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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 жов, 2018 20:19
necovi4 написав: Alex_V_K_79 написав:
Сколько Дбк берёт за переуступку после ввода в эксплуатацию, подскажете?
Я всегда платил 2%, но до ввода в эксплуатацию. Если после, то хотят 4%, Я так понимаю неофициально задним числом
Дякую
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Додано: Чет 25 жов, 2018 20:22
Xenon написав:
немного про цены на аренду:
знакомые срочно искали 3к кв(обязательно 3 спальни нужно было);
в итоге сняли в СилверБризе - $1500 мес + залог за последний месяц, + 50% риелтору.
(мебели нет, был какойто офис, хозяин мебель еще будет дозавозить)
еще похожий вариант в КомфортТауне рассматривали (3 спальни), цена таже.
СБПЦ. Не могу поверить. В Сильвер Бризе...за 1500... без мебели с +/- куевым ремонтом...
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Додано: Чет 25 жов, 2018 20:27
Хомякоид написав:
В центре Донецка за комуналь знакомые сдают. Есть информация что в Киеве 1 млн. переселенцев с дныр. Я думаю из-за таких пока еще держиться спрос на аренду. Что будет когда откроют рынок труда Дейчланда, вот в чем вопрос ? Аренда может просесть в несколько раз. Кто не спрятался сам себе доктор
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Додано: Чет 25 жов, 2018 20:32
Alex_V_K_79 написав:
Ничего себе, спецжитлофонд рядит по 37 К за Сильвер Хаус.. геть здурiли, 8-10 этаж делают... В апреле было 22 К за м2. Шо происходит? Или посмотрели на Вайт лайнс и лупанули ценник???
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"буитдешеветь"(с)!!!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Чет 25 жов, 2018 20:49
Прохожий написав: Alex_V_K_79 написав:
Ничего себе, спецжитлофонд рядит по 37 К за Сильвер Хаус.. геть здурiли, 8-10 этаж делают... В апреле было 22 К за м2. Шо происходит? Или посмотрели на Вайт лайнс и лупанули ценник???
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"буитдешеветь"(с)!!!
Какая цена будет через 5-10 лет при неизменных экономических условий ?
Живите своим умом!
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Додано: Чет 25 жов, 2018 20:52
zzzzzz написав: l66 написав: hume написав:
Нужно брать только если могилки видны,
А что интереснее и лучше: вид на могилки, утопающие в зелени или вид окна- в окна соседей? )
К могилкам в комплекте еще идет развязка и ЖД с товарняками ))
6z
ну реально, завязывай флудить
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 25 жов, 2018 20:54
zzzzzz написав: Первый написав:
В сенсі? Де в сільвері по 22?
Ти свої мрії про товарняки і могили на мене не поширюй. У тебе радість. Мрія подешевшала до 18. Бери:-)
Где я писал что это моя мечта ? Взял Сильвер по 22 - молодец ! В 2016 году я вообще не интересовался рынком недвиги
. Да иногда смотрел на цены но скорее просто ради любопытства.
студент?
понимаю...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Чет 25 жов, 2018 20:56
Прохожий написав: zzzzzz написав: Первый написав:
В сенсі? Де в сільвері по 22?
Ти свої мрії про товарняки і могили на мене не поширюй. У тебе радість. Мрія подешевшала до 18. Бери:-)
Где я писал что это моя мечта ? Взял Сильвер по 22 - молодец ! В 2016 году я вообще не интересовался рынком недвиги
. Да иногда смотрел на цены но скорее просто ради любопытства.
студент?
понимаю...
Бери выше. Несовершеннолетний.
Живите своим умом!
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Додано: Чет 25 жов, 2018 20:58
zzzzzz написав: Прохожий написав: Alex_V_K_79 написав:
Ничего себе, спецжитлофонд рядит по 37 К за Сильвер Хаус.. геть здурiли, 8-10 этаж делают... В апреле было 22 К за м2. Шо происходит? Или посмотрели на Вайт лайнс и лупанули ценник???
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"буитдешеветь"(с)!!!
Какая цена будет через 5-10 лет при неизменных экономических условий ?
какая???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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