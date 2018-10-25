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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2450245124522453

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 23:32

  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Демография + статистика из Евростата говорит о том что Украина теряет 1 000 000 человек в год. Плюс население стареет. Что то мне подсказывает что в 2020 году будет уж очень много недвиги.

На 95% это шлачелово эком класса в домах стенах. Думаю к выбору проекта нужно подходить ответственно, а не метать дротики в карту лун

мы уже слышали про хорошие квартиры в хороших местах...
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 23:33

  hume написав:
  Vlad442 написав:
  hume написав:А вы по прежнему увиливаете

Слишком много тут неприятных людей, чтобы всем делиться. Я уже не тот наивный форумчанин, как в 16-17.
Признаюсь в некотором хвастовстве, но слышать 2 года - ты лох, тебе не достроят, терпила и прочее, в результате, когда достроили большую часть, хочется взять хоть какой-то долгожданный реванш. Правда из ненавистников один Уня остался, остальные ники где-то потерялись.

Ну он тот ещё носрадамус, если не ошибаюсь, то он два года и тянул эту пластинку :mrgreen:

при этом он уже посчитал виртуальные прибыля, а в домах как нельзя было жить так и сейчас не живут
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 25 жов, 2018 23:34

  Оранжевый-хит сезона написав:мы уже слышали про хорошие квартиры в хороших местах...

Они только дорожают, как хорошее вино :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 00:37

https://medium.com/@havand/%D0%B2-%D0%B ... ----------
kash
 
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