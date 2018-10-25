|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 жов, 2018 02:13
zzzzzz написав: Прохожий написав: Alex_V_K_79 написав:
Ничего себе, спецжитлофонд рядит по 37 К за Сильвер Хаус.. геть здурiли, 8-10 этаж делают... В апреле было 22 К за м2. Шо происходит? Или посмотрели на Вайт лайнс и лупанули ценник???
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
"буитдешеветь"(с)!!!
Какая цена будет через 5-10 лет при неизменных экономических условий ?
Така ж , як за хрущі у тому ж районі. Можливо, трохи вища.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 18823
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 2010 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 жов, 2018 02:54
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 18823
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 2010 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 26 жов, 2018 05:51
rusramzik написав: Elensk написав: Vlad442 написав:
Для себя люди уже совкошлак не рассматривают. Новые стереотипы.
Логично. Но у меня не было ни одного потенциального покупателя под аренду, хотя сдавалась квартира быстро, за нормальные деньги (10-12% годовых получалось) и была с полным фаршем для аренды. Все смотрели для себя.
Значит пошел "сезон" матрасников в совке, какой прослойки матраса? Кредиты 90-х прошли, переселенцов тоже... кто следующие кто держит этот рынок??
як хто?: дупомиї-гастарбайтери
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 14547
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 847 раз.
- Подякували: 818 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 26 жов, 2018 05:53
zzzzzz написав: Первый написав: zzzzzz написав:
Сиреневенькое с перламутровыми пуговицами ))
Я много чего хочу, но хотеть не вредно. Вредно не хотеть.
Бажати це супер. Але не потрібно ж підмінювати поняття.
Я Пишу про дорожай. Чому? Дуже просто
Бажав взяти сільвер бріз по 22. Піпл да ну нах, буде по 18 тоді візьмемо. Бабах 25. Всі да ну нах, пів України виїхало в польщу
Бабах па 28. Да ну нах, буде акція і по 22 візьмемо, Херяк, 37.
Ви хотіли трьоху на третьму поверсі в 25 метрах від берега товарняків. Вона подешевшала. Нада брать! Щасливчик
мені так не везе.
От і вся об'єктивність.
Тільки Я реально б взяв по 22, а Ви і по 18 не будете брати, тому що на березі траси і товарняків, трьоха за 2 ляма точно не потрібна.
Я не спорю что это возможно была хорошая инвестиция. Но как говорят один раз не фантомас. Расскажи что ты покупал и почем в 2014-2015 гг, посмотрим на твои успешные спекулятивные идеи. И сразу вдогонку второй вопрос, какая по твоему мнению будет цена через 5 лет при неизменных экономических условиях ( инфляция под 10% , ВВП чуть выше плинтуса и т.д. и т.п. ) ?
Ты спрашивал что я делал в 2016 ? - Покупал ( точнее докупал ) акции Аваля по 7-10 коп ( сегодня 33 коп ) и Центрэнерго по 7 грн ( сегодня 17 грн )
на домік.нет був один штріх, що купляв Аваля, це ти?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 14547
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 847 раз.
- Подякували: 818 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 26 жов, 2018 06:00
Оранжевый-хит сезона написав: Vlad442 написав: zzzzzz написав:
Vlad442 Я тебя где-то критиковал за твое вложение , нет я этого не делал. Просто если ты получил за 2 года 40% , будет ли эта квартира и дальше даражать такими такими темпами еще 5 лет ?
Я считаю длинную позицию в метрах, поэтому меня не интересует, сколько они будут стоить. Будут стоить как сейчас, буду летать на кэшфлоу с аренды на Мальдивы, упадут в цене, в Доминикану, обвалятся, в Египет.
мне Египет сейчас месячная аренда даёт
це скільки?
на Анталію акурт писав що достатньо 300..500у.е на двох, якщо є своє житло
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 14547
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 847 раз.
- Подякували: 818 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 26 жов, 2018 06:10
zzzzzz написав:Gastarbaiter
Думаю насчет ROI в 10% тут многие прибрехивают ))) Хорошо если на длительном периоде 8% с учетом рисков простоев, порчи имущества , ну и амортизации самого ремонта, который почему-то никто не любит закладывать.
якщо цоколь куплений за 200000 грн (8,6Куе), а мінімальна оренда кімнати 1800 грн, (1500 із сральником на вулиці), то економія на оренді дає 10% річних.
Правда я "зекономлене" інвестую потрохи в ремонт, так що фактичний вихлоп в 0, але росте умовна оренда і вартість активу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 14547
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 847 раз.
- Подякували: 818 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|