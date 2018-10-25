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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 жов, 2018 23:32
hume написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Демография + статистика из Евростата говорит о том что Украина теряет 1 000 000 человек в год. Плюс население стареет. Что то мне подсказывает что в 2020 году будет уж очень много недвиги.
На 95% это шлачелово эком класса в домах стенах. Думаю к выбору проекта нужно подходить ответственно, а не метать дротики в карту лун
мы уже слышали про хорошие квартиры в хороших местах...
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Додано: Чет 25 жов, 2018 23:33
hume написав: Vlad442 написав: hume написав:
А вы по прежнему увиливаете
Слишком много тут неприятных людей, чтобы всем делиться. Я уже не тот наивный форумчанин, как в 16-17.
Признаюсь в некотором хвастовстве, но слышать 2 года - ты лох, тебе не достроят, терпила и прочее, в результате, когда достроили большую часть, хочется взять хоть какой-то долгожданный реванш. Правда из ненавистников один Уня остался, остальные ники где-то потерялись.
Ну он тот ещё носрадамус, если не ошибаюсь, то он два года и тянул эту пластинку
при этом он уже посчитал виртуальные прибыля, а в домах как нельзя было жить так и сейчас не живут
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Додано: Чет 25 жов, 2018 23:34
Оранжевый-хит сезона написав:
мы уже слышали про хорошие квартиры в хороших местах...
Они только дорожают, как хорошее вино
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hume
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 00:37
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kash
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 00:59
kash написав:
https://medium.com/@havand/%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81-f2619bc2980e?source=user_profile---------2------------------
В целом отлично. Только есть пару замечаний. Не могу понять почему не продлили до самого города. Из Борисполя хер выедешь сутра, и не въедешь вечером. И второе, самое главное, когда развалится станция вокзальная с тремя эскалаторами... нам бы для начала модернизировать жизненно важные станции, а потом можно и погребы пугать новой веткой метро!!
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hume
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 01:28
Оранжевый-хит сезона написав:
Демография + статистика из Евростата говорит о том что Украина теряет 1 000 000 человек в год. Плюс население стареет. Что то мне подсказывает что в 2020 году будет уж очень много недвиги.
Вы недооцениваете привлекательность Украины для мигрантов. Откроем границы, набегут. Если ситуация с населением станет катастрофической, то миграционную политику придется менять. Сейчас не так просто получить украинское гражданство, а желающие есть.
Помнится в Индии чуть ли не каждый второй индус мечтал бы выехать в Украину. Да, для Европы мы нищеброды, но есть масса стран, где нищебродов еще больше и мы уже почти богатые. Что будет, если таки рванет в раше, я даже думать не хочу.
В общем, моя чуйка говорит, что на ближайшие лет 5 с недвигой все будет хорошо. Если, конечно, не выберем Юлю.
В 2013 я была на 100% в наличной зелени, чуйка.
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Elensk
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 01:56
Elensk написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Демография + статистика из Евростата говорит о том что Украина теряет 1 000 000 человек в год. Плюс население стареет. Что то мне подсказывает что в 2020 году будет уж очень много недвиги.
Вы недооцениваете привлекательность Украины для мигрантов. Откроем границы, набегут. Если ситуация с населением станет катастрофической, то миграционную политику придется менять. Сейчас не так просто получить украинское гражданство, а желающие есть.
Помнится в Индии чуть ли не каждый второй индус мечтал бы выехать в Украину. Да, для Европы мы нищеброды, но есть масса стран, где нищебродов еще больше и мы уже почти богатые. Что будет, если таки рванет в раше, я даже думать не хочу.
В общем, моя чуйка говорит, что на ближайшие лет 5 с недвигой все будет хорошо. Если, конечно, не выберем Юлю.
В 2013 я была на 100% в наличной зелени, чуйка.
Які мігранти на ЗП 200 Дол/міс????
Навіть в Польщі і країнах Прибалтики немає жодного напливу мігрантів - за винятком сотень тисяч українців, які вже 27 років тікають від "успіхів" укро-влади.
Порозмовляйте з приїзджими пакистанцями, в,єтнамцями і індусами - зрозумієте, що рівень життя приблизно однаковий у нас і у них.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 02:01
Оранжевый-хит сезона написав:
Демография + статистика из Евростата говорит о том что Украина теряет 1 000 000 человек в год. Плюс население стареет. Что то мне подсказывает что в 2020 году будет уж очень много недвиги.
В укро-провінції нерухомість коштує копійки. В райцентрах і облцентрах можна купити квартиру ціною 5000-10000 Дол. Причому в хорошому місці і в пристойному у стані.
Є реальна Україна, і є віртуальна, яка існує лише в рожевоокулярних головах.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 02:06
Vlad442 написав: zzzzzz написав:Vlad442
Это твоя правда и я не спорю с тобой. Просто мне уже надоело выслушивать оголтелые крики "биттокадорожать"
Что-бы был дорожай должен быть фундамент, реформы, инвестиции, рост ВВП - а где это все ? Мы сейчас скорее находимся в состоянии " отскочили от дна"
Есть уровень восточноевропейских столиц, где мы будем когда-то. Есть дно, которое было в 15-16. Между ними восходящий тренд. Постепенно и незаметно будут инвестиции, реформы и рост ВВП. Или обвал, фейл, русский мир, что тоже подразумевает цены на уровне Тулы, а не на уровне 16-ого года.
Все мое видение "будет дорожать", или по крайней мере не дешеветь, базируется на слабой сравнительной базе, на том, что мы прошли дно.
Ріелтор Влад442,візьми ще кількох днодумців і прохдь електричкою до Ніжина, Коростень чи Шостки. Враз зрозумієш, які перспективи у укро-провінції.
Ціни вторинки в Києві зараз на мінімумі з 2004 року. Тобто падіння за 14 років - колосальне!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 02:08
zzzzzz написав:Vlad442
Это твоя правда и я не спорю с тобой. Просто мне уже надоело выслушивать оголтелые крики "биттокадорожать"
Что-бы был дорожай должен быть фундамент, реформы, инвестиции, рост ВВП - а где это все ? Мы сейчас скорее находимся в состоянии " отскочили от дна"
Назвіть основні досягнення укро-економіки за 27 років. Питання до Фейслесарів, також.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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