442244324442445>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:31

  Первый написав:До речі. Кому не подобається сільвер бриз по 37, може взяти готову "видову" смарт плазу па 1300. Якраз в районі вивісок, стіни і витяжок парочка продається. Зображення

Кстати в оп в недоумении почему нет акций минус 50% на данную модель :mrgreen:

Видать топы в надежде на полного идиота
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 14:33

  kingkongovets написав:панорамки над метрополем

https://www.skypixel.com/photos/metropole

и над кардиналом

https://www.skypixel.com/photos/cardinal

Кардинал, однухи на Печерск не сильно солнечными будут. Точнее совсем нет
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:07

  Хомякоид написав:
  Gastarbaiter написав:
  zzzzzz написав:Согласен что правильные квартиры будут дорожать , но как быть с рынком Киева в целом ? Он большой и многоранный.
В любом случае рост цен на надвигу должен быть поддержан ипотечным кредитованием о котором пока рано говорить и устойчивым ростом ВВП.
Весь этот рост ВВП за последние 2 года вызван отчасти ростом цен на ЖРС, а что будет если цены на ЖРС пойдут вниз ?

Посмотрел свежий видос из Донецка. Пустой город, аренда в центре с джакузями и прочим фаршем 200 у.е., на окраине 50 у.е., в ближней Макеевке бесплатно (даже не за коммуналь - просто чтобы кто-то жил и присматривал!) не могут квартирантов найти. Так что дно оно такое, многоуровневое. КРЖН есть куда падать.


В центре Донецка за комуналь знакомые сдают.
Есть информация что в Киеве 1 млн. переселенцев с дныр.
Я думаю из-за таких пока еще держиться спрос на аренду.
Что будет когда откроют рынок труда Дейчланда, вот в чем вопрос ?
Аренда может просесть в несколько раз. Кто не спрятался сам себе доктор :D


Если откроют рынок труда в дойчляндии то ты самый первый взвоешь и вернёшься обратно в чабаны. Потому что гастрики из украинских деревень устроят такой демпинг тебе по зарплате что ты прозреешь. Или ты решил что туда поедут одни киевляне?? :mrgreen:
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:20

  Alex_V_K_79 написав:Зашёл на сайт ДБК, продают ЖК Навигатор, куреневка, Балтийский 23. Цена-14000 грн. За м2... При текущем 28,2, это 497 usd за м2. Да, немного в ж***.. да, промка рядом, да, панель очень надёжный застройщик, меньше 500 баксов за м2,

Даже, я проснулся от такой цены. Место действительно фонарёвое. но с ДБК я люблю работать, не одну сделку провернул через них .
Собрался ехать покупать квартиру, ведь 14 000грн за квадрат это реально шара, но перед тем как ехать, дай думаю позвоню в ОП, и о чудо, квадрат стоит уже 19 с копейками, а это на минуточку тридцатка зелени за однушку (687 usd за м2)
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:26

necovi4
Прайс ДБК , создан 22 октября.
https://dbkzhytlobud.com.ua/uploads/pdf ... -navigator
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

necovi4 написав:
  Alex_V_K_79 написав:Зашёл на сайт ДБК, продают ЖК Навигатор, куреневка, Балтийский 23. Цена-14000 грн. За м2... При текущем 28,2, это 497 usd за м2. Да, немного в ж***.. да, промка рядом, да, панель очень надёжный застройщик, меньше 500 баксов за м2,

Даже, я проснулся от такой цены. Место действительно фонарёвое. но с ДБК я люблю работать, не одну сделку провернул через них .
Собрался ехать покупать квартиру, ведь 14 000грн за квадрат это реально шара, но перед тем как ехать, дай думаю позвоню в ОП, и о чудо, квадрат стоит уже 19 с копейками, а это на минуточку тридцатка зелени за однушку (687 usd за м2)
Отож про 14000 и Дбк :), но ни х.. себе за такую новую цену. Чух-чух, короче, поезд..

