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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 23:09

  zzzzzz написав:

Тут на ветке признание в пролетах я услышал только от Еленск, все остальные супер-пупер мегауспешные инвесторы-спекулянты.

Многие влетали, такие себе дорогие уроки, естественно никто афишировать не будет. По чуть чуть учимся, форум и Первый в помощь :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 23:11

Gastarbaiter
Думаю насчет ROI в 10% тут многие прибрехивают ))) Хорошо если на длительном периоде 8% с учетом рисков простоев, порчи имущества , ну и амортизации самого ремонта, который почему-то никто не любит закладывать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 23:12

  hume написав:
  zzzzzz написав:

Тут на ветке признание в пролетах я услышал только от Еленск, все остальные супер-пупер мегауспешные инвесторы-спекулянты.

Многие влетали, такие себе дорогие уроки, естественно никто афишировать не будет. По чуть чуть учимся, форум и Первый в помощь :D

А что Первый влетал ? Вот уж никогда бы не подумал , гуру не может влетать :mrgreen:
Все, у меня порвался шаблон, как жить ? Пойду куплю трешку на Воссоединения с видом на могилки :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 23:15

  Vlad442 написав:
  hume написав:Он покупал, на ветке "идеи портфель". Просто не на 100%

Армия обезьян, барабаня по клавишам пишущих машинок, могла бы написать все книги Библиотеки Британского музея.

Можно вложиться на 2% средств в рискованные инвестиции. Половину потерять, половину удвоить и кичиться удвоенной половиной с выхлопом 5 коп.
Можно иметь крепкие яйца и вложиться на 100% в рискованный котлован в 16-ом (безумное было вложение, но хорошо то, что хорошо заканчивается) и получить свои 15-20% годовых.

Ну если изначально расценивать вложение как безумное , то и сейчас есть варианты с похожей доходностью
kash
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 23:15

  zzzzzz написав:Vlad442
Это твоя правда и я не спорю с тобой. Просто мне уже надоело выслушивать оголтелые крики "биттокадорожать"
Что-бы был дорожай должен быть фундамент, реформы, инвестиции, рост ВВП - а где это все ? Мы сейчас скорее находимся в состоянии " отскочили от дна"

Есть уровень восточноевропейских столиц, где мы будем когда-то. Есть дно, которое было в 15-16. Между ними восходящий тренд. Постепенно и незаметно будут инвестиции, реформы и рост ВВП. Или обвал, фейл, русский мир, что тоже подразумевает цены на уровне Тулы, а не на уровне 16-ого года.
Все мое видение "будет дорожать", или по крайней мере не дешеветь, базируется на слабой сравнительной базе, на том, что мы прошли дно.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Все, у меня порвался шаблон, как жить ? Пойду куплю трешку на Воссоединения с видом на могилк

пойди убейся апстену и успогойся :)))
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 23:17

  Vlad442 написав:[
Можно иметь крепкие яйца и вложиться на 100% в рискованный котлован в 16-ом (безумное было вложение, но хорошо то, что хорошо заканчивается) и получить свои 15-20% годовых.

Чтоб получить 15-20% нужно расстаться с прелестью, и вот тогда фиксануть. На ветке за последние 3 месяца был ряд каминг аутов от форумчан с цифрами и фиксацией процентов годовых. А вы по прежнему увиливаете :D

ПС
По бирже согласен, на 2% от портфеля можно и утроитьсч
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 23:17

Vlad442 Хочешь нарисую сценарий апокалипсиса ? И это даже без участия наших великих руководителей страны .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kash написав:Ну если изначально расценивать вложение как безумное , то и сейчас есть варианты с похожей доходностью

Безумность вложения была не в том, что оно было слишком рискованное, а то, что я влез на 100% свободных денег (что мне не свойственно, класть все яйца в одну корзину) и, в случае пролета, потери были бы очень болезненными.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 23:19

  zzzzzz написав:
  hume написав:
  zzzzzz написав:

Тут на ветке признание в пролетах я услышал только от Еленск, все остальные супер-пупер мегауспешные инвесторы-спекулянты.

Многие влетали, такие себе дорогие уроки, естественно никто афишировать не будет. По чуть чуть учимся, форум и Первый в помощь :D

А что Первый влетал ? Вот уж никогда бы не подумал , гуру не может влетать :mrgreen:
Все, у меня порвался шаблон, как жить ? Пойду куплю трешку на Воссоединения с видом на могилки :mrgreen:

Вы сразу разберитесь , про какого из Первых разговор
kash
 
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