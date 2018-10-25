RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2451245224532454

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 02:13

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  Alex_V_K_79 написав:Ничего себе, спецжитлофонд рядит по 37 К за Сильвер Хаус.. геть здурiли, 8-10 этаж делают... В апреле было 22 К за м2. Шо происходит? Или посмотрели на Вайт лайнс и лупанули ценник???

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk

"буитдешеветь"(с)!!! :mrgreen:

Какая цена будет через 5-10 лет при неизменных экономических условий ?

Така ж , як за хрущі у тому ж районі. Можливо, трохи вища.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18823
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 2010 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 02:54

Укро-реалії: https://uainfo.org/blognews/1540490396- ... takoe.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18823
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1094 раз.
Подякували: 2010 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2451245224532454
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1165, 1166, 1167
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
11661 2085220
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 жов, 2018 22:35
Vlad442
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 135
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 43, 44, 45
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
446 167334
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 19:04
dmytro1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62895)
26.10.2018 01:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.