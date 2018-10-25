Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:48

kingkongovets написав: Рыба-сом



надеюсь про "зависят от мирового масонства", большого белого вождя и его последователей - это был такой юмор

на деле в киеве уже полно обеспеченных ливийцев, сирийцев и индийцев

может и еще кого - мне удавалось идентифицировать лишь этих надеюсь про "зависят от мирового масонства", большого белого вождя и его последователей - это был такой юморна деле в киеве уже полно обеспеченных ливийцев, сирийцев и индийцевможет и еще кого - мне удавалось идентифицировать лишь этих

Ну, "масонство" - это оборот речи, а так, разве не зависят? Не оглядываются на МФВ, МБ, политику ЕС и США?И про Билецкого или кого-то менее радикального, но антииммигрантского кагбэ не сюр: представьте, что сейчас партия и правительство анонсируют "осадничество" хотя бы 50 тысяч индусов в Украине - каковы их шансы даже не то что быть переизбранный и, а достдеть до выборов?О состоятельных речь не идёт - их априори не может быть сильно много и особой проблемы с ними нет. Речь о сотнях тысяч той самой бедноты, для которой Украина - рай земной и которые теоретически могут восполнить негативное демографическое "сальдо".