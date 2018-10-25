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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 жов, 2018 23:19
Демография + статистика из Евростата говорит о том что Украина теряет 1 000 000 человек в год. Плюс население стареет. Что то мне подсказывает что в 2020 году будет уж очень много недвиги.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 25 жов, 2018 23:21
kash написав:
Вы сразу разберитесь , про какого из Первых разговор
Я тут новенький и не знаю сколько тут Первых. Сегодня я общался с одним "Первый" он из какого эшелона Первых ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 25 жов, 2018 23:22
hume написав:
А вы по прежнему увиливаете
Слишком много тут неприятных людей, чтобы всем делиться. Я уже не тот наивный форумчанин, как в 16-17.
Признаюсь в некотором хвастовстве, но слышать 2 года - ты лох, тебе не достроят, терпила и прочее, в результате, когда достроили большую часть, хочется взять хоть какой-то долгожданный реванш. Правда из ненавистников один Уня остался, остальные ники где-то потерялись.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: Чет 25 жов, 2018 23:23
Оранжевый-хит сезона написав:
[
я в 14-15 годах влетел на недвиге, но деньги были 100% в долларе, забрал и из Форума и из Дельты, это позволило мне в 2017 году купить ещё недвиги.... усреднился так сказать... в 2011 году покупал по 1100 долларов метр с ремонтом а в 2017 по 470 и 350 "голые стены"
В 14ом тоже влетел на недвиге, в минус продавать очень не хотел (а лучше бы продал, зафиксил лося и присматривал бы новые проекты, но увы) в начале 15ого сделал ремонт бизнес класса (по ну очень сладким ценам), после чего сдал
Так что влетают все
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hume
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Додано: Чет 25 жов, 2018 23:24
Vlad442 написав: zzzzzz написав:Vlad442
Это твоя правда и я не спорю с тобой. Просто мне уже надоело выслушивать оголтелые крики "биттокадорожать"
Что-бы был дорожай должен быть фундамент, реформы, инвестиции, рост ВВП - а где это все ? Мы сейчас скорее находимся в состоянии " отскочили от дна"
Есть уровень восточноевропейских столиц, где мы будем когда-то. Есть дно, которое было в 15-16. Между ними восходящий тренд. Постепенно и незаметно будут инвестиции, реформы и рост ВВП. Или обвал, фейл, русский мир, что тоже подразумевает цены на уровне Тулы, а не на уровне 16-ого года.
Все мое видение "будет дорожать", или по крайней мере не дешеветь, базируется на слабой сравнительной базе, на том, что мы прошли дно.
вы упорно игнорируете сокращение населения, оглянитесь по своим знакомым которые ютились по 2 поколения в квартирке, им уже не нужно ничего покупать
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 25 жов, 2018 23:25
hume написав: zzzzzz написав:Тут на ветке признание в пролетах я услышал только от Еленск, все остальные супер-пупер мегауспешные инвесторы-спекулянты.
Многие влетали, такие себе дорогие уроки, естественно никто афишировать не будет. По чуть чуть учимся, форум и Первый в помощь
Точно!
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Alex_V_K_79
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Додано: Чет 25 жов, 2018 23:25
Vlad442 написав: hume написав:
А вы по прежнему увиливаете
Слишком много тут неприятных людей, чтобы всем делиться. Я уже не тот наивный форумчанин, как в 16-17.
Признаюсь в некотором хвастовстве, но слышать 2 года - ты лох, тебе не достроят, терпила и прочее, в результате, когда достроили большую часть, хочется взять хоть какой-то долгожданный реванш. Правда из ненавистников один Уня остался, остальные ники где-то потерялись.
ты хоть в одной квартире можешь жить/сдал?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Чет 25 жов, 2018 23:28
Оранжевый-хит сезона написав:
Демография + статистика из Евростата говорит о том что Украина теряет 1 000 000 человек в год. Плюс население стареет. Что то мне подсказывает что в 2020 году будет уж очень много недвиги.
На 95% это шлачелово эком класса в домах стенах. Думаю к выбору проекта нужно подходить ответственно, а не метать дротики в карту лун
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hume
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Додано: Чет 25 жов, 2018 23:28
zzzzzz написав:Gastarbaiter
Думаю насчет ROI в 10% тут многие прибрехивают ))) Хорошо если на длительном периоде 8% с учетом рисков простоев, порчи имущества , ну и амортизации самого ремонта, который почему-то никто не любит закладывать.
Ну чего? У меня в последние месяцы мог быть около 11% (по факту сдавал по старой цене намного ниже рынка ибо уже готовился к продаже и не было смысла сгонять нормального арендатора). Совкошлачок. Особо повредить там нечего было.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 25 жов, 2018 23:30
Vlad442 написав: hume написав:
А вы по прежнему увиливаете
Слишком много тут неприятных людей, чтобы всем делиться. Я уже не тот наивный форумчанин, как в 16-17.
Признаюсь в некотором хвастовстве, но слышать 2 года - ты лох, тебе не достроят, терпила и прочее, в результате, когда достроили большую часть, хочется взять хоть какой-то долгожданный реванш. Правда из ненавистников один Уня остался, остальные ники где-то потерялись.
Ну он тот ещё носрадамус, если не ошибаюсь, то он два года и тянул эту пластинку
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hume
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