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

заметил на ЛОХуа чуть ли не в каждой объяве совкошлака "Идеальная инвестиция для сдачи в аренду"- если об этом кричат то это значит что для аренды "опа полная, когда было выгодно просто молча "покупали-продавали" и не шу-шу никому!
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Alex_V_K_79 написав:
necovi4 написав:
  Alex_V_K_79 написав:Зашёл на сайт ДБК, продают ЖК Навигатор, куреневка, Балтийский 23. Цена-14000 грн. За м2... При текущем 28,2, это 497 usd за м2. Да, немного в ж***.. да, промка рядом, да, панель очень надёжный застройщик, меньше 500 баксов за м2,

Даже, я проснулся от такой цены. Место действительно фонарёвое. но с ДБК я люблю работать, не одну сделку провернул через них .
Собрался ехать покупать квартиру, ведь 14 000грн за квадрат это реально шара, но перед тем как ехать, дай думаю позвоню в ОП, и о чудо, квадрат стоит уже 19 с копейками, а это на минуточку тридцатка зелени за однушку (687 usd за м2)
Отож про 14000 и Дбк :), но ни х.. себе за такую новую цену. Чух-чух, короче, поезд..

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Таки позвонил. 1 секция однуха 42,5 с маленькой кухней 13,14 этажи за 19475 грн за м2. Вторая секция однуха 54 м2 по 15000, третья секция, квадратуру не уточнял, но уже со 100% оплатой по 14000.

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Alex_V_K_79 написав:
necovi4 написав:
  Alex_V_K_79 написав:Зашёл на сайт ДБК, продают ЖК Навигатор, куреневка, Балтийский 23. Цена-14000 грн. За м2... При текущем 28,2, это 497 usd за м2. Да, немного в ж***.. да, промка рядом, да, панель очень надёжный застройщик, меньше 500 баксов за м2,

Даже, я проснулся от такой цены. Место действительно фонарёвое. но с ДБК я люблю работать, не одну сделку провернул через них .
Собрался ехать покупать квартиру, ведь 14 000грн за квадрат это реально шара, но перед тем как ехать, дай думаю позвоню в ОП, и о чудо, квадрат стоит уже 19 с копейками, а это на минуточку тридцатка зелени за однушку (687 usd за м2)
Отож про 14000 и Дбк :), но ни х.. себе за такую новую цену. Чух-чух, короче, поезд..

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Ещё про рынок, сроки и Дбк: двуха в акценте перед сдачей весной было непросто продать за 50 по переуступке, сейчас на олхе просят от 60, прошло полгода, ввели в эксплуатацию около месяца как. С налогами, думаю, та же переуступка, но % Дбк возьмёт выше. Покупались двухи такие на старте по 40-42 в середине 16-го.

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Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:47

  Alex_V_K_79 написав:
Alex_V_K_79 написав:
necovi4 написав:[quote="4481632:Alex_V_K_79"Зашёл на сайт ДБК, продают ЖК Навигатор, куреневка, Балтийский 23. Цена-14000 грн. За м2... При текущем 28,2, это 497 usd за м2. Да, немного в ж***.. да, промка рядом, да, панель очень надёжный застройщик, меньше 500 баксов за м2, [/quote
Даже, я проснулся от такой цены. Место действительно фонарёвое. но с ДБК я люблю работать, не одну сделку провернул через них .
Собрался ехать покупать квартиру, ведь 14 000грн за квадрат это реально шара, но перед тем как ехать, дай думаю позвоню в ОП, и о чудо, квадрат стоит уже 19 с копейками, а это на минуточку тридцатка зелени за однушку (687 usd за м2)
Отож про 14000 и Дбк :), но ни х.. себе за такую новую цену. Чух-чух, короче, поезд..

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Таки позвонил. 1 секция однуха 42,5 с маленькой кухней 13,14 этажи за 19475 грн за м2. Вторая секция однуха 54 м2 по 15000, третья секция, квадратуру не уточнял, но уже со 100% оплатой по 14000.

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Т.е. цены с рассрочкой тут демонстрировались как доказательство "даражая"? :mrgreen:
Делай что должен, и будь что будет.
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