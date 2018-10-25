zzzzzz написав:

hume написав: Он покупал, на ветке "идеи портфель". Просто не на 100%. Так как запиздячить 100% средств на укр биржу может только камикадзе со стальными бубенчиками Он покупал, на ветке "идеи портфель". Просто не на 100%. Так как запиздячить 100% средств на укр биржу может только камикадзе со стальными бубенчиками

Прохожий написав: 6z

респект, ты? 6zреспект, ты?

Заходите на ветку Фондового рынка , там все есть.Но прошу заметить, я себе не позволяю опускаться до примитивного тролинга как это делает Первый. Я никого не призываю верить мне или не верить. Считайте что я все вру и я лузер-неудачник .Да так и есть , часть средств с депозитов дозаводил на биржу.Нормальная стратегия, часть средств в низкоризковых активах с фиксированной доходностью, часть ( меньшая ) в высокорисковых.в 2014-2015 влетел на курсе как и все. Не влетел только тот кто сидел на 100% в зеленом кеше. Даже зеленый кеш в банке при определенных условиях нес убытки.Не понял вопрос.