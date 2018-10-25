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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 17:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zzzzzz написав:
  Alex_V_K_79 написав:to рыба-сом:
еще раз: была ликвидная двуха в акценте за 50 весной, стала эта же двуха в акценте за 62 осенью, прошло полгода.. на 12 тысяч долларов подросло (это на 72 м2 и та же переуступка, процент правда повыше :)).. ну а в целом: растет, падает, стоит на месте, - решайте сами :).

А сколько эта квартира стоила весной и осенью прошлого 2017 года ?


Около 580 usd за м2 шо весной, шо осенью 2017-го, строил Дбк тогда акцент, ликвид был на старте продаж летом 16-го и однухи 48 м2 с кухней 17 м2 и видом на парк, по-моему, в августе 17-го. Стартовали продажи в Акценте с 15500 грн. За м2.

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Alex_V_K_79
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 18:08

  zzzzzz написав:Сиреневенькое с перламутровыми пуговицами ))

Я много чего хочу, но хотеть не вредно. Вредно не хотеть.


Бажати це супер. Але не потрібно ж підмінювати поняття.

Я Пишу про дорожай. Чому? Дуже просто
Бажав взяти сільвер бріз по 22. Піпл да ну нах, буде по 18 тоді візьмемо. Бабах 25. Всі да ну нах, пів України виїхало в польщу
Бабах па 28. Да ну нах, буде акція і по 22 візьмемо, Херяк, 37.



Ви хотіли трьоху на третьму поверсі в 25 метрах від берега товарняків. Вона подешевшала. Нада брать! Щасливчик :mrgreen: мені так не везе. :cry:


От і вся об'єктивність.
Тільки Я реально б взяв по 22, а Ви і по 18 не будете брати, тому що на березі траси і товарняків, трьоха за 2 ляма точно не потрібна.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 18:23

  Alex_V_K_79 написав:
Ещё про рынок, сроки и Дбк: двуха в акценте перед сдачей весной было непросто продать за 50 по переуступке, сейчас на олхе просят от 60, прошло полгода, ввели в эксплуатацию около месяца как. С налогами, думаю, та же переуступка, но % Дбк возьмёт выше. Покупались двухи такие на старте по 40-42 в середине 16-го.

Да , рановато я слился. 5куе профита дополнительно потерял, если бы чуточку подождал до осени )))
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 18:27

немного про цены на аренду:

знакомые срочно искали 3к кв(обязательно 3 спальни нужно было);
в итоге сняли в СилверБризе - $1500 мес + залог за последний месяц, + 50% риелтору.
(мебели нет, был какойто офис, хозяин мебель еще будет дозавозить)
еще похожий вариант в КомфортТауне рассматривали (3 спальни), цена таже.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 18:53

  Первый написав:Тільки Я реально б взяв по 22, а Ви і по 18 не будете брати, тому що на березі траси і товарняків, трьоха за 2 ляма точно не потрібна.


Так бери, кто тебе мешает ?
Одна квартира на 4 этаже с шикарным видом осталась
https://kmb.ua/ua/objects/3-zhk-prosp-v ... 9386-flat/
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 18:56

  zzzzzz написав:
Так бери, кто тебе мешает ?
Одна квартира на 4 этаже с шикарным видом осталась
https://kmb.ua/ua/objects/3-zhk-prosp-v ... 9386-flat/

Нужно брать только если могилки видны, либо на развязку. Хороший комплекс
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 18:58

  hume написав:
  zzzzzz написав:
Так бери, кто тебе мешает ?
Одна квартира на 4 этаже с шикарным видом осталась
https://kmb.ua/ua/objects/3-zhk-prosp-v ... 9386-flat/

Нужно брать только если могилки видны, либо на развязку. Хороший комплекс

Так и есть, все как заказывали ))
Еще в первом доме с аналогичными видами на развязку и на ЖД есть, но дороже, уже по 20
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:05

  hume написав:Нужно брать только если могилки видны,

А что интереснее и лучше: вид на могилки, утопающие в зелени или вид окна- в окна соседей? )
l66
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:07

  zzzzzz написав:
  Первый написав:Тільки Я реально б взяв по 22, а Ви і по 18 не будете брати, тому що на березі траси і товарняків, трьоха за 2 ляма точно не потрібна.


Так бери, кто тебе мешает ?
Одна квартира на 4 этаже с шикарным видом осталась
https://kmb.ua/ua/objects/3-zhk-prosp-v ... 9386-flat/


В сенсі? Де в сільвері по 22?
Ти свої мрії про товарняки і могили на мене не поширюй. У тебе радість. Мрія подешевшала до 18. Бери:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:07

  l66 написав:
  hume написав:Нужно брать только если могилки видны,

А что интереснее и лучше: вид на могилки, утопающие в зелени или вид окна- в окна соседей? )


К могилкам в комплекте еще идет развязка и ЖД с товарняками ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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