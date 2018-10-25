Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:32

Elensk написав: Оранжевый-хит сезона написав: Демография + статистика из Евростата говорит о том что Украина теряет 1 000 000 человек в год. Плюс население стареет. Что то мне подсказывает что в 2020 году будет уж очень много недвиги. Демография + статистика из Евростата говорит о том что Украина теряет 1 000 000 человек в год. Плюс население стареет. Что то мне подсказывает что в 2020 году будет уж очень много недвиги.



Вы недооцениваете привлекательность Украины для мигрантов. Откроем границы, набегут. Если ситуация с населением станет катастрофической, то миграционную политику придется менять. Сейчас не так просто получить украинское гражданство, а желающие есть.

Помнится в Индии чуть ли не каждый второй индус мечтал бы выехать в Украину. Да, для Европы мы нищеброды, но есть масса стран, где нищебродов еще больше и мы уже почти богатые. Что будет, если таки рванет в раше, я даже думать не хочу.

В общем, моя чуйка говорит, что на ближайшие лет 5 с недвигой все будет хорошо. Если, конечно, не выберем Юлю.

В 2013 я была на 100% в наличной зелени, чуйка. Вы недооцениваете привлекательность Украины для мигрантов. Откроем границы, набегут. Если ситуация с населением станет катастрофической, то миграционную политику придется менять. Сейчас не так просто получить украинское гражданство, а желающие есть.Помнится в Индии чуть ли не каждый второй индус мечтал бы выехать в Украину. Да, для Европы мы нищеброды, но есть масса стран, где нищебродов еще больше и мы уже почти богатые. Что будет, если таки рванет в раше, я даже думать не хочу.В общем, моя чуйка говорит, что на ближайшие лет 5 с недвигой все будет хорошо. Если, конечно, не выберем Юлю.В 2013 я была на 100% в наличной зелени, чуйка.

Вы исходите из аксиомы о том, что ныне и в дальнейшем наша власть является полностью суверенной, т.е. сама может решать, кого заселять, а кого нет.В действительности, кэрманычи уже де-факто сильно зависят от воли мирового масонства, а в дальнейшем и формально будут связаны политикой Брюсселя в случае успехов евроинтеграции.Поэтому вопрос: захочет ли ЕС у себя видеть на востоке Новую Индию или же ему лучше иметь с/х провинцию с 25 или сколько там будет млн человек, что вполне достаточно для данного уклада экономики страны?Я что-то пока не вижу заселения Болгарии/Латвии/Литвы индусами.Ну, разве что могут гетто (т.е. "социальные поселения") для беженцев устраивать, но я бы этому не особо радовался.ЗЫ в случае "индо-африканского нашествия" даже оставшихся 20 млн украинцев вполне хватит для организации "национально-освободительной войны" под руководством фюрера Билецкого - у нас тут не толерантная Швеция или Германия с комплексом вины