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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 жов, 2018 17:06
zzzzzz
Часто застройщики делают акции типа к праздникам в декабре-феврале.
Возможно, тогда немного снизят цены.
Хотя, например, по депозитам нормальных акций уже не делают, может и по недвиге не будет. Имхо.
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l66
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Додано: Чет 25 жов, 2018 17:20
bond написав:
Хто в курсі, по чому зараз Рибальський відпускають?
А какую цену вы считаете справедливой за квадратный метр в лучшем ЖК в Киеве?
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airmax78
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Додано: Чет 25 жов, 2018 17:24
... ану гайда всі на валютну гілку, а то пропустите.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
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Додано: Чет 25 жов, 2018 17:24
airmax78 написав: bond написав:
Хто в курсі, по чому зараз Рибальський відпускають?
А какую цену вы считаете справедливой за квадратный метр в лучшем ЖК в Киеве?
Неправильно вы вопрос задаете,надо так.
А какую цену вы считаете справедливой в САМОМ ЛУЧШЕМ, В САМОМ ИННОВАЦИОННОМ, ПЕРСПЕКТИВНОМ, УЛЬТРАСОВРЕМЕННОМ ЖК ?)))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 25 жов, 2018 17:27
zzzzzz написав: l66 написав:zzzzzz
Вы как-то поздно надумали запрыгивать в бетон.
Цены у застройщиков ощутимо поднялись относительно цен 2015-2016.
Даже до середины 2018 можно было взять на 10-15 % дешевле, чем сейчас.
Ликвидные поднялись. А неликвид упал.
Вот отдельный пример кмб на воссоединения сейчас по 18,8 продает в сданном доме 3к на 103 метра.
Год назад по 25 было. Да я понимаю что хорошие ушли а неликвид по акциям продают. Просто ради обьективности надо оценивать рынок в более широком значении.
Например автограф с начала продаж поднял цену на 18% за 2 недели, это мне тоже о чем то должно говорить ?
Об, так ради об'єктивності тре радуватися і брати трєху на возєднання. Ви ж таке хотіли взяти:-). Ой не таке? Якось дивно розказувати про рух тих об'єктів які не хотів би взяти.
Всім процвітання!
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Додано: Чет 25 жов, 2018 17:32
zzzzzz написав: airmax78 написав: bond написав:
Хто в курсі, по чому зараз Рибальський відпускають?
А какую цену вы считаете справедливой за квадратный метр в лучшем ЖК в Киеве?
Неправильно вы вопрос задаете,надо так.
А какую цену вы считаете справедливой в САМОМ ЛУЧШЕМ, В САМОМ ИННОВАЦИОННОМ, ПЕРСПЕКТИВНОМ, УЛЬТРАСОВРЕМЕННОМ ЖК ?)))
Тогда подумают, что я необъективен или вообще из ОП пишу. Поэтому спросил очень сдержанно.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 17:36
Alex_V_K_79 написав:
Вторая секция однуха 54 м2 по 15000,
... якщо там планування й вікна дозволяють зробити з неї "двуху" - то #надабрать!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Чет 25 жов, 2018 17:36
l66 написав:zzzzzz
Вы как-то поздно надумали запрыгивать в бетон.
Цены у застройщиков ощутимо поднялись относительно цен 2015-2016.
Даже до середины 2018 можно было взять на 10-15 % дешевле, чем сейчас.
Ценового уровня 2007-2008 когда достигнем?
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Додано: Чет 25 жов, 2018 17:39
Первый написав: zzzzzz написав: l66 написав:zzzzzz
Вы как-то поздно надумали запрыгивать в бетон.
Цены у застройщиков ощутимо поднялись относительно цен 2015-2016.
Даже до середины 2018 можно было взять на 10-15 % дешевле, чем сейчас.
Ликвидные поднялись. А неликвид упал.
Вот отдельный пример кмб на воссоединения сейчас по 18,8 продает в сданном доме 3к на 103 метра.
Год назад по 25 было. Да я понимаю что хорошие ушли а неликвид по акциям продают. Просто ради обьективности надо оценивать рынок в более широком значении.
Например автограф с начала продаж поднял цену на 18% за 2 недели, это мне тоже о чем то должно говорить ?
Об, так ради об'єктивності тре радуватися і брати трєху на возєднання. Ви ж таке хотіли взяти:-). Ой не таке? Якось дивно розказувати про рух тих об'єктів які не хотів би взяти.
Сиреневенькое с перламутровыми пуговицами ))
Я много чего хочу, но хотеть не вредно. Вредно не хотеть.
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Чет 25 жов, 2018 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 25 жов, 2018 17:41
кто то идет на Хелловин от КАНа? обещают очень интересую и насыщенную программу
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