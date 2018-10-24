Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Согласен что правильные квартиры будут дорожать , но как быть с рынком Киева в целом ? Он большой и многоранный. В любом случае рост цен на надвигу должен быть поддержан ипотечным кредитованием о котором пока рано говорить и устойчивым ростом ВВП. Весь этот рост ВВП за последние 2 года вызван отчасти ростом цен на ЖРС, а что будет если цены на ЖРС пойдут вниз ?
Посмотрел свежий видос из Донецка. Пустой город, аренда в центре с джакузями и прочим фаршем 200 у.е., на окраине 50 у.е., в ближней Макеевке бесплатно (даже не за коммуналь - просто чтобы кто-то жил и присматривал!) не могут квартирантов найти. Так что дно оно такое, многоуровневое. КРЖН есть куда падать.
В центре Донецка за комуналь знакомые сдают. Есть информация что в Киеве 1 млн. переселенцев с дныр. Я думаю из-за таких пока еще держиться спрос на аренду. Что будет когда откроют рынок труда Дейчланда, вот в чем вопрос ? Аренда может просесть в несколько раз. Кто не спрятался сам себе доктор
Если откроют рынок труда в дойчляндии то ты самый первый взвоешь и вернёшься обратно в чабаны. Потому что гастрики из украинских деревень устроят такой демпинг тебе по зарплате что ты прозреешь. Или ты решил что туда поедут одни киевляне??
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Alex_V_K_79 написав:Зашёл на сайт ДБК, продают ЖК Навигатор, куреневка, Балтийский 23. Цена-14000 грн. За м2... При текущем 28,2, это 497 usd за м2. Да, немного в ж***.. да, промка рядом, да, панель очень надёжный застройщик, меньше 500 баксов за м2,
Даже, я проснулся от такой цены. Место действительно фонарёвое. но с ДБК я люблю работать, не одну сделку провернул через них . Собрался ехать покупать квартиру, ведь 14 000грн за квадрат это реально шара, но перед тем как ехать, дай думаю позвоню в ОП, и о чудо, квадрат стоит уже 19 с копейками, а это на минуточку тридцатка зелени за однушку (687 usd за м2)
Alex_V_K_79 написав:Зашёл на сайт ДБК, продают ЖК Навигатор, куреневка, Балтийский 23. Цена-14000 грн. За м2... При текущем 28,2, это 497 usd за м2. Да, немного в ж***.. да, промка рядом, да, панель очень надёжный застройщик, меньше 500 баксов за м2,
Даже, я проснулся от такой цены. Место действительно фонарёвое. но с ДБК я люблю работать, не одну сделку провернул через них . Собрался ехать покупать квартиру, ведь 14 000грн за квадрат это реально шара, но перед тем как ехать, дай думаю позвоню в ОП, и о чудо, квадрат стоит уже 19 с копейками, а это на минуточку тридцатка зелени за однушку (687 usd за м2)
Отож про 14000 и Дбк , но ни х.. себе за такую новую цену. Чух-чух, короче, поезд..
заметил на ЛОХуа чуть ли не в каждой объяве совкошлака "Идеальная инвестиция для сдачи в аренду"- если об этом кричат то это значит что для аренды "опа полная, когда было выгодно просто молча "покупали-продавали" и не шу-шу никому!
Alex_V_K_79 написав:Зашёл на сайт ДБК, продают ЖК Навигатор, куреневка, Балтийский 23. Цена-14000 грн. За м2... При текущем 28,2, это 497 usd за м2. Да, немного в ж***.. да, промка рядом, да, панель очень надёжный застройщик, меньше 500 баксов за м2,
Даже, я проснулся от такой цены. Место действительно фонарёвое. но с ДБК я люблю работать, не одну сделку провернул через них . Собрался ехать покупать квартиру, ведь 14 000грн за квадрат это реально шара, но перед тем как ехать, дай думаю позвоню в ОП, и о чудо, квадрат стоит уже 19 с копейками, а это на минуточку тридцатка зелени за однушку (687 usd за м2)
Отож про 14000 и Дбк , но ни х.. себе за такую новую цену. Чух-чух, короче, поезд..
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Таки позвонил. 1 секция однуха 42,5 с маленькой кухней 13,14 этажи за 19475 грн за м2. Вторая секция однуха 54 м2 по 15000, третья секция, квадратуру не уточнял, но уже со 100% оплатой по 14000.
Alex_V_K_79 написав:Зашёл на сайт ДБК, продают ЖК Навигатор, куреневка, Балтийский 23. Цена-14000 грн. За м2... При текущем 28,2, это 497 usd за м2. Да, немного в ж***.. да, промка рядом, да, панель очень надёжный застройщик, меньше 500 баксов за м2,
Даже, я проснулся от такой цены. Место действительно фонарёвое. но с ДБК я люблю работать, не одну сделку провернул через них . Собрался ехать покупать квартиру, ведь 14 000грн за квадрат это реально шара, но перед тем как ехать, дай думаю позвоню в ОП, и о чудо, квадрат стоит уже 19 с копейками, а это на минуточку тридцатка зелени за однушку (687 usd за м2)
Отож про 14000 и Дбк , но ни х.. себе за такую новую цену. Чух-чух, короче, поезд..
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Ещё про рынок, сроки и Дбк: двуха в акценте перед сдачей весной было непросто продать за 50 по переуступке, сейчас на олхе просят от 60, прошло полгода, ввели в эксплуатацию около месяца как. С налогами, думаю, та же переуступка, но % Дбк возьмёт выше. Покупались двухи такие на старте по 40-42 в середине 16-го.
necovi4 написав:[quote="4481632:Alex_V_K_79"Зашёл на сайт ДБК, продают ЖК Навигатор, куреневка, Балтийский 23. Цена-14000 грн. За м2... При текущем 28,2, это 497 usd за м2. Да, немного в ж***.. да, промка рядом, да, панель очень надёжный застройщик, меньше 500 баксов за м2, [/quote Даже, я проснулся от такой цены. Место действительно фонарёвое. но с ДБК я люблю работать, не одну сделку провернул через них . Собрался ехать покупать квартиру, ведь 14 000грн за квадрат это реально шара, но перед тем как ехать, дай думаю позвоню в ОП, и о чудо, квадрат стоит уже 19 с копейками, а это на минуточку тридцатка зелени за однушку (687 usd за м2)
Отож про 14000 и Дбк , но ни х.. себе за такую новую цену. Чух-чух, короче, поезд..
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Таки позвонил. 1 секция однуха 42,5 с маленькой кухней 13,14 этажи за 19475 грн за м2. Вторая секция однуха 54 м2 по 15000, третья секция, квадратуру не уточнял, но уже со 100% оплатой по 14000.
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Т.е. цены с рассрочкой тут демонстрировались как доказательство "даражая"?