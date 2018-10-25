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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 24562457245824592460>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1142
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
33
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
245
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
180
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
213
Якість будівництва
15%
177
Всього голосів : 1142
Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  antey1969 написав:10% - ни о чем, а если еще и учесть простои да на подновить.
Покупайте евробонды Украины, и будет Вам многолетний гарантированный профит
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/641997/
Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит 750 миллионов долларов, 10-летнего - 1,25 млрд долларов.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковских кругах.
Таким образом, Украина разместила евробонды на 2 млрд долларов.
Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%.

Недвижимость это более надежное вложение, чем облигации государства.
Есть надежда, что мы на дне, через 10 лет квартиры подорожают хотя бы на уровень инфляции. Доллар же каждый год хоть на несколько процентов, но дешевеет.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:41

  Vlad442 написав:Для себя люди уже совкошлак не рассматривают. Новые стереотипы.


не знаю, может у кого-то и есть такие стереотипы, но в моем кругу общения такие стереотипы только у тех, у кого просто есть деньги, т.е. квартира это не мечта и не цель, а просто улучшение существующих жилищных условий. И то не всегда. Есть варианты покупки квартир в царских домах и ремонты на все деньги.
Все остальные, кому нужно жилье для себя и урезан бюджет (целевая аудитория именно этой ветки по идее) - либо просто вторичка в нормальном месте с приличным ремонтом с последующей косметикой под себя, либо вторичка и полноценный ремонт.
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:44

  striped написав:
  Vlad442 написав:Для себя люди уже совкошлак не рассматривают. Новые стереотипы.


не знаю, может у кого-то и есть такие стереотипы, но в моем кругу общения такие стереотипы только у тех, у кого просто есть деньги, т.е. квартира это не мечта и не цель, а просто улучшение существующих жилищных условий. И то не всегда. Есть варианты покупки квартир в царских домах и ремонты на все деньги.
Все остальные, кому нужно жилье для себя и урезан бюджет (целевая аудитория именно этой ветки по идее) - либо просто вторичка в нормальном месте с приличным ремонтом с последующей косметикой под себя, либо вторичка и полноценный ремонт.


самый популярный шаблон (стереотип) в отделах продаж) :mrgreen:
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 26 жов, 2018 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:47

  antey1969 написав:
  flyman написав:
  zzzzzz написав:Gastarbaiter
Думаю насчет ROI в 10% тут многие прибрехивают ))) Хорошо если на длительном периоде 8% с учетом рисков простоев, порчи имущества , ну и амортизации самого ремонта, который почему-то никто не любит закладывать.

якщо цоколь куплений за 200000 грн (8,6Куе), а мінімальна оренда кімнати 1800 грн, (1500 із сральником на вулиці), то економія на оренді дає 10% річних.
Правда я "зекономлене" інвестую потрохи в ремонт, так що фактичний вихлоп в 0, але росте умовна оренда і вартість активу.

10% - ни о чем, а если еще и учесть простои да на подновить.
Покупайте евробонды Украины, и будет Вам многолетний гарантированный профит
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/641997/
Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит 750 миллионов долларов, 10-летнего - 1,25 млрд долларов.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковских кругах.
Таким образом, Украина разместила евробонды на 2 млрд долларов.
Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%.

почитав після вчрашнього Долярчика "гото валютна вєтка",
з.і.
жду камєнта від Пєрвого "Приват 2% після налоху"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:48

  striped написав:
  Vlad442 написав:Для себя люди уже совкошлак не рассматривают. Новые стереотипы.


не знаю, может у кого-то и есть такие стереотипы, но в моем кругу общения такие стереотипы только у тех, у кого просто есть деньги, т.е. квартира это не мечта и не цель, а просто улучшение существующих жилищных условий. И то не всегда. Есть варианты покупки квартир в царских домах и ремонты на все деньги.
Все остальные, кому нужно жилье для себя и урезан бюджет (целевая аудитория именно этой ветки по идее) - либо просто вторичка в нормальном месте с приличным ремонтом с последующей косметикой под себя, либо вторичка и полноценный ремонт.

Слава Богу, что такие люди еще есть и есть кому спихнуть совкошлак за нормальные деньги.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:54

  trololo написав:
  BIGor написав:Только очень богатое государство может выпускать евробонды по таким преддефолтным ставкам. Буиттокадаражай (с).


кто ж дает на 10 лет перед дефолтом. вы точно аналитик из большой четверки?

той що збирається прикупити активи, наприклад землю х.з. призначення по дішовці або задаром "в счьот погашєнія", або розвідані родовища газу, або ще що цікаве та ще не прихватизоване.

Приватизацію заводів - параходів проходили, знаєм...
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 26 жов, 2018 10:55, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:54

  airmax78 написав:Слава Богу, что такие люди еще есть и есть кому спихнуть совкошлак за нормальные деньги.


они были, есть и будут всегда, как бы оп застройщиков не старались представить вторичку бесполезным и никому не нужным неликвидом)
и бог тут вовсе ни при чем - рынок есть рынок

зы: еслешо - я вовсе не фанат вторички и совкошлака, я просто стараюсь быть объективным и не вестись на пропаганду застройщиков во вред здравому смыслу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:00

  Vlad442 написав:
  antey1969 написав:10% - ни о чем, а если еще и учесть простои да на подновить.
Покупайте евробонды Украины, и будет Вам многолетний гарантированный профит
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/10/26/641997/
Объем размещения 5-летнего транша еврооблигаций Украины составит 750 миллионов долларов, 10-летнего - 1,25 млрд долларов.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковских кругах.
Таким образом, Украина разместила евробонды на 2 млрд долларов.
Доходность 5-летнего транша (он "длинный", с погашением в феврале 2024 года) составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75%.

Недвижимость это более надежное вложение, чем облигации государства.
Есть надежда, что мы на дне, через 10 лет квартиры подорожают хотя бы на уровень инфляции. Доллар же каждый год хоть на несколько процентов, но дешевеет.

Влад, якщо долар дешевшає, а ціна бетона відігрує інфляцію, де профіт?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:02

  airmax78 написав:
  striped написав:
  Vlad442 написав:Для себя люди уже совкошлак не рассматривают. Новые стереотипы.


не знаю, может у кого-то и есть такие стереотипы, но в моем кругу общения такие стереотипы только у тех, у кого просто есть деньги, т.е. квартира это не мечта и не цель, а просто улучшение существующих жилищных условий. И то не всегда. Есть варианты покупки квартир в царских домах и ремонты на все деньги.
Все остальные, кому нужно жилье для себя и урезан бюджет (целевая аудитория именно этой ветки по идее) - либо просто вторичка в нормальном месте с приличным ремонтом с последующей косметикой под себя, либо вторичка и полноценный ремонт.

Слава Богу, что такие люди еще есть и есть кому спихнуть совкошлак за нормальные деньги.

що краще це (за 5 хв до рейкового транспорта):
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-1-kom-kvartiru-v-buche-za-14-500u-e-IDBVYnn.html
ци новобудова після в стані "післі будівельників" в туж ціну в іпенях іпенів?
https://www.olx.ua/obyavlenie/1-no-komnatnaya-s-dokumentami-IDBRbn3.html
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 26 жов, 2018 11:05, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 жов, 2018 11:03

  flyman написав:Влад, якщо долар дешевшає, а ціна бетона відігрує інфляцію, де профіт?

Он имел ввиду что доллар дешевеет относительно квадратных метров а не относительно других валют
Живите своим умом!
zzzzzz
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