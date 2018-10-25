Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Gastarbaiter Думаю насчет ROI в 10% тут многие прибрехивают ))) Хорошо если на длительном периоде 8% с учетом рисков простоев, порчи имущества , ну и амортизации самого ремонта, который почему-то никто не любит закладывать.
якщо цоколь куплений за 200000 грн (8,6Куе), а мінімальна оренда кімнати 1800 грн, (1500 із сральником на вулиці), то економія на оренді дає 10% річних. Правда я "зекономлене" інвестую потрохи в ремонт, так що фактичний вихлоп в 0, але росте умовна оренда і вартість активу.
Скажи плиз, ты не планируешь проводить экскурсии у себя в цоколе?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Gastarbaiter Думаю насчет ROI в 10% тут многие прибрехивают ))) Хорошо если на длительном периоде 8% с учетом рисков простоев, порчи имущества , ну и амортизации самого ремонта, который почему-то никто не любит закладывать.
якщо цоколь куплений за 200000 грн (8,6Куе), а мінімальна оренда кімнати 1800 грн, (1500 із сральником на вулиці), то економія на оренді дає 10% річних. Правда я "зекономлене" інвестую потрохи в ремонт, так що фактичний вихлоп в 0, але росте умовна оренда і вартість активу.
Дивно. Індекси падають, народ зубожіє і виїжджає в Польщу, а оренда росте і вартість напівпідвалу росте...
zzzzzz написав:Gastarbaiter Думаю насчет ROI в 10% тут многие прибрехивают ))) Хорошо если на длительном периоде 8% с учетом рисков простоев, порчи имущества , ну и амортизации самого ремонта, который почему-то никто не любит закладывать.
якщо цоколь куплений за 200000 грн (8,6Куе), а мінімальна оренда кімнати 1800 грн, (1500 із сральником на вулиці), то економія на оренді дає 10% річних. Правда я "зекономлене" інвестую потрохи в ремонт, так що фактичний вихлоп в 0, але росте умовна оренда і вартість активу.
Скажи плиз, ты не планируешь проводить экскурсии у себя в цоколе?
платні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Первый написав:Дивно. Індекси падають, народ зубожіє і виїжджає в Польщу, а оренда росте і вартість напівпідвалу росте...
інфляція
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Оранжевый-хит сезона написав:Демография + статистика из Евростата говорит о том что Украина теряет 1 000 000 человек в год. Плюс население стареет. Что то мне подсказывает что в 2020 году будет уж очень много недвиги.
Вы недооцениваете привлекательность Украины для мигрантов. Откроем границы, набегут. Если ситуация с населением станет катастрофической, то миграционную политику придется менять. Сейчас не так просто получить украинское гражданство, а желающие есть. Помнится в Индии чуть ли не каждый второй индус мечтал бы выехать в Украину. Да, для Европы мы нищеброды, но есть масса стран, где нищебродов еще больше и мы уже почти богатые. Что будет, если таки рванет в раше, я даже думать не хочу. В общем, моя чуйка говорит, что на ближайшие лет 5 с недвигой все будет хорошо. Если, конечно, не выберем Юлю. В 2013 я была на 100% в наличной зелени, чуйка.
Вы исходите из аксиомы о том, что ныне и в дальнейшем наша власть является полностью суверенной, т.е. сама может решать, кого заселять, а кого нет. В действительности, кэрманычи уже де-факто сильно зависят от воли мирового масонства, а в дальнейшем и формально будут связаны политикой Брюсселя в случае успехов евроинтеграции. Поэтому вопрос: захочет ли ЕС у себя видеть на востоке Новую Индию или же ему лучше иметь с/х провинцию с 25 или сколько там будет млн человек, что вполне достаточно для данного уклада экономики страны? Я что-то пока не вижу заселения Болгарии/Латвии/Литвы индусами. Ну, разве что могут гетто (т.е. "социальные поселения") для беженцев устраивать, но я бы этому не особо радовался. ЗЫ в случае "индо-африканского нашествия" даже оставшихся 20 млн украинцев вполне хватит для организации "национально-освободительной войны" под руководством фюрера Билецкого - у нас тут не толерантная Швеция или Германия с комплексом вины
надеюсь про "зависят от мирового масонства", большого белого вождя и его последователей - это был такой юмор на деле в киеве уже полно обеспеченных ливийцев, сирийцев и индийцев может и еще кого - мне удавалось идентифицировать лишь этих
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 26 жов, 2018 09:42, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
zzzzzz написав:Gastarbaiter Думаю насчет ROI в 10% тут многие прибрехивают ))) Хорошо если на длительном периоде 8% с учетом рисков простоев, порчи имущества , ну и амортизации самого ремонта, который почему-то никто не любит закладывать.
якщо цоколь куплений за 200000 грн (8,6Куе), а мінімальна оренда кімнати 1800 грн, (1500 із сральником на вулиці), то економія на оренді дає 10% річних. Правда я "зекономлене" інвестую потрохи в ремонт, так що фактичний вихлоп в 0, але росте умовна оренда і вартість активу.
10% - ни о чем, а если еще и учесть простои да на подновить. Покупайте евробонды Украины, и будет Вам многолетний гарантированный профит https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/641997/ Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит 750 миллионов долларов, 10-летнего - 1,25 млрд долларов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковских кругах. Таким образом, Украина разместила евробонды на 2 млрд долларов. Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%.
Vlad442 написав:Можно ссылки на посты 16-ого года про эти действия, а то тут каждый прохожий задним числом колбасникам доллары на пике сливал, ремонт по старым ценам делал, а потом ТТ на предзаказе откупал.Сказочников много. Ссылки есть?
перечитай архив или воспользуйся поиском, алень
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