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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2445244624472448>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:08

  l66 написав:
  hume написав:Нужно брать только если могилки видны,

А что интереснее и лучше: вид на могилки, утопающие в зелени или вид окна- в окна соседей? )


Там могилки тварин, і зелені 0. Зато багато товарняків в 25 метрах від вікна.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:11

  Первый написав:В сенсі? Де в сільвері по 22?
Ти свої мрії про товарняки і могили на мене не поширюй. У тебе радість. Мрія подешевшала до 18. Бери:-)

Где я писал что это моя мечта ? Взял Сильвер по 22 - молодец ! В 2016 году я вообще не интересовался рынком недвиги. Да иногда смотрел на цены но скорее просто ради любопытства.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:13

  Первый написав:
Там могилки тварин, і зелені 0. Зато багато товарняків в 25 метрах від вікна.

Неправда, там аж 110 метров )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:20

zzzzzz

З людини мухи хоч поржать...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:21

  Первый написав:zzzzzz

З людини мухи хоч поржать...

На обиженных балконы падают :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:23

Да ладно вам. Могилки там очень милые, с любовью обустроенные. Никакого негатива, сплошное умиление.
А товарняки таки жесть! Я все время, глядя на этих монстров (которые закрыли мне прекрасный вид на Днепр) задавалась вопросом, кто ж это счастье покупает? Интересно, а эти башни ходуном не ходят как хрущевки?
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:24

  l66 написав:
  hume написав:Нужно брать только если могилки видны,

А что интереснее и лучше: вид на могилки, утопающие в зелени или вид окна- в окна соседей? )

Не забывайте, ещё жд, и развязка.

ПС
А любителям могилок есть жк на старонаводницкой
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:24

Elensk
Мне тоже это интересно, особенно учитывая этажность 2-го дома в 34 этажа
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:47

  Долярчик написав:... ану гайда всі на валютну гілку, а то пропустите.....


а толку ?
Некоторым товарищам все по барабану . ни живут в розовых очках , с высокомерными мордашками , со своими машинками и де*** смехом
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

necovi4 написав:
  Alex_V_K_79 написав:
Ещё про рынок, сроки и Дбк: двуха в акценте перед сдачей весной было непросто продать за 50 по переуступке, сейчас на олхе просят от 60, прошло полгода, ввели в эксплуатацию около месяца как. С налогами, думаю, та же переуступка, но % Дбк возьмёт выше. Покупались двухи такие на старте по 40-42 в середине 16-го.

Да , рановато я слился. 5куе профита дополнительно потерял, если бы чуточку подождал до осени )))
Сколько Дбк берёт за переуступку после ввода в эксплуатацию, подскажете?

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Alex_V_K_79
 
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