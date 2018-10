Додано: П'ят 26 жов, 2018 10:44

не знаю, может у кого-то и есть такие стереотипы, но в моем кругу общения такие стереотипы только у тех, у кого просто есть деньги, т.е. квартира это не мечта и не цель, а просто улучшение существующих жилищных условий. И то не всегда. Есть варианты покупки квартир в царских домах и ремонты на все деньги.

не знаю, може у кого-то и есть такие стереотипы, но в моем кругу общения такие стереотипы только у тех, у кого просто есть деньги, т.е. квартира это не мечта и не цель, а просто улучшение существующих жилищных условий. И то не всегда. Есть варианты покупки квартир в царских домах и ремонты на все деньги.

Все остальные, кому нужно жилье для себя и урезан бюджет (целевая аудитория именно этой ветки по идее) - либо просто вторичка в нормальном месте с приличным ремонтом с последующей косметикой под себя, либо вторичка и полноценный ремонт.



самый популярный шаблон (стереотип) в отделах продаж) самый популярный шаблон (стереотип) в отделах продаж)

