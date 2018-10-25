Нет, это говорит только о том, что целевая аудитория совкошлака, который хотят продать хоть по какой-то нормальной цене, это именно арендодатели под малобюджетную аренду.
Для себя люди уже совкошлак не рассматривают. Новые стереотипы.
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Додано: Чет 25 жов, 2018 19:57
Нет, это говорит только о том, что целевая аудитория совкошлака, который хотят продать хоть по какой-то нормальной цене, это именно арендодатели под малобюджетную аренду.
Для себя люди уже совкошлак не рассматривают. Новые стереотипы.
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