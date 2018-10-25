|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 жов, 2018 23:32
hume написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Демография + статистика из Евростата говорит о том что Украина теряет 1 000 000 человек в год. Плюс население стареет. Что то мне подсказывает что в 2020 году будет уж очень много недвиги.
На 95% это шлачелово эком класса в домах стенах. Думаю к выбору проекта нужно подходить ответственно, а не метать дротики в карту лун
мы уже слышали про хорошие квартиры в хороших местах...
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19193
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 460 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 жов, 2018 23:33
hume написав: Vlad442 написав: hume написав:
А вы по прежнему увиливаете
Слишком много тут неприятных людей, чтобы всем делиться. Я уже не тот наивный форумчанин, как в 16-17.
Признаюсь в некотором хвастовстве, но слышать 2 года - ты лох, тебе не достроят, терпила и прочее, в результате, когда достроили большую часть, хочется взять хоть какой-то долгожданный реванш. Правда из ненавистников один Уня остался, остальные ники где-то потерялись.
Ну он тот ещё носрадамус, если не ошибаюсь, то он два года и тянул эту пластинку
при этом он уже посчитал виртуальные прибыля, а в домах как нельзя было жить так и сейчас не живут
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 19193
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 460 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 жов, 2018 23:34
Оранжевый-хит сезона написав:
мы уже слышали про хорошие квартиры в хороших местах...
Они только дорожают, как хорошее вино
-
hume
-
-
- Повідомлень: 4883
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 628 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 жов, 2018 00:37
-
kash
-
-
- Повідомлень: 63
- З нами з: 15.05.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|