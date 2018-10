Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:21

Рыба-сом написав: .

А на заводы надо везти как раз нищих из Пакистана-Индии-Бангладеша. Другой вопрос, нужны ли кому-то (нашим, ЕС, МВФ прочее) эти заводы именно здесь, а не во Вьетнаме-Бангладеше? А на заводы надо везти как раз нищих из Пакистана-Индии-Бангладеша. Другой вопрос, нужны ли кому-то (нашим, ЕС, МВФ прочее) эти заводы именно здесь, а не во Вьетнаме-Бангладеше?



на этот вопрос уже есть ответ - нет, не нужны

помните, как реагируют украинцы, сидящие по домам на попах и получающие субсидии на предложение поработать на заводе (не в киеве!) с официальным трудоустройством за 10-15-20 тыщ?

отож на этот вопрос уже есть ответ - нет, не нужныпомните, как реагируют украинцы, сидящие по домам на попах и получающие субсидии на предложение поработать на заводе (не в киеве!) с официальным трудоустройством за 10-15-20 тыщ?отож

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.