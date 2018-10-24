Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Alex_V_K_79 написав:Зашёл на сайт ДБК, продают ЖК Навигатор, куреневка, Балтийский 23. Цена-14000 грн. За м2... При текущем 28,2, это 497 usd за м2. Да, немного в ж***.. да, промка рядом, да, панель очень надёжный застройщик, меньше 500 баксов за м2,
Даже, я проснулся от такой цены. Место действительно фонарёвое. но с ДБК я люблю работать, не одну сделку провернул через них . Собрался ехать покупать квартиру, ведь 14 000грн за квадрат это реально шара, но перед тем как ехать, дай думаю позвоню в ОП, и о чудо, квадрат стоит уже 19 с копейками, а это на минуточку тридцатка зелени за однушку (687 usd за м2)
Отож про 14000 и Дбк , но ни х.. себе за такую новую цену. Чух-чух, короче, поезд..
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Вот тут в этом панельном гетто???
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to рыба-сом: еще раз: была ликвидная двуха в акценте за 50 весной, стала эта же двуха в акценте за 62 осенью, прошло полгода.. на 12 тысяч долларов подросло (это на 72 м2 и та же переуступка, процент правда повыше ).. ну а в целом: растет, падает, стоит на месте, - решайте сами .
Alex_V_K_79 написав:to рыба-сом: еще раз: была ликвидная двуха в акценте за 50 весной, стала эта же двуха в акценте за 62 осенью, прошло полгода.. на 12 тысяч долларов подросло (это на 72 м2 и та же переуступка, процент правда повыше ).. ну а в целом: растет, падает, стоит на месте, - решайте сами .
Ну, вообще-то разговор был о стартовых ценах куреневского чудища
Alex_V_K_79 написав:to рыба-сом: еще раз: была ликвидная двуха в акценте за 50 весной, стала эта же двуха в акценте за 62 осенью, прошло полгода.. на 12 тысяч долларов подросло (это на 72 м2 и та же переуступка, процент правда повыше ).. ну а в целом: растет, падает, стоит на месте, - решайте сами .
Ну, вообще-то разговор был о стартовых ценах куреневского чудища
Куреневское чудище-это хорошо, где-то, как жк Мордор
UA написав: ПС. При этом 2/3 населения Украины имеют сбережения менее месячного дохода... т.е . вообще не имеют сбережений.
2/3 населения вообще не относятся к числу покупателей новостроев,это не та ЦА. Последние несколько месяцев приток денег от физиков в банки как-раз ускорился. Даже начали расти остатки по валютным вкладам . Могу выложить графики.
без этих 2/3 населения жилищный фонд прекратит свое существование .
Alex_V_K_79 написав:to рыба-сом: еще раз: была ликвидная двуха в акценте за 50 весной, стала эта же двуха в акценте за 62 осенью, прошло полгода.. на 12 тысяч долларов подросло (это на 72 м2 и та же переуступка, процент правда повыше ).. ну а в целом: растет, падает, стоит на месте, - решайте сами .
А сколько эта квартира стоила весной и осенью прошлого 2017 года ?
l66 написав:zzzzzz Вы как-то поздно надумали запрыгивать в бетон. Цены у застройщиков ощутимо поднялись относительно цен 2015-2016. Даже до середины 2018 можно было взять на 10-15 % дешевле, чем сейчас.
Ликвидные поднялись. А неликвид упал. Вот отдельный пример кмб на воссоединения сейчас по 18,8 продает в сданном доме 3к на 103 метра. Год назад по 25 было. Да я понимаю что хорошие ушли а неликвид по акциям продают. Просто ради обьективности надо оценивать рынок в более широком значении.
Например автограф с начала продаж поднял цену на 18% за 2 недели, это мне тоже о чем то должно говорить ?