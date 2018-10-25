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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2447244824492450

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 22:56

  zzzzzz написав:Заходите на ветку Фондового рынка , там все есть.
viewtopic.php?p=4455825#p4455825

Но прошу заметить, я себе не позволяю опускаться до примитивного тролинга как это делает Первый. Я никого не призываю верить мне или не верить. Считайте что я все вру и я лузер-неудачник .

  hume написав:Он покупал, на ветке "идеи портфель". Просто не на 100%. Так как запиздячить 100% средств на укр биржу может только камикадзе со стальными бубенчиками

Да так и есть , часть средств с депозитов дозаводил на биржу.
Нормальная стратегия, часть средств в низкоризковых активах с фиксированной доходностью, часть ( меньшая ) в высокорисковых.

Vlad442 в 2014-2015 влетел на курсе как и все. Не влетел только тот кто сидел на 100% в зеленом кеше. Даже зеленый кеш в банке при определенных условиях нес убытки.

  Прохожий написав:6z
респект, ты?

Не понял вопрос.


Тут на ветке признание в пролетах я услышал только от Еленск, все остальные супер-пупер мегауспешные инвесторы-спекулянты.

я в 14-15 годах влетел на недвиге, но деньги были 100% в долларе, забрал и из Форума и из Дельты, это позволило мне в 2017 году купить ещё недвиги.... усреднился так сказать... в 2011 году покупал по 1100 долларов метр с ремонтом а в 2017 по 470 и 350 "голые стены"
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 22:58

Vlad442 Я тебя где-то критиковал за твое вложение , нет я этого не делал. Просто если ты получил за 2 года 40% , будет ли эта квартира и дальше даражать такими такими темпами еще 5 лет ?
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 22:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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  zzzzzz написав:Vlad442 в 2014-2015 влетел на курсе как и все. Не влетел только тот кто сидел на 100% в зеленом кеше. Даже зеленый кеш в банке при определенных условиях нес убытки.

Я читал ветку Валютный рынок и был к концу 13-ого в зеленом кеше на 90%, правда на депо. Оставшиеся 10% перевел в доллар по 12, что с учетом процентов составило небольшие потери, пропетлял между банкопадов, потому что не был жадным и сбрасывал хвост. С Дельты сбежал летом 14-ого свифтом, пока это еще работало. Потом хорошие проценты в банках, в которые верил - Ощад, Приват, Газбанк, Укрсоц, Альфа и летом 16-ого на все в котлованы, которые сейчас сдаются и захожу на ремонты под аренду. Попутно влез в акционную ипотеку под 10% годовых в гривне.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 23:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Vlad442 Я тебя где-то критиковал за твое вложение , нет я этого не делал. Просто если ты получил за 2 года 40% , будет ли эта квартира и дальше даражать такими такими темпами еще 5 лет ?

Я считаю длинную позицию в метрах, поэтому меня не интересует, сколько они будут стоить. Будут стоить как сейчас, буду летать на кэшфлоу с аренды на Мальдивы, упадут в цене, в Доминикану, обвалятся, в Египет.
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 23:05

Vlad442
Это твоя правда и я не спорю с тобой. Просто мне уже надоело выслушивать оголтелые крики "биттокадорожать"
Что-бы был дорожай должен быть фундамент, реформы, инвестиции, рост ВВП - а где это все ? Мы сейчас скорее находимся в состоянии " отскочили от дна"
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Громадяни України отримали близько 21% всіх посвідок на проживання, виданих в ЄС у 2017 році. Кількість виданих посвідок українцям майже втричі перевищила кількість посвідок, що отримали громадяни Сирії, які посіли друге місце у цьому контексті.

Найбільше посвідок українцям видавала Польща — 88% від усіх дозволів на проживання, виданих українцям у ЄС, або 585 тисяч посвідок. Близько 18,8 тисячі посвідок видали українцям у Чехії, 7,8 тисячі — в Угорщині, 4,2 тисячі — у Словаччині, 3,1 тисячі — у Данії.

Найчастіше причинами видачі посвідок українцям були працевлаштування (87,7% випадків), сім'я (4%), освіта (3,5%)
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 23:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Я читал ветку Валютный рынок и был к концу 13-ого в зеленом кеше на 90%

ты реальго МЕГАкрут, Я пишу конспекты и жду момента которого ты
дождался, реально ты моя икона :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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