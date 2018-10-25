Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Gastarbaiter Думаю насчет ROI в 10% тут многие прибрехивают ))) Хорошо если на длительном периоде 8% с учетом рисков простоев, порчи имущества , ну и амортизации самого ремонта, который почему-то никто не любит закладывать.
якщо цоколь куплений за 200000 грн (8,6Куе), а мінімальна оренда кімнати 1800 грн, (1500 із сральником на вулиці), то економія на оренді дає 10% річних. Правда я "зекономлене" інвестую потрохи в ремонт, так що фактичний вихлоп в 0, але росте умовна оренда і вартість активу.
10% - ни о чем, а если еще и учесть простои да на подновить. Покупайте евробонды Украины, и будет Вам многолетний гарантированный профит https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/641997/ Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит 750 миллионов долларов, 10-летнего - 1,25 млрд долларов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковских кругах. Таким образом, Украина разместила евробонды на 2 млрд долларов. Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%.
Только очень богатое государство может выпускать евробонды по таким преддефолтным ставкам. Буиттокадаражай (с).
надеюсь про "зависят от мирового масонства", большого белого вождя и его последователей - это был такой юмор на деле в киеве уже полно обеспеченных ливийцев, сирийцев и индийцев может и еще кого - мне удавалось идентифицировать лишь этих
Ну, "масонство" - это оборот речи, а так, разве не зависят? Не оглядываются на МФВ, МБ, политику ЕС и США? И про Билецкого или кого-то менее радикального, но антииммигрантского кагбэ не сюр: представьте, что сейчас партия и правительство анонсируют "осадничество" хотя бы 50 тысяч индусов в Украине - каковы их шансы даже не то что быть переизбранный и, а достдеть до выборов? О состоятельных речь не идёт - их априори не может быть сильно много и особой проблемы с ними нет. Речь о сотнях тысяч той самой бедноты, для которой Украина - рай земной и которые теоретически могут восполнить негативное демографическое "сальдо".
Elensk написав:Помнится в Индии чуть ли не каждый второй индус мечтал бы выехать в Украину. Да, для Европы мы нищеброды, но есть масса стран, где нищебродов еще больше и мы уже почти богатые.
Для индуса или филиппинца что Украина, что Чехия, что Польша - один фиг далеко, холодно и язык непонятный. Почему они должны выбрать именно Украину? Хотя, конечно, их столько, что хватит на всю Европу, но вначале это будет явно не Украина.