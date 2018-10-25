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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2451245224532454

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 02:13

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:
  Alex_V_K_79 написав:Ничего себе, спецжитлофонд рядит по 37 К за Сильвер Хаус.. геть здурiли, 8-10 этаж делают... В апреле было 22 К за м2. Шо происходит? Или посмотрели на Вайт лайнс и лупанули ценник???

Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk

"буитдешеветь"(с)!!! :mrgreen:

Какая цена будет через 5-10 лет при неизменных экономических условий ?

Така ж , як за хрущі у тому ж районі. Можливо, трохи вища.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 02:54

Укро-реалії: https://uainfo.org/blognews/1540490396- ... takoe.html
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 05:51

  rusramzik написав:
  Elensk написав:
  Vlad442 написав:Для себя люди уже совкошлак не рассматривают. Новые стереотипы.


Логично. Но у меня не было ни одного потенциального покупателя под аренду, хотя сдавалась квартира быстро, за нормальные деньги (10-12% годовых получалось) и была с полным фаршем для аренды. Все смотрели для себя.

Значит пошел "сезон" матрасников в совке, какой прослойки матраса? Кредиты 90-х прошли, переселенцов тоже... кто следующие кто держит этот рынок??

як хто?: дупомиї-гастарбайтери
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 05:53

  zzzzzz написав:
  Первый написав:
  zzzzzz написав:Сиреневенькое с перламутровыми пуговицами ))

Я много чего хочу, но хотеть не вредно. Вредно не хотеть.


Бажати це супер. Але не потрібно ж підмінювати поняття.

Я Пишу про дорожай. Чому? Дуже просто
Бажав взяти сільвер бріз по 22. Піпл да ну нах, буде по 18 тоді візьмемо. Бабах 25. Всі да ну нах, пів України виїхало в польщу
Бабах па 28. Да ну нах, буде акція і по 22 візьмемо, Херяк, 37.



Ви хотіли трьоху на третьму поверсі в 25 метрах від берега товарняків. Вона подешевшала. Нада брать! Щасливчик :mrgreen: мені так не везе. :cry:


От і вся об'єктивність.
Тільки Я реально б взяв по 22, а Ви і по 18 не будете брати, тому що на березі траси і товарняків, трьоха за 2 ляма точно не потрібна.


Я не спорю что это возможно была хорошая инвестиция. Но как говорят один раз не фантомас. Расскажи что ты покупал и почем в 2014-2015 гг, посмотрим на твои успешные спекулятивные идеи. И сразу вдогонку второй вопрос, какая по твоему мнению будет цена через 5 лет при неизменных экономических условиях ( инфляция под 10% , ВВП чуть выше плинтуса и т.д. и т.п. ) ?

Ты спрашивал что я делал в 2016 ? - Покупал ( точнее докупал ) акции Аваля по 7-10 коп ( сегодня 33 коп ) и Центрэнерго по 7 грн ( сегодня 17 грн )

на домік.нет був один штріх, що купляв Аваля, це ти?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 06:00

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:Vlad442 Я тебя где-то критиковал за твое вложение , нет я этого не делал. Просто если ты получил за 2 года 40% , будет ли эта квартира и дальше даражать такими такими темпами еще 5 лет ?

Я считаю длинную позицию в метрах, поэтому меня не интересует, сколько они будут стоить. Будут стоить как сейчас, буду летать на кэшфлоу с аренды на Мальдивы, упадут в цене, в Доминикану, обвалятся, в Египет.

мне Египет сейчас месячная аренда даёт

це скільки?
на Анталію акурт писав що достатньо 300..500у.е на двох, якщо є своє житло
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 06:10

  zzzzzz написав:Gastarbaiter
Думаю насчет ROI в 10% тут многие прибрехивают ))) Хорошо если на длительном периоде 8% с учетом рисков простоев, порчи имущества , ну и амортизации самого ремонта, который почему-то никто не любит закладывать.

якщо цоколь куплений за 200000 грн (8,6Куе), а мінімальна оренда кімнати 1800 грн, (1500 із сральником на вулиці), то економія на оренді дає 10% річних.
Правда я "зекономлене" інвестую потрохи в ремонт, так що фактичний вихлоп в 0, але росте умовна оренда і вартість активу.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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