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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:18
Первый написав:Рыба-сом
За "негрів" ще трохи і будуть давати по пиці.
А щодо надій, то висновки кожен робить сам. Я показую реальність, ту яку багатьом, в силу об'єктивних причин не видно.
вы еще про китайцев забыли
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:21
Рыба-сом написав:
.
А на заводы надо везти как раз нищих из Пакистана-Индии-Бангладеша. Другой вопрос, нужны ли кому-то (нашим, ЕС, МВФ прочее) эти заводы именно здесь, а не во Вьетнаме-Бангладеше?
на этот вопрос уже есть ответ - нет, не нужны
помните, как реагируют украинцы, сидящие по домам на попах и получающие субсидии на предложение поработать на заводе (не в киеве!) с официальным трудоустройством за 10-15-20 тыщ?
отож
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:26
trololo написав: BIGor написав:
Только очень богатое государство может выпускать евробонды по таким преддефолтным ставкам. Буиттокадаражай (с).
кто ж дает на 10 лет перед дефолтом. вы точно аналитик из большой четверки?
А выкупают случаем не любi друзi?
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:28
ну це ти франт загинув
знайомий працює на заводі в Лубнах.
роблять запчастини для зерносушарок,
12000 зарплата.
рядовий роботяга...
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Васенька
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:28
hume написав: kingkongovets написав:Рыба-сом
надеюсь про "зависят от мирового масонства", большого белого вождя и его последователей - это был такой юмор
на деле в киеве уже полно обеспеченных ливийцев, сирийцев и индийцев
может и еще кого - мне удавалось идентифицировать лишь этих
В основном они тусуются в центре, в оушене вообще много. А вот в спальниках больше азеров. Потихоньку прибывают
а что айзерам тут делать? у них жизнь получше
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:29
hume написав: trololo написав:
кто ж дает на 10 лет перед дефолтом. вы точно аналитик из большой четверки?
А выкупают случаем не любi друзi?
Люби друзи покупали в августе , тогда размещение было закрытое. Сейчас покупали хедж-фонды.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:36
Оранжевый-хит сезона написав:
а что айзерам тут делать? у них жизнь получше
У меня есть знакомый азербайджанец. Работал в Москве, попался, запретили въезд, помыкался дома, говорит работы нет, приехал к родственникам в Украину, живет уже третий год.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:36
Оранжевый-хит сезона написав: hume написав: kingkongovets написав:Рыба-сом
надеюсь про "зависят от мирового масонства", большого белого вождя и его последователей - это был такой юмор
на деле в киеве уже полно обеспеченных ливийцев, сирийцев и индийцев
может и еще кого - мне удавалось идентифицировать лишь этих
В основном они тусуются в центре, в оушене вообще много. А вот в спальниках больше азеров. Потихоньку прибывают
а что айзерам тут делать? у них жизнь получше
На левобережке, возле зоны здоровья стоит маленький дебаркадер. В нём расположен ресторан джорат. Частенько проходят азерские застолья, вот там можно спросить почему их так много в Украине, и почему их молодёж ведёт себя по хамски
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hume
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:38
hume написав: trololo написав: BIGor написав:
Только очень богатое государство может выпускать евробонды по таким преддефолтным ставкам. Буиттокадаражай (с).
кто ж дает на 10 лет перед дефолтом. вы точно аналитик из большой четверки?
А выкупают случаем не любi друзi?
Это очень вероятно. Ставки, конечно, запредельные. Я бы даже сказал - вредительские. Такие суммы внутри Украины у физиков они могли бы привлечь под 7-8% легко и без космических расходов на само размещение.
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Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:39
кстати, вдогонку к теме про эмигрантов:
на днях пообщался в клубе гермес с одним молодым арабчонком, говорит на украинском практически свободно, на русском попробовал - не шарит) английский свободно тож
спокойный, воспитанный, эрудированный - всего 22 года
я за таких эмигрантов еслешо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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