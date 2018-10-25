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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:46

  antey1969 написав:
  flyman написав:
  zzzzzz написав:Gastarbaiter
Думаю насчет ROI в 10% тут многие прибрехивают ))) Хорошо если на длительном периоде 8% с учетом рисков простоев, порчи имущества , ну и амортизации самого ремонта, который почему-то никто не любит закладывать.

якщо цоколь куплений за 200000 грн (8,6Куе), а мінімальна оренда кімнати 1800 грн, (1500 із сральником на вулиці), то економія на оренді дає 10% річних.
Правда я "зекономлене" інвестую потрохи в ремонт, так що фактичний вихлоп в 0, але росте умовна оренда і вартість активу.

10% - ни о чем, а если еще и учесть простои да на подновить.
Покупайте евробонды Украины, и будет Вам многолетний гарантированный профит
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/641997/
Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит 750 миллионов долларов, 10-летнего - 1,25 млрд долларов.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковских кругах.
Таким образом, Украина разместила евробонды на 2 млрд долларов.
Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%.

Только очень богатое государство может выпускать евробонды по таким преддефолтным ставкам. Буиттокадаражай (с).
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:48

  kingkongovets написав:Рыба-сом

надеюсь про "зависят от мирового масонства", большого белого вождя и его последователей - это был такой юмор
на деле в киеве уже полно обеспеченных ливийцев, сирийцев и индийцев
может и еще кого - мне удавалось идентифицировать лишь этих

Ну, "масонство" - это оборот речи, а так, разве не зависят? Не оглядываются на МФВ, МБ, политику ЕС и США?
И про Билецкого или кого-то менее радикального, но антииммигрантского кагбэ не сюр: представьте, что сейчас партия и правительство анонсируют "осадничество" хотя бы 50 тысяч индусов в Украине - каковы их шансы даже не то что быть переизбранный и, а достдеть до выборов?
О состоятельных речь не идёт - их априори не может быть сильно много и особой проблемы с ними нет. Речь о сотнях тысяч той самой бедноты, для которой Украина - рай земной и которые теоретически могут восполнить негативное демографическое "сальдо".
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Не менее трети індуси (молодіж і підростки)

Вас Флайман покусал?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:51

  Первый написав:Рыба-сом

Иногда захожу в кфс в оушен. Не менее трети індуси (молодіж і підростки)

Я уже как-то объяснял: рядом Епам.
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:53

Faceless
:oops:

Не менше третини відвідувачів кфс індуси. Ходять зграйками. Веселі. Дуже виділяються на фоні притрушених і завжди незадоволених українців.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:54

  Рыба-сом написав:Ну, "масонство" - это оборот речи, а так, разве не зависят? Не оглядываются на МФВ, МБ, политику ЕС и США?


можете привести примеры, когда это "оглядывание" было бы во вред украине?

зы: "индус" - это не национальность, а религиозная принадлежность
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:57

  Elensk написав:Помнится в Индии чуть ли не каждый второй индус мечтал бы выехать в Украину. Да, для Европы мы нищеброды, но есть масса стран, где нищебродов еще больше и мы уже почти богатые.

Для индуса или филиппинца что Украина, что Чехия, что Польша - один фиг далеко, холодно и язык непонятный. Почему они должны выбрать именно Украину? Хотя, конечно, их столько, что хватит на всю Европу, но вначале это будет явно не Украина.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:57

  Рыба-сом написав:Речь о сотнях тысяч той самой бедноты, для которой Украина - рай земной и которые теоретически могут восполнить негативное демографическое "сальдо".

Не дай Бог.
У них абсолютно другой менталитет.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 09:58

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Ну, "масонство" - это оборот речи, а так, разве не зависят? Не оглядываются на МФВ, МБ, политику ЕС и США?


можете привести примеры, когда это "оглядывание" было бы во вред украине?

зы: "индус" - это не национальность, это религиозная принадлежность


Бачу п'ятниця не мій день. :D

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Всім процвітання!
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