Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав:. А на заводы надо везти как раз нищих из Пакистана-Индии-Бангладеша. Другой вопрос, нужны ли кому-то (нашим, ЕС, МВФ прочее) эти заводы именно здесь, а не во Вьетнаме-Бангладеше?
на этот вопрос уже есть ответ - нет, не нужны помните, как реагируют украинцы, сидящие по домам на попах и получающие субсидии на предложение поработать на заводе (не в киеве!) с официальным трудоустройством за 10-15-20 тыщ? отож
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
надеюсь про "зависят от мирового масонства", большого белого вождя и его последователей - это был такой юмор на деле в киеве уже полно обеспеченных ливийцев, сирийцев и индийцев может и еще кого - мне удавалось идентифицировать лишь этих
В основном они тусуются в центре, в оушене вообще много. А вот в спальниках больше азеров. Потихоньку прибывают
надеюсь про "зависят от мирового масонства", большого белого вождя и его последователей - это был такой юмор на деле в киеве уже полно обеспеченных ливийцев, сирийцев и индийцев может и еще кого - мне удавалось идентифицировать лишь этих
В основном они тусуются в центре, в оушене вообще много. А вот в спальниках больше азеров. Потихоньку прибывают
а что айзерам тут делать? у них жизнь получше
На левобережке, возле зоны здоровья стоит маленький дебаркадер. В нём расположен ресторан джорат. Частенько проходят азерские застолья, вот там можно спросить почему их так много в Украине, и почему их молодёж ведёт себя по хамски
BIGor написав:Только очень богатое государство может выпускать евробонды по таким преддефолтным ставкам. Буиттокадаражай (с).
кто ж дает на 10 лет перед дефолтом. вы точно аналитик из большой четверки?
А выкупают случаем не любi друзi?
Это очень вероятно. Ставки, конечно, запредельные. Я бы даже сказал - вредительские. Такие суммы внутри Украины у физиков они могли бы привлечь под 7-8% легко и без космических расходов на само размещение.
кстати, вдогонку к теме про эмигрантов: на днях пообщался в клубе гермес с одним молодым арабчонком, говорит на украинском практически свободно, на русском попробовал - не шарит) английский свободно тож спокойный, воспитанный, эрудированный - всего 22 года я за таких эмигрантов еслешо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
antey1969 написав:10% - ни о чем, а если еще и учесть простои да на подновить. Покупайте евробонды Украины, и будет Вам многолетний гарантированный профит https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/641997/ Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит 750 миллионов долларов, 10-летнего - 1,25 млрд долларов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковских кругах. Таким образом, Украина разместила евробонды на 2 млрд долларов. Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%.
Недвижимость это более надежное вложение, чем облигации государства. Есть надежда, что мы на дне, через 10 лет квартиры подорожают хотя бы на уровень инфляции. Доллар же каждый год хоть на несколько процентов, но дешевеет.