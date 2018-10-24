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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2442244324442445>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 15:57

  Alex_V_K_79 написав:
necovi4 написав:
  Alex_V_K_79 написав:Зашёл на сайт ДБК, продают ЖК Навигатор, куреневка, Балтийский 23. Цена-14000 грн. За м2... При текущем 28,2, это 497 usd за м2. Да, немного в ж***.. да, промка рядом, да, панель очень надёжный застройщик, меньше 500 баксов за м2,

Даже, я проснулся от такой цены. Место действительно фонарёвое. но с ДБК я люблю работать, не одну сделку провернул через них .
Собрался ехать покупать квартиру, ведь 14 000грн за квадрат это реально шара, но перед тем как ехать, дай думаю позвоню в ОП, и о чудо, квадрат стоит уже 19 с копейками, а это на минуточку тридцатка зелени за однушку (687 usd за м2)
Отож про 14000 и Дбк :), но ни х.. себе за такую новую цену. Чух-чух, короче, поезд..

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Зображення

Вот тут в этом панельном гетто???
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

to рыба-сом:
еще раз: была ликвидная двуха в акценте за 50 весной, стала эта же двуха в акценте за 62 осенью, прошло полгода.. на 12 тысяч долларов подросло (это на 72 м2 и та же переуступка, процент правда повыше :)).. ну а в целом: растет, падает, стоит на месте, - решайте сами :).
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:06

  Alex_V_K_79 написав:to рыба-сом:
еще раз: была ликвидная двуха в акценте за 50 весной, стала эта же двуха в акценте за 62 осенью, прошло полгода.. на 12 тысяч долларов подросло (это на 72 м2 и та же переуступка, процент правда повыше :)).. ну а в целом: растет, падает, стоит на месте, - решайте сами :).

Ну, вообще-то разговор был о стартовых ценах куреневского чудища ;)
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  Alex_V_K_79 написав:to рыба-сом:
еще раз: была ликвидная двуха в акценте за 50 весной, стала эта же двуха в акценте за 62 осенью, прошло полгода.. на 12 тысяч долларов подросло (это на 72 м2 и та же переуступка, процент правда повыше :)).. ну а в целом: растет, падает, стоит на месте, - решайте сами :).

Ну, вообще-то разговор был о стартовых ценах куреневского чудища ;)
Куреневское чудище-это хорошо, где-то, как жк Мордор ;)

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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:16

  zzzzzz написав:
  UA написав:
ПС. При этом 2/3 населения Украины имеют сбережения менее месячного дохода... т.е . вообще не имеют сбережений.


2/3 населения вообще не относятся к числу покупателей новостроев,это не та ЦА.
Последние несколько месяцев приток денег от физиков в банки как-раз ускорился. Даже начали расти остатки по валютным вкладам . Могу выложить графики.


без этих 2/3 населения жилищный фонд прекратит свое существование .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:22

  hume написав:
  kingkongovets написав:панорамки над метрополем

https://www.skypixel.com/photos/metropole

и над кардиналом

https://www.skypixel.com/photos/cardinal

Кардинал, однухи на Печерск не сильно солнечными будут. Точнее совсем нет

Мне кажется, Лумумбы правильнее было бы переименовать в Правобережно-Здолбуновскую )))
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:25

  Alex_V_K_79 написав:to рыба-сом:
еще раз: была ликвидная двуха в акценте за 50 весной, стала эта же двуха в акценте за 62 осенью, прошло полгода.. на 12 тысяч долларов подросло (это на 72 м2 и та же переуступка, процент правда повыше :)).. ну а в целом: растет, падает, стоит на месте, - решайте сами :).

А сколько эта квартира стоила весной и осенью прошлого 2017 года ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:45

zzzzzz
Вы как-то поздно надумали запрыгивать в бетон.
Цены у застройщиков ощутимо поднялись относительно цен 2015-2016.
Даже до середины 2018 можно было взять на 10-15 % дешевле, чем сейчас.
l66
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:52

  l66 написав:zzzzzz
Вы как-то поздно надумали запрыгивать в бетон.
Цены у застройщиков ощутимо поднялись относительно цен 2015-2016.
Даже до середины 2018 можно было взять на 10-15 % дешевле, чем сейчас.


Ликвидные поднялись. А неликвид упал.
Вот отдельный пример кмб на воссоединения сейчас по 18,8 продает в сданном доме 3к на 103 метра.
Год назад по 25 было. Да я понимаю что хорошие ушли а неликвид по акциям продают. Просто ради обьективности надо оценивать рынок в более широком значении.

Например автограф с начала продаж поднял цену на 18% за 2 недели, это мне тоже о чем то должно говорить ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 16:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хто в курсі, по чому зараз Рибальський відпускають?
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