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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2447244824492450>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 22:24

  Elensk написав:
  Vlad442 написав:Для себя люди уже совкошлак не рассматривают. Новые стереотипы.


Логично. Но у меня не было ни одного потенциального покупателя под аренду, хотя сдавалась квартира быстро, за нормальные деньги (10-12% годовых получалось) и была с полным фаршем для аренды. Все смотрели для себя.

Значит пошел "сезон" матрасников в совке, какой прослойки матраса? Кредиты 90-х прошли, переселенцов тоже... кто следующие кто держит этот рынок??
rusramzik
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 22:28

  Первый написав:
  zzzzzz написав:Сиреневенькое с перламутровыми пуговицами ))

Я много чего хочу, но хотеть не вредно. Вредно не хотеть.


Бажати це супер. Але не потрібно ж підмінювати поняття.

Я Пишу про дорожай. Чому? Дуже просто
Бажав взяти сільвер бріз по 22. Піпл да ну нах, буде по 18 тоді візьмемо. Бабах 25. Всі да ну нах, пів України виїхало в польщу
Бабах па 28. Да ну нах, буде акція і по 22 візьмемо, Херяк, 37.



Ви хотіли трьоху на третьму поверсі в 25 метрах від берега товарняків. Вона подешевшала. Нада брать! Щасливчик :mrgreen: мені так не везе. :cry:


От і вся об'єктивність.
Тільки Я реально б взяв по 22, а Ви і по 18 не будете брати, тому що на березі траси і товарняків, трьоха за 2 ляма точно не потрібна.


Я не спорю что это возможно была хорошая инвестиция. Но как говорят один раз не фантомас. Расскажи что ты покупал и почем в 2014-2015 гг, посмотрим на твои успешные спекулятивные идеи. И сразу вдогонку второй вопрос, какая по твоему мнению будет цена через 5 лет при неизменных экономических условиях ( инфляция под 10% , ВВП чуть выше плинтуса и т.д. и т.п. ) ?

Ты спрашивал что я делал в 2016 ? - Покупал ( точнее докупал ) акции Аваля по 7-10 коп ( сегодня 33 коп ) и Центрэнерго по 7 грн ( сегодня 17 грн )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 22:29

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  Alex_V_K_79 написав:Ничего себе, спецжитлофонд рядит по 37 К за Сильвер Хаус.. геть здурiли, 8-10 этаж делают... В апреле было 22 К за м2. Шо происходит? Или посмотрели на Вайт лайнс и лупанули ценник???

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk

"буитдешеветь"(с)!!! :mrgreen:

Какая цена будет через 5-10 лет при неизменных экономических условий ?

Никакой цены не будет.Доски с окон снял и живи.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 22:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Ты спрашивал что я делал в 2016 ? - Покупал ( точнее докупал ) акции Аваля по 7-10 коп ( сегодня 33 коп ) и Центрэнерго по 7 грн ( сегодня 17 грн )

6z
респект, ты?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 22:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Ты спрашивал что я делал в 2016 ? - Покупал ( точнее докупал ) акции Аваля по 7-10 коп ( сегодня 33 коп ) и Центрэнерго по 7 грн ( сегодня 17 грн )

Ага...
Можно ссылки на посты 16-ого года про эти действия, а то тут каждый прохожий задним числом колбасникам доллары на пике сливал, ремонт по старым ценам делал, а потом ТТ на предзаказе откупал.
Сказочников много. Ссылки есть?
И сколько на эту верхушку айсберга приходится убыточных вложений на намного большие суммы?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 22:33

  Прохожий написав:
  zzzzzz написав:Ты спрашивал что я делал в 2016 ? - Покупал ( точнее докупал ) акции Аваля по 7-10 коп ( сегодня 33 коп ) и Центрэнерго по 7 грн ( сегодня 17 грн )

6z
респект, ты?

Нее, реформы настолько успешны, что большая часть ветки Фондовый рынок плавно перешла в ветки Валюты и Недвиги :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 22:35

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Ты спрашивал что я делал в 2016 ? - Покупал ( точнее докупал ) акции Аваля по 7-10 коп ( сегодня 33 коп ) и Центрэнерго по 7 грн ( сегодня 17 грн )

Ага...
Можно ссылки на посты 16-ого года про эти действия, а то тут каждый прохожий задним числом колбасникам доллары на пике сливал, ремонт по старым ценам делал, а потом ТТ на предзаказе откупал.
Сказочников много. Ссылки есть?
И сколько на эту верхушку айсберга приходится убыточных вложений на намного большие суммы?

Он покупал, на ветке "идеи портфель". Просто не на 100%. Так как запиздячить 100% средств на укр биржу может только камикадзе со стальными бубенчиками
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 22:39

  zzzzzz написав:
Я не спорю что это возможно была хорошая инвестиция. Но как говорят один раз не фантомас. Расскажи что ты покупал и почем в 2014-2015 гг, посмотрим на твои успешные спекулятивные идеи.

Не надо ему говорить о той инвестиции :D Форумчане могут мониторы забрызгать
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 22:41

Заходите на ветку Фондового рынка , там все есть.
viewtopic.php?p=4455825#p4455825

Но прошу заметить, я себе не позволяю опускаться до примитивного тролинга как это делает Первый. Я никого не призываю верить мне или не верить. Считайте что я все вру и я лузер-неудачник .

  hume написав:Он покупал, на ветке "идеи портфель". Просто не на 100%. Так как запиздячить 100% средств на укр биржу может только камикадзе со стальными бубенчиками

Да так и есть , часть средств с депозитов дозаводил на биржу.
Нормальная стратегия, часть средств в низкоризковых активах с фиксированной доходностью, часть ( меньшая ) в высокорисковых.

Vlad442 в 2014-2015 влетел на курсе как и все. Не влетел только тот кто сидел на 100% в зеленом кеше. Даже зеленый кеш в банке при определенных условиях нес убытки.

  Прохожий написав:6z
респект, ты?

Не понял вопрос.


Тут на ветке признание в пролетах я услышал только от Еленск, все остальные супер-пупер мегауспешные инвесторы-спекулянты.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 22:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Он покупал, на ветке "идеи портфель". Просто не на 100%

Армия обезьян, барабаня по клавишам пишущих машинок, могла бы написать все книги Библиотеки Британского музея.

Можно вложиться на 2% средств в рискованные инвестиции. Половину потерять, половину удвоить и кичиться удвоенной половиной с выхлопом 5 коп.
Можно иметь крепкие яйца и вложиться на 100% в рискованный котлован в 16-ом (безумное было вложение, но хорошо то, что хорошо заканчивается) и получить свои 15-20% годовых.
Vlad442
 
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