RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2443244424452446>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:06

zzzzzz
Часто застройщики делают акции типа к праздникам в декабре-феврале.
Возможно, тогда немного снизят цены.
Хотя, например, по депозитам нормальных акций уже не делают, может и по недвиге не будет. Имхо.
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2479
З нами з: 05.01.14
Подякував: 249 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:20

  bond написав:Хто в курсі, по чому зараз Рибальський відпускають?

А какую цену вы считаете справедливой за квадратный метр в лучшем ЖК в Киеве?
airmax78
 
Повідомлень: 26471
З нами з: 25.10.12
Подякував: 689 раз.
Подякували: 2943 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... ану гайда всі на валютну гілку, а то пропустите.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5097
З нами з: 19.10.15
Подякував: 247 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:24

  airmax78 написав:
  bond написав:Хто в курсі, по чому зараз Рибальський відпускають?

А какую цену вы считаете справедливой за квадратный метр в лучшем ЖК в Киеве?

Неправильно вы вопрос задаете,надо так.

А какую цену вы считаете справедливой в САМОМ ЛУЧШЕМ, В САМОМ ИННОВАЦИОННОМ, ПЕРСПЕКТИВНОМ, УЛЬТРАСОВРЕМЕННОМ ЖК ?)))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28472
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2770 раз.
Подякували: 4565 раз.
 
Профіль
7
1
1
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:27

  zzzzzz написав:
  l66 написав:zzzzzz
Вы как-то поздно надумали запрыгивать в бетон.
Цены у застройщиков ощутимо поднялись относительно цен 2015-2016.
Даже до середины 2018 можно было взять на 10-15 % дешевле, чем сейчас.


Ликвидные поднялись. А неликвид упал.
Вот отдельный пример кмб на воссоединения сейчас по 18,8 продает в сданном доме 3к на 103 метра.
Год назад по 25 было. Да я понимаю что хорошие ушли а неликвид по акциям продают. Просто ради обьективности надо оценивать рынок в более широком значении.

Например автограф с начала продаж поднял цену на 18% за 2 недели, это мне тоже о чем то должно говорить ?

Об, так ради об'єктивності тре радуватися і брати трєху на возєднання. Ви ж таке хотіли взяти:-). Ой не таке? Якось дивно розказувати про рух тих об'єктів які не хотів би взяти.:-)
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13421
З нами з: 27.10.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 1753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:32

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  bond написав:Хто в курсі, по чому зараз Рибальський відпускають?

А какую цену вы считаете справедливой за квадратный метр в лучшем ЖК в Киеве?

Неправильно вы вопрос задаете,надо так.

А какую цену вы считаете справедливой в САМОМ ЛУЧШЕМ, В САМОМ ИННОВАЦИОННОМ, ПЕРСПЕКТИВНОМ, УЛЬТРАСОВРЕМЕННОМ ЖК ?)))

Тогда подумают, что я необъективен или вообще из ОП пишу. Поэтому спросил очень сдержанно.
airmax78
 
Повідомлень: 26471
З нами з: 25.10.12
Подякував: 689 раз.
Подякували: 2943 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:36

є шанс заскочити в останній вагон останнього потяга))

  Alex_V_K_79 написав:Вторая секция однуха 54 м2 по 15000,

... якщо там планування й вікна дозволяють зробити з неї "двуху" - то #надабрать!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5097
З нами з: 19.10.15
Подякував: 247 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:36

  l66 написав:zzzzzz
Вы как-то поздно надумали запрыгивать в бетон.
Цены у застройщиков ощутимо поднялись относительно цен 2015-2016.
Даже до середины 2018 можно было взять на 10-15 % дешевле, чем сейчас.

Ценового уровня 2007-2008 когда достигнем?
UA
 
Повідомлень: 2969
З нами з: 19.07.08
Подякував: 227 раз.
Подякували: 293 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:39

  Первый написав:
  zzzzzz написав:
  l66 написав:zzzzzz
Вы как-то поздно надумали запрыгивать в бетон.
Цены у застройщиков ощутимо поднялись относительно цен 2015-2016.
Даже до середины 2018 можно было взять на 10-15 % дешевле, чем сейчас.


Ликвидные поднялись. А неликвид упал.
Вот отдельный пример кмб на воссоединения сейчас по 18,8 продает в сданном доме 3к на 103 метра.
Год назад по 25 было. Да я понимаю что хорошие ушли а неликвид по акциям продают. Просто ради обьективности надо оценивать рынок в более широком значении.

Например автограф с начала продаж поднял цену на 18% за 2 недели, это мне тоже о чем то должно говорить ?

Об, так ради об'єктивності тре радуватися і брати трєху на возєднання. Ви ж таке хотіли взяти:-). Ой не таке? Якось дивно розказувати про рух тих об'єктів які не хотів би взяти.:-)

Сиреневенькое с перламутровыми пуговицами ))

Я много чего хочу, но хотеть не вредно. Вредно не хотеть.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 25 жов, 2018 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28472
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2770 раз.
Подякували: 4565 раз.
 
Профіль
7
1
1
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кто то идет на Хелловин от КАНа? обещают очень интересую и насыщенную программу
X-Fresh
 
Повідомлень: 512
З нами з: 17.05.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2443244424452446>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, Elensk, Xenon і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1164, 1165, 1166
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11651 2084604
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 жов, 2018 18:16
Vadim V
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 131
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167317
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.