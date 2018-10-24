Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Alex_V_K_79 написав:to рыба-сом: еще раз: была ликвидная двуха в акценте за 50 весной, стала эта же двуха в акценте за 62 осенью, прошло полгода.. на 12 тысяч долларов подросло (это на 72 м2 и та же переуступка, процент правда повыше ).. ну а в целом: растет, падает, стоит на месте, - решайте сами .
А сколько эта квартира стоила весной и осенью прошлого 2017 года ?
Около 580 usd за м2 шо весной, шо осенью 2017-го, строил Дбк тогда акцент, ликвид был на старте продаж летом 16-го и однухи 48 м2 с кухней 17 м2 и видом на парк, по-моему, в августе 17-го. Стартовали продажи в Акценте с 15500 грн. За м2.
zzzzzz написав:Сиреневенькое с перламутровыми пуговицами ))
Я много чего хочу, но хотеть не вредно. Вредно не хотеть.
Бажати це супер. Але не потрібно ж підмінювати поняття.
Я Пишу про дорожай. Чому? Дуже просто Бажав взяти сільвер бріз по 22. Піпл да ну нах, буде по 18 тоді візьмемо. Бабах 25. Всі да ну нах, пів України виїхало в польщу Бабах па 28. Да ну нах, буде акція і по 22 візьмемо, Херяк, 37.
Ви хотіли трьоху на третьму поверсі в 25 метрах від берега товарняків. Вона подешевшала. Нада брать! Щасливчик мені так не везе.
От і вся об'єктивність. Тільки Я реально б взяв по 22, а Ви і по 18 не будете брати, тому що на березі траси і товарняків, трьоха за 2 ляма точно не потрібна.
Alex_V_K_79 написав: Ещё про рынок, сроки и Дбк: двуха в акценте перед сдачей весной было непросто продать за 50 по переуступке, сейчас на олхе просят от 60, прошло полгода, ввели в эксплуатацию около месяца как. С налогами, думаю, та же переуступка, но % Дбк возьмёт выше. Покупались двухи такие на старте по 40-42 в середине 16-го.
Да , рановато я слился. 5куе профита дополнительно потерял, если бы чуточку подождал до осени )))
знакомые срочно искали 3к кв(обязательно 3 спальни нужно было); в итоге сняли в СилверБризе - $1500 мес + залог за последний месяц, + 50% риелтору. (мебели нет, был какойто офис, хозяин мебель еще будет дозавозить) еще похожий вариант в КомфортТауне рассматривали (3 спальни), цена таже.