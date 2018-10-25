Многие влетали, такие себе дорогие уроки, естественно никто афишировать не будет. По чуть чуть учимся, форум и Первый в помощь
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Додано: Чет 25 жов, 2018 23:09
Додано: Чет 25 жов, 2018 23:11
Gastarbaiter
Думаю насчет ROI в 10% тут многие прибрехивают ))) Хорошо если на длительном периоде 8% с учетом рисков простоев, порчи имущества , ну и амортизации самого ремонта, который почему-то никто не любит закладывать.
Живите своим умом!
Додано: Чет 25 жов, 2018 23:12
А что Первый влетал ? Вот уж никогда бы не подумал , гуру не может влетать
Все, у меня порвался шаблон, как жить ? Пойду куплю трешку на Воссоединения с видом на могилки
Живите своим умом!
Додано: Чет 25 жов, 2018 23:15
Ну если изначально расценивать вложение как безумное , то и сейчас есть варианты с похожей доходностью
Додано: Чет 25 жов, 2018 23:15
Есть уровень восточноевропейских столиц, где мы будем когда-то. Есть дно, которое было в 15-16. Между ними восходящий тренд. Постепенно и незаметно будут инвестиции, реформы и рост ВВП. Или обвал, фейл, русский мир, что тоже подразумевает цены на уровне Тулы, а не на уровне 16-ого года.
Все мое видение "будет дорожать", или по крайней мере не дешеветь, базируется на слабой сравнительной базе, на том, что мы прошли дно.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Чет 25 жов, 2018 23:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
пойди убейся апстену и успогойся ))
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 25 жов, 2018 23:17
Чтоб получить 15-20% нужно расстаться с прелестью, и вот тогда фиксануть. На ветке за последние 3 месяца был ряд каминг аутов от форумчан с цифрами и фиксацией процентов годовых. А вы по прежнему увиливаете
ПС
По бирже согласен, на 2% от портфеля можно и утроитьсч
Додано: Чет 25 жов, 2018 23:17
Vlad442 Хочешь нарисую сценарий апокалипсиса ? И это даже без участия наших великих руководителей страны .
Живите своим умом!
Додано: Чет 25 жов, 2018 23:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Безумность вложения была не в том, что оно было слишком рискованное, а то, что я влез на 100% свободных денег (что мне не свойственно, класть все яйца в одну корзину) и, в случае пролета, потери были бы очень болезненными.
В игноре всего одна обезьяна.
Додано: Чет 25 жов, 2018 23:19
Вы сразу разберитесь , про какого из Первых разговор
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