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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 жов, 2018 19:08
l66 написав: hume написав:
Нужно брать только если могилки видны,
А что интереснее и лучше: вид на могилки, утопающие в зелени или вид окна- в окна соседей? )
Там могилки тварин, і зелені 0. Зато багато товарняків в 25 метрах від вікна.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 19:11
Первый написав:
В сенсі? Де в сільвері по 22?
Ти свої мрії про товарняки і могили на мене не поширюй. У тебе радість. Мрія подешевшала до 18. Бери:-)
Где я писал что это моя мечта ? Взял Сильвер по 22 - молодец ! В 2016 году я вообще не интересовался рынком недвиги. Да иногда смотрел на цены но скорее просто ради любопытства.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 25 жов, 2018 19:13
Первый написав:
Там могилки тварин, і зелені 0. Зато багато товарняків в 25 метрах від вікна.
Неправда, там аж 110 метров )))
Живите своим умом!
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Додано: Чет 25 жов, 2018 19:20
zzzzzz
З людини мухи хоч поржать...
Всім процвітання!
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Додано: Чет 25 жов, 2018 19:21
Первый написав:zzzzzz
З людини мухи хоч поржать...
На обиженных балконы падают
Живите своим умом!
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Додано: Чет 25 жов, 2018 19:23
Да ладно вам. Могилки там очень милые, с любовью обустроенные. Никакого негатива, сплошное умиление.
А товарняки таки жесть! Я все время, глядя на этих монстров (которые закрыли мне прекрасный вид на Днепр) задавалась вопросом, кто ж это счастье покупает? Интересно, а эти башни ходуном не ходят как хрущевки?
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Додано: Чет 25 жов, 2018 19:24
l66 написав: hume написав:
Нужно брать только если могилки видны,
А что интереснее и лучше: вид на могилки, утопающие в зелени или вид окна- в окна соседей? )
Не забывайте, ещё жд, и развязка.
ПС
А любителям могилок есть жк на старонаводницкой
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hume
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Додано: Чет 25 жов, 2018 19:24
Elensk
Мне тоже это интересно, особенно учитывая этажность 2-го дома в 34 этажа
Живите своим умом!
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Додано: Чет 25 жов, 2018 19:47
Долярчик написав:
... ану гайда всі на валютну гілку, а то пропустите.....
а толку ?
Некоторым товарищам все по барабану . ни живут в розовых очках , с высокомерными мордашками , со своими машинками и де*** смехом
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Додано: Чет 25 жов, 2018 19:50
necovi4 написав: Alex_V_K_79 написав:
Ещё про рынок, сроки и Дбк: двуха в акценте перед сдачей весной было непросто продать за 50 по переуступке, сейчас на олхе просят от 60, прошло полгода, ввели в эксплуатацию около месяца как. С налогами, думаю, та же переуступка, но % Дбк возьмёт выше. Покупались двухи такие на старте по 40-42 в середине 16-го.
Да , рановато я слился. 5куе профита дополнительно потерял, если бы чуточку подождал до осени )))
Сколько Дбк берёт за переуступку после ввода в эксплуатацию, подскажете?
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