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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 жов, 2018 02:13
zzzzzz написав: Прохожий написав: Alex_V_K_79 написав:
Ничего себе, спецжитлофонд рядит по 37 К за Сильвер Хаус.. геть здурiли, 8-10 этаж делают... В апреле было 22 К за м2. Шо происходит? Или посмотрели на Вайт лайнс и лупанули ценник???
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"буитдешеветь"(с)!!!
Какая цена будет через 5-10 лет при неизменных экономических условий ?
Така ж , як за хрущі у тому ж районі. Можливо, трохи вища.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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