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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2445244624472448

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 19:57

  rusramzik написав:заметил на ЛОХуа чуть ли не в каждой объяве совкошлака "Идеальная инвестиция для сдачи в аренду"- если об этом кричат то это значит что для аренды "опа полная, когда было выгодно просто молча "покупали-продавали" и не шу-шу никому!

Нет, это говорит только о том, что целевая аудитория совкошлака, который хотят продать хоть по какой-то нормальной цене, это именно арендодатели под малобюджетную аренду.
Для себя люди уже совкошлак не рассматривают. Новые стереотипы.
Vlad442
 
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  #<1 ... 2445244624472448
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