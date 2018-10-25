Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Но прошу заметить, я себе не позволяю опускаться до примитивного тролинга как это делает Первый. Я никого не призываю верить мне или не верить. Считайте что я все вру и я лузер-неудачник .
hume написав:Он покупал, на ветке "идеи портфель". Просто не на 100%. Так как запиздячить 100% средств на укр биржу может только камикадзе со стальными бубенчиками
Да так и есть , часть средств с депозитов дозаводил на биржу. Нормальная стратегия, часть средств в низкоризковых активах с фиксированной доходностью, часть ( меньшая ) в высокорисковых.
Vlad442 в 2014-2015 влетел на курсе как и все. Не влетел только тот кто сидел на 100% в зеленом кеше. Даже зеленый кеш в банке при определенных условиях нес убытки.
Прохожий написав:6z респект, ты?
Не понял вопрос.
Тут на ветке признание в пролетах я услышал только от Еленск, все остальные супер-пупер мегауспешные инвесторы-спекулянты.
я в 14-15 годах влетел на недвиге, но деньги были 100% в долларе, забрал и из Форума и из Дельты, это позволило мне в 2017 году купить ещё недвиги.... усреднился так сказать... в 2011 году покупал по 1100 долларов метр с ремонтом а в 2017 по 470 и 350 "голые стены"
zzzzzz написав:Vlad442 в 2014-2015 влетел на курсе как и все. Не влетел только тот кто сидел на 100% в зеленом кеше. Даже зеленый кеш в банке при определенных условиях нес убытки.
Я читал ветку Валютный рынок и был к концу 13-ого в зеленом кеше на 90%, правда на депо. Оставшиеся 10% перевел в доллар по 12, что с учетом процентов составило небольшие потери, пропетлял между банкопадов, потому что не был жадным и сбрасывал хвост. С Дельты сбежал летом 14-ого свифтом, пока это еще работало. Потом хорошие проценты в банках, в которые верил - Ощад, Приват, Газбанк, Укрсоц, Альфа и летом 16-ого на все в котлованы, которые сейчас сдаются и захожу на ремонты под аренду. Попутно влез в акционную ипотеку под 10% годовых в гривне.
zzzzzz написав:Vlad442 Я тебя где-то критиковал за твое вложение , нет я этого не делал. Просто если ты получил за 2 года 40% , будет ли эта квартира и дальше даражать такими такими темпами еще 5 лет ?
Я считаю длинную позицию в метрах, поэтому меня не интересует, сколько они будут стоить. Будут стоить как сейчас, буду летать на кэшфлоу с аренды на Мальдивы, упадут в цене, в Доминикану, обвалятся, в Египет.
Vlad442 Это твоя правда и я не спорю с тобой. Просто мне уже надоело выслушивать оголтелые крики "биттокадорожать" Что-бы был дорожай должен быть фундамент, реформы, инвестиции, рост ВВП - а где это все ? Мы сейчас скорее находимся в состоянии " отскочили от дна"
Громадяни України отримали близько 21% всіх посвідок на проживання, виданих в ЄС у 2017 році. Кількість виданих посвідок українцям майже втричі перевищила кількість посвідок, що отримали громадяни Сирії, які посіли друге місце у цьому контексті.
Найбільше посвідок українцям видавала Польща — 88% від усіх дозволів на проживання, виданих українцям у ЄС, або 585 тисяч посвідок. Близько 18,8 тисячі посвідок видали українцям у Чехії, 7,8 тисячі — в Угорщині, 4,2 тисячі — у Словаччині, 3,1 тисячі — у Данії.
Найчастіше причинами видачі посвідок українцям були працевлаштування (87,7% випадків), сім'я (4%), освіта (3,5%)
zzzzzz написав:Vlad442 Я тебя где-то критиковал за твое вложение , нет я этого не делал. Просто если ты получил за 2 года 40% , будет ли эта квартира и дальше даражать такими такими темпами еще 5 лет ?
Я считаю длинную позицию в метрах, поэтому меня не интересует, сколько они будут стоить. Будут стоить как сейчас, буду летать на кэшфлоу с аренды на Мальдивы, упадут в цене, в Доминикану, обвалятся, в Египет.
Gastarbaiter написав:Посмотрел свежий видос из Донецка. Пустой город, аренда в центре с джакузями и прочим фаршем 200 у.е., на окраине 50 у.е., в ближней Макеевке бесплатно (даже не за коммуналь - просто чтобы кто-то жил и присматривал!) не могут квартирантов найти. Так что дно оно такое, многоуровневое. КРЖН есть куда падать.
Зачем такое писать? То же самое, написать, что в Гаграх и Сухуми полное запустение - поэтому в Батуми будет то же самое. В Фамагусте - вся недвига бесплатно, поэтому в Ларнаке тоже так будет. Дыра - это зона гуманитарной катастрофы с перспективой экологической катастрофы. Слава Богу, что опухоль удалось локализовать. На самом деле чем хуже будет там - тем дороже будет аренда в Киеве/Одессе/Львове/Харькове/Днепре и городах по-меньше.
Вы видите перспективу ближайших пары лет с учетом текущих трендов. Если раширить горизонт, принять во внимание макроэкономические факторы в виде оттока трудоспособного населения и резкого роста зарплат, учесть экономическую ситуацию в мире, инвестиционную "привлекательность" Украины и повальный выкуп киевских новостроев "под аренду", то картинка может оказаться не такой радужной. Любая экономика инерционна. Экономика страны тем более. Изменения, происходящие сегодня, будут иметь видимый эффект через год-два. А недвига - это игра в долгую. И ваш сегодняшний ROI в 10% может через время скатиться до оклонулевого значения.