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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:21

  Рыба-сом написав:.
А на заводы надо везти как раз нищих из Пакистана-Индии-Бангладеша. Другой вопрос, нужны ли кому-то (нашим, ЕС, МВФ прочее) эти заводы именно здесь, а не во Вьетнаме-Бангладеше?


на этот вопрос уже есть ответ - нет, не нужны
помните, как реагируют украинцы, сидящие по домам на попах и получающие субсидии на предложение поработать на заводе (не в киеве!) с официальным трудоустройством за 10-15-20 тыщ?
отож
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:26

  trololo написав:
  BIGor написав:Только очень богатое государство может выпускать евробонды по таким преддефолтным ставкам. Буиттокадаражай (с).


кто ж дает на 10 лет перед дефолтом. вы точно аналитик из большой четверки?

А выкупают случаем не любi друзi?
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:28

ну це ти франт загинув :)
знайомий працює на заводі в Лубнах.
роблять запчастини для зерносушарок,
12000 зарплата.
рядовий роботяга...
Васенька
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:28

  hume написав:
  kingkongovets написав:Рыба-сом

надеюсь про "зависят от мирового масонства", большого белого вождя и его последователей - это был такой юмор
на деле в киеве уже полно обеспеченных ливийцев, сирийцев и индийцев
может и еще кого - мне удавалось идентифицировать лишь этих

В основном они тусуются в центре, в оушене вообще много. А вот в спальниках больше азеров. Потихоньку прибывают

а что айзерам тут делать? у них жизнь получше
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:29

  hume написав:
  trololo написав:кто ж дает на 10 лет перед дефолтом. вы точно аналитик из большой четверки?

А выкупают случаем не любi друзi?

Люби друзи покупали в августе , тогда размещение было закрытое. Сейчас покупали хедж-фонды.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:а что айзерам тут делать? у них жизнь получше

У меня есть знакомый азербайджанец. Работал в Москве, попался, запретили въезд, помыкался дома, говорит работы нет, приехал к родственникам в Украину, живет уже третий год.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:36

  Оранжевый-хит сезона написав:
  hume написав:
  kingkongovets написав:Рыба-сом

надеюсь про "зависят от мирового масонства", большого белого вождя и его последователей - это был такой юмор
на деле в киеве уже полно обеспеченных ливийцев, сирийцев и индийцев
может и еще кого - мне удавалось идентифицировать лишь этих

В основном они тусуются в центре, в оушене вообще много. А вот в спальниках больше азеров. Потихоньку прибывают

а что айзерам тут делать? у них жизнь получше

На левобережке, возле зоны здоровья стоит маленький дебаркадер. В нём расположен ресторан джорат. Частенько проходят азерские застолья, вот там можно спросить почему их так много в Украине, и почему их молодёж ведёт себя по хамски
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:38

  hume написав:
  trololo написав:
  BIGor написав:Только очень богатое государство может выпускать евробонды по таким преддефолтным ставкам. Буиттокадаражай (с).


кто ж дает на 10 лет перед дефолтом. вы точно аналитик из большой четверки?

А выкупают случаем не любi друзi?

Это очень вероятно. Ставки, конечно, запредельные. Я бы даже сказал - вредительские. Такие суммы внутри Украины у физиков они могли бы привлечь под 7-8% легко и без космических расходов на само размещение.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:39

кстати, вдогонку к теме про эмигрантов:
на днях пообщался в клубе гермес с одним молодым арабчонком, говорит на украинском практически свободно, на русском попробовал - не шарит) английский свободно тож
спокойный, воспитанный, эрудированный - всего 22 года
я за таких эмигрантов еслешо
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:10% - ни о чем, а если еще и учесть простои да на подновить.
Покупайте евробонды Украины, и будет Вам многолетний гарантированный профит
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/641997/
Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит 750 миллионов долларов, 10-летнего - 1,25 млрд долларов.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковских кругах.
Таким образом, Украина разместила евробонды на 2 млрд долларов.
Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%.

Недвижимость это более надежное вложение, чем облигации государства.
Есть надежда, что мы на дне, через 10 лет квартиры подорожают хотя бы на уровень инфляции. Доллар же каждый год хоть на несколько процентов, но дешевеет.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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