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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2445244624472448

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 20:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

necovi4 написав:
  Alex_V_K_79 написав:Сколько Дбк берёт за переуступку после ввода в эксплуатацию, подскажете?

Я всегда платил 2%, но до ввода в эксплуатацию. Если после, то хотят 4%, Я так понимаю неофициально задним числом
Дякую

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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 20:22

  Xenon написав:немного про цены на аренду:

знакомые срочно искали 3к кв(обязательно 3 спальни нужно было);
в итоге сняли в СилверБризе - $1500 мес + залог за последний месяц, + 50% риелтору.
(мебели нет, был какойто офис, хозяин мебель еще будет дозавозить)
еще похожий вариант в КомфортТауне рассматривали (3 спальни), цена таже.

СБПЦ. Не могу поверить. В Сильвер Бризе...за 1500... без мебели с +/- куевым ремонтом...
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 20:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:В центре Донецка за комуналь знакомые сдают. Есть информация что в Киеве 1 млн. переселенцев с дныр. Я думаю из-за таких пока еще держиться спрос на аренду. Что будет когда откроют рынок труда Дейчланда, вот в чем вопрос ? Аренда может просесть в несколько раз. Кто не спрятался сам себе доктор

как обстоят дела в "оазисе" чебаны
квартыранты щэ е чы вжэ дошкамы викна забывають???

зы: подскажите пачем платят разносчику пиццы в дойчлянде?
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 20:32

  Alex_V_K_79 написав:Ничего себе, спецжитлофонд рядит по 37 К за Сильвер Хаус.. геть здурiли, 8-10 этаж делают... В апреле было 22 К за м2. Шо происходит? Или посмотрели на Вайт лайнс и лупанули ценник???

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"буитдешеветь"(с)!!! :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 20:49

  Прохожий написав:
  Alex_V_K_79 написав:Ничего себе, спецжитлофонд рядит по 37 К за Сильвер Хаус.. геть здурiли, 8-10 этаж делают... В апреле было 22 К за м2. Шо происходит? Или посмотрели на Вайт лайнс и лупанули ценник???

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"буитдешеветь"(с)!!! :mrgreen:

Какая цена будет через 5-10 лет при неизменных экономических условий ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 20:52

  zzzzzz написав:
  l66 написав:
  hume написав:Нужно брать только если могилки видны,

А что интереснее и лучше: вид на могилки, утопающие в зелени или вид окна- в окна соседей? )


К могилкам в комплекте еще идет развязка и ЖД с товарняками ))

6z
ну реально, завязывай флудить
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 20:54

  zzzzzz написав:
  Первый написав:В сенсі? Де в сільвері по 22?
Ти свої мрії про товарняки і могили на мене не поширюй. У тебе радість. Мрія подешевшала до 18. Бери:-)

Где я писал что это моя мечта ? Взял Сильвер по 22 - молодец ! В 2016 году я вообще не интересовался рынком недвиги. Да иногда смотрел на цены но скорее просто ради любопытства.

студент?

понимаю...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 20:56

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:
  Первый написав:В сенсі? Де в сільвері по 22?
Ти свої мрії про товарняки і могили на мене не поширюй. У тебе радість. Мрія подешевшала до 18. Бери:-)

Где я писал что это моя мечта ? Взял Сильвер по 22 - молодец ! В 2016 году я вообще не интересовался рынком недвиги. Да иногда смотрел на цены но скорее просто ради любопытства.

студент?

понимаю...

Бери выше. Несовершеннолетний.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 20:58

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  Alex_V_K_79 написав:Ничего себе, спецжитлофонд рядит по 37 К за Сильвер Хаус.. геть здурiли, 8-10 этаж делают... В апреле было 22 К за м2. Шо происходит? Или посмотрели на Вайт лайнс и лупанули ценник???

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"буитдешеветь"(с)!!! :mrgreen:

Какая цена будет через 5-10 лет при неизменных экономических условий ?

какая???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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