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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2452245324542455>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:29

  flyman написав:
  zzzzzz написав:Gastarbaiter
Думаю насчет ROI в 10% тут многие прибрехивают ))) Хорошо если на длительном периоде 8% с учетом рисков простоев, порчи имущества , ну и амортизации самого ремонта, который почему-то никто не любит закладывать.

якщо цоколь куплений за 200000 грн (8,6Куе), а мінімальна оренда кімнати 1800 грн, (1500 із сральником на вулиці), то економія на оренді дає 10% річних.
Правда я "зекономлене" інвестую потрохи в ремонт, так що фактичний вихлоп в 0, але росте умовна оренда і вартість активу.

Скажи плиз, ты не планируешь проводить экскурсии у себя в цоколе?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 07:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://realt.onliner.by/2014/11/27/lodz
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:18

  flyman написав:
  zzzzzz написав:Gastarbaiter
Думаю насчет ROI в 10% тут многие прибрехивают ))) Хорошо если на длительном периоде 8% с учетом рисков простоев, порчи имущества , ну и амортизации самого ремонта, который почему-то никто не любит закладывать.

якщо цоколь куплений за 200000 грн (8,6Куе), а мінімальна оренда кімнати 1800 грн, (1500 із сральником на вулиці), то економія на оренді дає 10% річних.
Правда я "зекономлене" інвестую потрохи в ремонт, так що фактичний вихлоп в 0, але росте умовна оренда і вартість активу.

Дивно. Індекси падають, народ зубожіє і виїжджає в Польщу, а оренда росте і вартість напівпідвалу росте...
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:21

  Оранжевый-хит сезона написав:
  flyman написав:
  zzzzzz написав:Gastarbaiter
Думаю насчет ROI в 10% тут многие прибрехивают ))) Хорошо если на длительном периоде 8% с учетом рисков простоев, порчи имущества , ну и амортизации самого ремонта, который почему-то никто не любит закладывать.

якщо цоколь куплений за 200000 грн (8,6Куе), а мінімальна оренда кімнати 1800 грн, (1500 із сральником на вулиці), то економія на оренді дає 10% річних.
Правда я "зекономлене" інвестую потрохи в ремонт, так що фактичний вихлоп в 0, але росте умовна оренда і вартість активу.

Скажи плиз, ты не планируешь проводить экскурсии у себя в цоколе?

платні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 08:21

  Первый написав:Дивно. Індекси падають, народ зубожіє і виїжджає в Польщу, а оренда росте і вартість напівпідвалу росте...

інфляція
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:32

  Elensk написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Демография + статистика из Евростата говорит о том что Украина теряет 1 000 000 человек в год. Плюс население стареет. Что то мне подсказывает что в 2020 году будет уж очень много недвиги.


Вы недооцениваете привлекательность Украины для мигрантов. Откроем границы, набегут. Если ситуация с населением станет катастрофической, то миграционную политику придется менять. Сейчас не так просто получить украинское гражданство, а желающие есть.
Помнится в Индии чуть ли не каждый второй индус мечтал бы выехать в Украину. Да, для Европы мы нищеброды, но есть масса стран, где нищебродов еще больше и мы уже почти богатые. Что будет, если таки рванет в раше, я даже думать не хочу.
В общем, моя чуйка говорит, что на ближайшие лет 5 с недвигой все будет хорошо. Если, конечно, не выберем Юлю.
В 2013 я была на 100% в наличной зелени, чуйка. :)

Вы исходите из аксиомы о том, что ныне и в дальнейшем наша власть является полностью суверенной, т.е. сама может решать, кого заселять, а кого нет.
В действительности, кэрманычи уже де-факто сильно зависят от воли мирового масонства, а в дальнейшем и формально будут связаны политикой Брюсселя в случае успехов евроинтеграции.
Поэтому вопрос: захочет ли ЕС у себя видеть на востоке Новую Индию или же ему лучше иметь с/х провинцию с 25 или сколько там будет млн человек, что вполне достаточно для данного уклада экономики страны?
Я что-то пока не вижу заселения Болгарии/Латвии/Литвы индусами.
Ну, разве что могут гетто (т.е. "социальные поселения") для беженцев устраивать, но я бы этому не особо радовался.
ЗЫ в случае "индо-африканского нашествия" даже оставшихся 20 млн украинцев вполне хватит для организации "национально-освободительной войны" под руководством фюрера Билецкого - у нас тут не толерантная Швеция или Германия с комплексом вины ;)
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:36

Рыба-сом

Иногда захожу в кфс в оушен. Не менее трети індуси (молодіж і підростки)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:41

Рыба-сом

надеюсь про "зависят от мирового масонства", большого белого вождя и его последователей - это был такой юмор
на деле в киеве уже полно обеспеченных ливийцев, сирийцев и индийцев
может и еще кого - мне удавалось идентифицировать лишь этих
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 26 жов, 2018 09:42, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:41

  flyman написав:
  zzzzzz написав:Gastarbaiter
Думаю насчет ROI в 10% тут многие прибрехивают ))) Хорошо если на длительном периоде 8% с учетом рисков простоев, порчи имущества , ну и амортизации самого ремонта, который почему-то никто не любит закладывать.

якщо цоколь куплений за 200000 грн (8,6Куе), а мінімальна оренда кімнати 1800 грн, (1500 із сральником на вулиці), то економія на оренді дає 10% річних.
Правда я "зекономлене" інвестую потрохи в ремонт, так що фактичний вихлоп в 0, але росте умовна оренда і вартість активу.

10% - ни о чем, а если еще и учесть простои да на подновить.
Покупайте евробонды Украины, и будет Вам многолетний гарантированный профит
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/641997/
Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит 750 миллионов долларов, 10-летнего - 1,25 млрд долларов.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковских кругах.
Таким образом, Украина разместила евробонды на 2 млрд долларов.
Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Можно ссылки на посты 16-ого года про эти действия, а то тут каждый прохожий задним числом колбасникам доллары на пике сливал, ремонт по старым ценам делал, а потом ТТ на предзаказе откупал.Сказочников много. Ссылки есть?

перечитай архив или воспользуйся поиском, алень :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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